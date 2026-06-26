Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που εκπαιδεύεται από την ESA για να ταξιδέψει στο διάστημα

Από τη Λάρισα και την Ιατρική Σχολή… στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστροναυτών – Η διαδρομή του Αδριανού Γολέμη και η εκπαίδευση που ανοίγει τον δρόμο για το Διάστημα