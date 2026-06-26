Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που εκπαιδεύεται από την ESA για να ταξιδέψει στο διάστημα
Ποιος είναι ο Αδριανός Γολέμης, ο Έλληνας που εκπαιδεύεται από την ESA για να ταξιδέψει στο διάστημα
Από τη Λάρισα και την Ιατρική Σχολή… στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αστροναυτών – Η διαδρομή του Αδριανού Γολέμη και η εκπαίδευση που ανοίγει τον δρόμο για το Διάστημα
Ένα ιστορικό βήμα για την ελληνική παρουσία στο Διάστημα πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες, με τον Αδριανό Γολέμη να γίνεται ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).
Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για την ελληνική διαστημική. «Ο Αδριανός τα επόμενα χρόνια θα είναι στο Διάστημα. Είναι μια επένδυση που κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία», είπε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη». Μάλιστα χαρακτήρισε τη συνεργασία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μια επιλογή που είναι, όπως είπε στα αγγλικά, «money well spent»..
Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, έχει ήδη διαγράψει μία εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της διαστημικής ιατρικής, αποτελώντας εδώ και χρόνια μέλος της ομάδας που παρακολουθεί την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραμονή του για έναν χρόνο στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική, ένα από τα πιο απομονωμένα και ακραία σημεία του πλανήτη.
Το 2022 πέτυχε μία ακόμη σημαντική διάκριση, περνώντας με επιτυχία όλα τα στάδια επιλογής της ESA, ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους από όλη την Ευρώπη.
Όπως ανέφερε και ο ίδιος, η προσωπική του επιτυχία μετατρέπεται πλέον σε εθνική ευκαιρία, καθώς δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να αποκτήσει παρουσία στον τομέα των αστροναυτών για πρώτη φορά.
Περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, με αντικείμενα όπως:
- αεροδιαστημική μηχανική
- ρομποτική και αστροφυσική
- εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού
Την εξέλιξη έκανε γνωστή ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση για την ελληνική διαστημική. «Ο Αδριανός τα επόμενα χρόνια θα είναι στο Διάστημα. Είναι μια επένδυση που κάνουμε ως χώρα, η οποία έχει συμβολική αλλά και ουσιαστική αξία», είπε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι «μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη». Μάλιστα χαρακτήρισε τη συνεργασία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος μια επιλογή που είναι, όπως είπε στα αγγλικά, «money well spent»..
Ο 39χρονος γιατρός από τη Λάρισα, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής, έχει ήδη διαγράψει μία εντυπωσιακή πορεία στον χώρο της διαστημικής ιατρικής, αποτελώντας εδώ και χρόνια μέλος της ομάδας που παρακολουθεί την υγεία των Ευρωπαίων αστροναυτών.
Από γιατρός… υποψήφιος αστροναύτηςΗ σχέση του με το Διάστημα δεν είναι τυχαία. Ο Αδριανός Γολέμης εργάστηκε ως «γιατρός αστροναυτών» στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, συμμετέχοντας στην προετοιμασία και την υποστήριξη αποστολών, ενώ έχει ζήσει και ο ίδιος σε ακραία περιβάλλοντα που προσομοιάζουν συνθήκες διαστημικής απομόνωσης.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παραμονή του για έναν χρόνο στον ερευνητικό σταθμό Concordia στην Ανταρκτική, ένα από τα πιο απομονωμένα και ακραία σημεία του πλανήτη.
Το 2022 πέτυχε μία ακόμη σημαντική διάκριση, περνώντας με επιτυχία όλα τα στάδια επιλογής της ESA, ανάμεσα σε δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους από όλη την Ευρώπη.
Όπως ανέφερε και ο ίδιος, η προσωπική του επιτυχία μετατρέπεται πλέον σε εθνική ευκαιρία, καθώς δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να αποκτήσει παρουσία στον τομέα των αστροναυτών για πρώτη φορά.
Η απαιτητική εκπαίδευσηΗ εκπαίδευσή του ως υποψήφιου αστροναύτη πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας και θα διαρκέσει από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2026, αποτελώντας βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή σε μελλοντικές αποστολές.
Περιλαμβάνει ένα εντατικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, με αντικείμενα όπως:
- αεροδιαστημική μηχανική
- ρομποτική και αστροφυσική
- εκπαίδευση στα συστήματα του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού
- προσομοιώσεις διαστημικών περιπάτων
Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη του Αδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα της ESA δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το Διάστημα.
Πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη.
Σε κάθε περίπτωση, η ένταξη του Αδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα της ESA δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μέρος μιας ευρύτερης εθνικής στρατηγικής για το Διάστημα.
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