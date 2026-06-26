Βίντεο: Λιμενικοί έσωσαν 34χρονη που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα ανοιχτά από το Καβούρι, στο πλευρό της είχε κολυμπήσει ναυαγοσώστρια
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Διάσωση Καβούρι Ναυαγοσώστης

Βίντεο: Λιμενικοί έσωσαν 34χρονη που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα ανοιχτά από το Καβούρι, στο πλευρό της είχε κολυμπήσει ναυαγοσώστρια

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης

Βίντεο: Λιμενικοί έσωσαν 34χρονη που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα ανοιχτά από το Καβούρι, στο πλευρό της είχε κολυμπήσει ναυαγοσώστρια
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Περιπετειώδες αποδέχθηκε για μια 34χρονη αλλοδαπή το κολύμπι στο Μεγάλο Καβούρι το μεσημέρι της Πέμπτης.

H γυναίκα η οποία ήταν σε φουσκωτό στρώμα θαλάσσης παρασύρθηκε από τα ρεύματα και χρειάστηκε η κινητοποίηση του Λιμενικού για τη διάσωσή της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλευρό της 34χρονης κολύμπησε ναυαγοσώστρια η οποία έμεινε στο πλευρό της μέχρι τη στιγμή που τους προσέγγισε το πλωτό σκάφος του Λιμενικού.

Μετά τη διάσωσή τους, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν, καλά στην υγεία τους, στην πλαζ Α΄ Αλίπεδο Βούλας με τη συνδρομή σκάφους επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Δείτε το βίντεο

Παροχή συνδρομής σε κολυμβήτρια στη θαλάσσια περιοχή Καβουρίου Αττικής
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