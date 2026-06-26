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Βίντεο: Λιμενικοί έσωσαν 34χρονη που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα ανοιχτά από το Καβούρι, στο πλευρό της είχε κολυμπήσει ναυαγοσώστρια
Βίντεο: Λιμενικοί έσωσαν 34χρονη που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα ανοιχτά από το Καβούρι, στο πλευρό της είχε κολυμπήσει ναυαγοσώστρια
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης
Περιπετειώδες αποδέχθηκε για μια 34χρονη αλλοδαπή το κολύμπι στο Μεγάλο Καβούρι το μεσημέρι της Πέμπτης.
H γυναίκα η οποία ήταν σε φουσκωτό στρώμα θαλάσσης παρασύρθηκε από τα ρεύματα και χρειάστηκε η κινητοποίηση του Λιμενικού για τη διάσωσή της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλευρό της 34χρονης κολύμπησε ναυαγοσώστρια η οποία έμεινε στο πλευρό της μέχρι τη στιγμή που τους προσέγγισε το πλωτό σκάφος του Λιμενικού.
Μετά τη διάσωσή τους, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν, καλά στην υγεία τους, στην πλαζ Α΄ Αλίπεδο Βούλας με τη συνδρομή σκάφους επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Δείτε το βίντεο
H γυναίκα η οποία ήταν σε φουσκωτό στρώμα θαλάσσης παρασύρθηκε από τα ρεύματα και χρειάστηκε η κινητοποίηση του Λιμενικού για τη διάσωσή της.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ακτοφυλακής, στο πλευρό της 34χρονης κολύμπησε ναυαγοσώστρια η οποία έμεινε στο πλευρό της μέχρι τη στιγμή που τους προσέγγισε το πλωτό σκάφος του Λιμενικού.
Μετά τη διάσωσή τους, οι δύο γυναίκες μεταφέρθηκαν, καλά στην υγεία τους, στην πλαζ Α΄ Αλίπεδο Βούλας με τη συνδρομή σκάφους επιχείρησης εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
Δείτε το βίντεο
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