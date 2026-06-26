Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο 32χρονου στον Μυλοπόταμο, τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο Μυλοπόταμος Κρήτη

Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο 32χρονου στον Μυλοπόταμο, τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του

Μετά την αυτοψία και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο 32χρονου στον Μυλοπόταμο, τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του
Θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ο αιφνίδιος θάνατος ενός 32χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του χθες το μεσημέρι, σε χωριό του Δήμου Μυλοποτάμου.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από τον πατέρα του σε σημείο κοντά στην οικογενειακή κατοικία, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι, μετά την αυτοψία και τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, απέκλεισαν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 32χρονος.

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