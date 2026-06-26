Μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Αθήνα, άσκηση της Σχολής Ικάρων στον ουρανό της Αττικής
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Μαχητικά αεροσκάφη Αττική Σχολή Ικάρων

Μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Αθήνα, άσκηση της Σχολής Ικάρων στον ουρανό της Αττικής

Οι  διελεύσεις αεροσκαφών θα γίνουν στο πλαίσιο άσκησης που συνδέεται με την ορκωμοσία των νέων ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων

Μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Αθήνα, άσκηση της Σχολής Ικάρων στον ουρανό της Αττικής
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Διελεύσεις μαχητικών αεροσκαφών πάνω από τον νομό Αττικής θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 26 Ιουνίου, περίπου στις 10:00 το πρωί, στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμαστικής άσκησης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι διελεύσεις συνδέονται με την τελετή ορκωμοσίας των νέων ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων, με τους πολίτες να ενημερώνονται ώστε να μην υπάρξει ανησυχία από τον ήχο ή την κίνηση των αεροσκαφών.
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