Μαχητικά αεροσκάφη σήμερα στην Αθήνα, άσκηση της Σχολής Ικάρων στον ουρανό της Αττικής

Οι διελεύσεις αεροσκαφών θα γίνουν στο πλαίσιο άσκησης που συνδέεται με την ορκωμοσία των νέων ανθυποσμηναγών της Σχολής Ικάρων