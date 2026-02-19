Το Μαζί για το Παιδί συμπλήρωσε 30 χρόνια: Για 1 ευρώ προσφοράς, δημιουργούνται 7,7 ευρώ κοινωνικής αξίας

Σε τρεις δεκαετίες η οργάνωση έχει στηρίξει πάνω από 460.000 παιδιά, έχει συνεργαστεί με 250 φορείς παιδικής προστασίας – Αναβάθμισε 195 ακριτικά σχολεία και ενίσχυσε με εξοπλισμό 28 νοσοκομεία και κέντρα Υγείας





Σύμφωνα με έρευνα Κοινωνικής Απόδοσης Επένδυσης (SROI) για τη διετία 2024–2025, για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στις δράσεις και τα προγράμματα του Οργανισμού, παρήχθησαν κοινωνικά αποτελέσματα με αποδεδειγμένη οικονομική αξία 7,7 ευρώ. Το εύρημα αυτό αναδεικνύει την ορθολογική διαχείριση των πόρων, καθώς και τη δυναμική κάθε δωρεάς, συνεργασίας και παρέμβασης, μετατρέποντας την αρχική επένδυση σε μια αλυσίδα μετρήσιμων κοινωνικών αποτελεσμάτων.















• της καταπολέμησης της φτώχειας μέσω της στήριξης ευάλωτων οικογενειών και φορέων παιδικής προστασία,

• της υγείας & ψυχικής υγείας μέσω ενίσχυσης υγειονομικών μονάδων και της Γραμμής 11525 και του συμβουλευτικού κέντρου,

Κλείσιμο εκπαίδευσης μέσω εκσυγχρονισμού σχολικών υποδομών σε ακριτικές και απομακρυσμένες περιοχές και της υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τον Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ).



Επιπλέον, ο Οργανισμός υλοποιεί έκτακτες παρεμβάσεις σε κοινότητες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, υγειονομικές ή άλλες κρίσεις, προφέροντας άμεση βοήθεια για την ανακούφισή τους.



Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερα δυναμική και αποτελεσματική χρονιά, καθώς μέσα από στοχευμένες δράσεις πανελλαδικής εμβέλειας και ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών με 187 φορείς, 131 σχολεία και 196 εταιρείες και ιδρύματα, το Μαζί για το Παιδί στήριξε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες, ενισχύοντας έμπρακτα την πρόσβασή τους σε βασικά αγαθά, υπηρεσίες και εκπαιδευτικές ευκαιρίες.



Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες.



Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.