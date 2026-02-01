Σέρρες: Έντονη χιονόπτωση στον Λαϊλιά – Εγκλωβίστηκαν στον δρόμο 15 άτομα με τα αυτοκίνητά τους και κάλεσαν το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στον δρόμο προς τον Λαϊλιά Σερρών, όπου περίπου 15 άτομα που επέβαιναν σε τέσσερα αυτοκίνητα αδυνατούν να κατέβουν από το βουνό, λόγω της έντονης χιονόπτωσης που συνεχίζεται στην περιοχή. Τα οχήματα έχουν ακινητοποιηθεί περίπου 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο Αετόπετρα, με τους επιβαίνοντες να καλούν το 112 ζητώντας βοήθεια.Στο σημείο κατευθύνθηκαν εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, καθώς και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό των πολιτών και στην αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης στο οδικό δίκτυο.Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από την αυξημένη προσέλευση επισκεπτών στον Λαϊλιά, καθώς πλήθος κόσμου ανέβηκε στο βουνό για να απολαύσει το χιόνι και να κάνει σκι. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών αποφάσισε να κλείσει το χιονοδρομικό κέντρο νωρίτερα κατά μία ώρα, για λόγους ασφαλείας.Σε ανακοίνωσή του, ο ΕΟΣ Σερρών συνιστά σε όλους ότι «η ανάβαση στο βουνό να πραγματοποιείται μόνο από άτομα που διαθέτουν την εμπειρία και τον εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες».Την ίδια ώρα, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών συνεχίζει τις εργασίες καθαρισμού και αποχιονισμού στο οδικό δίκτυο. Από την πλευρά του, ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Σερρών επισημαίνει: «Παρακαλούνται όλοι οι επισκέπτες να τηρούν αυστηρά τις οδηγίες και να προγραμματίζουν τις μετακινήσεις τους με ιδιαίτερη προσοχή. Λόγω αυτών των συνθηκών το χιονοδρομικό κέντρο λειτούργησε σήμερα μέχρι τις 14:00. Η λειτουργία του σαλέ συνεχίζεται κανονικά μέχρι τις 17:00».Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς τα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή δεν έχουν υποχωρήσει.