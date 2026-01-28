Επωφεληθείτε τώρα από τις μεγάλες εκπτώσεις της LA VIE EN ROSE για να αποκτήσετε μοναδικές φόρμουλες που μετατρέπουν την καθημερινή ρουτίνα σε μια μοναδική εμπειρία προσωπικής περιποίησης.
Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό της 17χρονης - Τραβούσαν βίντεο και το ανέβασαν στα social media
Αναζητούνται ακόμα δύο ανήλικες - H 17χρονη μετά την επίθεση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαγνώστηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου
Θύμα ξυλοδαρμού από τέσσερις ανήλικες έπεσε μία 17χρονη στη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
Από την Αστυνομία έχει συλληφθεί μέχρι στιγμής μια 16χρονη με καταγωγή από Αλβανία και μια 17χρονη ημεδαπή, ενώ έχει ταυτοποιηθεί ακόμη μια 17χρονη και δεν έχει ταυτοποιηθεί η τέταρτη της παρέας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο την επίθεση και στη συνέχεια ανέβασαν βίντεο στο Instagram της 16χρονης.
Εργαζόμενες σε γειτονικό φαρμακείο που είδαν την επίθεση παρενέβησαν και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την ΕΛΑΣ, καθώς επίσης και τους γονείς της 17χρονης οι οποίοι κατέθεσαν μήνυση. Η 17χρονη, όπως διαγνώστηκε από τους γιατρούς στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου μεταφέρθηκε, έχει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και μετατόπιση σπονδύλου και θα αναγκαστεί να φοράει κολάρο για δύο ημέρες.
Η επισταμένη έρευνα και αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας οδήγησαν στον εντοπισμό και στη σύλληψη δύο νεαρών κοριτσιών, βραδινές ώρες χθες (27-01-2026), για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων και παράβαση του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων.
Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, μεσημβρινές ώρες την 26-01-2026 στην περιοχή της Τούμπας, οι συλληφθείσες, από κοινού με δύο ακόμη νεαρές, επιτέθηκαν με χρήση βίας σε βάρος ανήλικης ημεδαπής, ενώ παράλληλα βιντεοσκοπούσαν με κινητό τηλέφωνο την επίθεση και στη συνέχεια ανήρτησαν το βίντεο σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι συλληφθείσες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τον ξυλοδαρμό της 17χρονης
