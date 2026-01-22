Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
To Gala, το διεθνές lifestyle περιοδικό αυτή την Κυριακή δωρεάν με το ΘΕΜΑ
και στην απλή έκδοση και στην έκδοση με τις προσφορές
Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:
Γκουίνεθ Πάλτροου
«Οταν έχεις ένα όνειρο, δεν υπάρχει plan B»
Η superstar αποχώρησε από το Χόλιγουντ στο απόγειο της φήμης της και μετά έχτισε μια αυτοκρατορία. Με το «Marty Supreme» επιστρέφει με έναν ρόλο αντάξιο της φήμης της
Αλέξανδρος Γκιννής
Τα σλάλομ της πρωτιάς
Ο πρωταθλητής που έβαλε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του Αλπικού Σκι μιλά για τις σημαντικές στιγμές του, λίγο πριν αγωνιστεί στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026
Βαλεντίνη Ποταμιάνου
«Η προγιαγιά μου Κυβέλη, οι Παπανδρέου, οι Μυράτ & η Μινέικο»
Η δισέγγονη της σπουδαίας ηθοποιού τιμά τις ιστορικές προσωπικότητες που έζησε από μικρό παιδί με το Ινστιτούτο-Οικία Κυβέλη που ίδρυσε στη Σύρο
Valentino
Εργα & ημέρες του κόκκινου αυτοκράτορα
Ο εμβληματικός σχεδιαστής που αγάπησε την Ελλάδα έφυγε από τη ζωή αλλά οι δημιουργίες του σφράγισαν μια εποχή και θα εμπνέουν για πάντα
Ακόμα:
Μαρία Αλιφέρη
Με τη δύναμη της αγάπης στη σκηνή
Μπιλ Γεωργούσης
Ο φακός που άλλαξε τα editorial μόδας
Saks Fifth Avenue
Τέλος εποχής για το νεοϋρκέζικο shopping
Μόδα & Ομορφιά
Η Υψηλή Ραπτική στον κόσμο του «Dune» & το goth glam στη νέα τάση του μακιγιάζ
To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους, ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.
Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.
Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί κάθε Κυριακή και με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό της ένθετο, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.
Μην το χάσετε!
