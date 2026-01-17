Πυρετώδεις οι προετοιμασίες των οπαδών Καρυστιανού στα social media για το νέο κόμμα: Οι νέες σελίδες και οι προσκλήσεις
Νέα μορφή για τις σελίδες που υποστηρίζουν ανοιχτά τη Μαρία Καρυστιανού στις ψηφιακές πλατφόρμες – Στόχος η οργάνωση «με μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα»
Με γοργούς ρυθμούς προετοιμάζονται οι οπαδοί της Μαρίας Καρυστιανού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την έλευση του νέου κόμματος, καθώς ήδη ως κομβικό μήνα για την παρουσίαση των θέσεών του τοποθέτησε η Μαρία Γρατσία το Φεβρουάριο.
Στο πλαίσιο αυτό, η κινητικότητα στις ψηφιακές πλατφόρμες είναι κάτι περισσότερο από εμφανείς τις τελευταίες ώρες, καθώς δημοφιλείς σελίδες που υποστηρίζουν ανοιχτά την κυρία Καρυστιανού μεταπίπτουν σε νέα μορφή, καλώντας τα εν ενεργεία μέλη, αλλά και άλλους χρήστες να τις ακολουθήσουν.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση μιας εκ των σελίδων αυτών με τίτλο: «Κίνημα Μαρίας Καρυστιανού – Οξυγόνο» με το πρόσωπο που τη διαχειρίζεται να αναφέρει σε σχετικό μήνυμά του πως «θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα αγαπητά μέλη της ομάδας ότι έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας η δραστηριότητα θα μεταφερθεί στη μεγαλύτερη ομάδα που έχουμε ήδη δημιουργήσει. Η παρούσα ομάδα θα παγώσει και στη συνέχεια θα κλείσει. Ελπίζουμε και προσδοκούμε να μας ακολουθήσετε στη νέα ομάδα, ώστε να οργανωθούμε με μεγαλύτερη συνοχή και αποτελεσματικότητα, να αποκτήσουμε πιο ενιαία και ισχυρή φωνή και να παραμείνουμε σε εγρήγορση ενόψει των πρώτων κινήσεων που ενδέχεται να γίνουν για τη δημιουργία του κινήματος–κόμματος».
Όσοι επιθυμούν να μεταβούν στη νέα ομάδα είναι απολύτως ευπρόσδεκτοι και εκεί θα συνεχιστεί η κοινή μας προσπάθεια με πιο δομημένο τρόπο. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη στήριξή σας» καταλήγει το ίδιο πρόσωπο, χωρίς, ωστόσο, να είναι σαφές αν πρόκειται για ομάδες που είναι σε γνώση της Μαρίας Καρυστιανού ή για υποστηρικτές της που επιθυμούν να δώσουν μια πιο επαγγελματική μορφή στην κοινότητα που έχουν δημιουργήσει με δική τους πρωτοβουλία.
Μάλιστα, το πρόσωπο που διαχειρίζεται την συγκεκριμένη σελίδα παραπέμπει και στην νέα της εκδοχή
Την ίδια στιγμή, και απλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων φέρονται να έχουν λάβει προσκλήσεις από την συγκεκριμένη ομάδα μέσω κοινών τους φίλων, ενώ διαρκείς είναι οι αναρτήσεις και τα σχόλια σε αντίστοιχες σελίδες και ομάδες που έχουν διαμορφωθεί στα κοινωνικά δίκτυα αναπαράγωντας με αναρτήσεις, αλλά και γραφιστικά και φωτογραφίες τη δραστηριότητα και τις δηλώσεις της κυρίας Καρυστιανού, αλλά και στελεχών του στενού της πυρήνα.
