Διασπάστηκε το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Στήνουν νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής

Η ρωγμή στο εν λόγω μπλόκο έγινε στις 27 Δεκεμβρίου, όταν έγινε κάλεσμα για έναρξη διαλόγου μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης - «Παρασκηνιακές κινήσεις με κυβερνητικά στελέχη» κατήγγειλαν οι αγρότες που αποχώρησαν