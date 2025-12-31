Διασπάστηκε το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Στήνουν νέο μπλόκο στην Τρίγλια Χαλκιδικής
Η ρωγμή στο εν λόγω μπλόκο έγινε στις 27 Δεκεμβρίου, όταν έγινε κάλεσμα για έναρξη διαλόγου μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης - «Παρασκηνιακές κινήσεις με κυβερνητικά στελέχη» κατήγγειλαν οι αγρότες που αποχώρησαν
Διασπάστηκε το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, καθώς αποχώρησαν από αυτό περίπου 15 αγρότες με τα τρακτέρ τους, καταγγέλλοντας μάλιστα μέλη του συντονιστικού του μπλόκου για παρασκηνιακές διαβουλεύσεις που υπονομεύουν τον αγώνα των αγροτών.
Η ρωγμή στο εν λόγω μπλόκο έγινε, όταν στις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Επανομή συνάντηση αγροτών από διάφορα μπλόκα και έγινε «κάλεσμα για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Η συνάντηση και η ανακοίνωση που εκδόθηκε για έναρξη διαλόγου μεταξύ αγροτών και κυβέρνησης προκάλεσε αναταραχή τόσο στο μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών» όσο και σε άλλα, με τους μεν να λένε ό,τι δεν μπορεί να συνεχιστεί ένας αγώνας μόνο στους δρόμους με στείρες αντιπαραθέσεις και τους δε να επισημαίνουν ότι δεν πάνε στο τραπέζι του διαλόγου.
«Εμείς φύγαμε από το μπλόκο γιατί γίνονταν παρασκηνιακές κινήσεις από μέλη του μπλόκου μας με κυβερνητικά στελέχη για υπονόμευση της κινητοποίησης» ανέφερε στο protothema.gr ο αγρότης Γιώργος Τσακίρογλου που αποχώρησε από το μπλόκο των «Πράσινων Φαναριών».
«Τις προηγούμενες ημέρες είχαν αποχωρήσει περίπου 15 τρακτέρ και σήμερα φύγαμε άλλα 15 τρακτέρ. Κατευθυνόμαστε προς την Τρίγλια Χαλκιδικής όπου εκεί θα ανασυνταχθούμε και θα στήσουμε νέο μπλόκο. Δεν εγκαταλείπουμε τον αγώνα και την Κυριακή θα συμμετέχουμε στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα» τόνισε ο κ. Τσακίρογλου.
«Παραμένουμε στα Πράσινα Φανάρια, ενισχύεται το μπλόκο»
Από την πλευρά του το μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου στα «Πράσινα Φανάρια», Δημήτρης Τσιλιάς ανέφερε στο protothema.gr ότι το μπλόκο παραμένει και μάλιστα ενισχύεται με περισσότερα τρακτέρ.
«Το μπλόκο παραμένει, εδώ είμαστε και μάλιστα ενισχύεται με περισσότερα τρακτέρ. Έφυγαν δέκα τρακτέρ και έρχονται περίπου 20 ως ενίσχυση από τα χωριά, τελείωσαν οι άνθρωποι τις δουλειές τους, γιατί όπως ξέρετε είμαστε εν μέσω σποράς και τώρα έρχονται να ενισχύσουν το μπλόκο» είπε ο κ. Τσιλιάς, επισημαίνοντας ότι το μπλόκο δεν θα συμμετέχει στην σύσκεψη της Πανελλαδικής την προσεχή Κυριακή στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης, καθώς όπως είπε «έχουμε κοινό συντονισμό με άλλα μπλόκα που είχαν έρθει στη συνάντηση του Τριλόφου και της Επανομής».
