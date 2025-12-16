Δεν άντεξε άλλο η ψυχή του και μίλησε, λέει η μητέρα του 18χρονου που κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τα 9 του στη Θεσσαλονίκη
Ο νεαρός και η μητέρα ήταν φιλοξενούμενοι στο σπίτι της 55χρονης στη Θεσσαλονίκη - Κατήγγειλε ότι από την ηλικία των εννέα ετών έως και τον Μάιο του 2025 έπεφτε θύμα βιασμού από την 55χρονη
Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από την παιδική του ηλικία έως και σήμερα κατήγγειλε ότι έπεσε ένας 18χρονος από μια 55χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, ο νεαρός κατήγγειλε ότι από την ηλικία των εννέα ετών έως και τον Μάιο του 2025 έπεφτε θύμα βιασμού από την 55χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με τη μητέρα του, «δεν είχαμε που να μείνουμε με το παιδί και μου το πρότεινε η ίδια. Την ήξερα χρόνια, μας φιλοξενούσε».
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 18χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι μαζί με τη μητέρα του διέμεναν στο σπίτι της 55χρονης και ότι εκείνη τον κακοποιούσε συστηματικά σεξουαλικά για περίπου δέκα χρόνια. Από την πλευρά της η μητέρα του είπε στο MEGA πως δεν είχε καταλάβει ότι κάτι συνέβαινε στο παιδί της.
«Ίσως δεν άντεξε, ξέρω εγώ τι γινόταν μέσα στην ψυχή του; Δεν άντεξε άλλο», είπε η μητέρα. «Τον συμβούλεψαν οι άγιοι πατέρες να μιλήσει. Του είπαν αγόρι μου όταν γυρίσεις στη Θεσσαλονίκη να μιλήσεις γιατί δεν φταις εσύ σε τίποτα και αυτοί που φταίνε πρέπει να τιμωρηθούν», σύμφωνα με τη μητέρα. Ο 18χρονος «προσπαθεί να είναι καλά», λέει η μητέρα του.
«Ούτε τα μισά δεν ισχύουν. Όταν έρθει η ώρα της δικαιοσύνης θα τα πω όλα εκεί. Δεν δούλευε σε εμένα, απλά ήταν φιλοξενούμενή μου», είπε από την πλευρά της η 55χρονη.
Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, που χειρίζονται την υπόθεση, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος της 55χρονης για τα αδικήματα του βιασμού και της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση.
