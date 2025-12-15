Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Αμετακίνητα τα μπλόκα των αγροτών: Ποια σημεία παραμένουν αποκλεισμένα, τι ζητούν από την κυβέρνηση
Οι αγρότες της Θεσσαλίας δίνουν ραντεβού στις 12 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Λάρισας για τη δίκη δύο συναδέλφων τους
Αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, έστειλαν χθες τα δεκάδες αιτήματα τους στην κυβέρνηση, παραμένουν στα μπλόκα και προμηνύουν κλιμάκωση μπροστά στις γιορτές, ενώ υπογραμμίζουν ότι διάλογος θα γίνει μόνο αν η κυβέρνηση δεσμευτεί να συζητήσει πάνω στα όσα θέτουν. Άλλωστε, και στις συνελεύσεις που ακολούθησαν τον πανελλαδικό συντονισμό της Νίκαιας το Σάββατο, όπως στις χθεσινές των μπλόκων του Ε-65 και της Νίκαιας, κρίθηκε από τους παρευρισκόμενους, ότι η κυβέρνηση πιέζεται καθημερινά όλο και περισσότερο από τη στάση τους.
Αν και αγρότες και κτηνοτρόφοι τονίζουν πως η κυβέρνηση γνωρίζει καλά εδώ και καιρό τα αιτήματά τους, τα οποία μάλιστα έχουν χαρακτηριστεί σε πολλές περιπτώσεις και ως «μαξιμαλιστικά», ζήτησαν χθες και εγγράφως τα παρακάτω, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου:
-Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
-Εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
-Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.
-Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
-Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
-Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή.(π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).
-Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.
-Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
-Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
-Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
-Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
-Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
-Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
-Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.
Ξεχωρίζουν δυο φλέγοντα ζητήματα:
Ευλογιά στην κτηνοτροφία με εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.
Έχουν επίσης αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα αιτημάτων για αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025 για κτηνοτροφία, μελισσοκομεία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.
Από την άλλη, τόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όσο και κυβερνητικά στελέχη, υποστηρίζουν πως ”διάλογος με τελεσίγραφα δεν γίνεται” την ίδια στιγμή, που και ο επιχειρηματικός κόσμος ζητάει διάλογο και λύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, με το βλέμμα τους στις επιπτώσεις των μπλόκων στην οικονομία, μπροστά και στις γιορτές.
Στη συνέλευση που έγινε χθες στο μπλόκο της Νίκαιας αποφασίστηκε:
Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα βρεθούν με τα τρακτέρ τους έξω από τα Δικαστήρια της Λάρισας για συλλαλητήριο συμπαράστασης στους διωκόμενους αγρότες, που συνελήφθησαν την Κυριακή 30 Νοέμβρη στην Λάρισα, καθώς επιχειρούσαν να στήσουν το μπλόκο.
Τα τρακτέρ θα παραμείνουν εκεί το βράδυ, μέχρι την Τρίτη που στο πλαίσιο της απεργίας που προκηρυχθεί από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας οι αγρότες θα συμμετάσχουν στην συγκέντρωση στις 6 μ.μ. στην κεντρική πλατεία.
Τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσουν συντονισμένες δράσεις στο πλαίσιο της κλιμάκωσης από κοινού με τα υπόλοιπα μπλόκα της περιοχής και της χώρας.
Αντίστοιχα, στο δικαστήριο της Λάρισας θα βρεθούν και αγρότες από την Καρδίτσα, που επίσης θα συμμετάσχουν στην απεργιακή συγκέντρωση της Τρίτης στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας.
Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε συνοριακούς σταθμούς και σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, διακόπτοντας κατά διαστήματα την κυκλοφορία των οχημάτων
Στα διόδια Μαλγάρων στην ΠΑΘΕ κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα. Ανοιχτός παραμένει ο δρόμος στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες σε Μάλγαρα, Δερβένι, Πράσινα Φανάρια και Χαλκηδόνα και δηλώνουν έτοιμοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους εάν δεν λάβουν απαντήσεις στα αιτήματα τους έως την Τετάρτη.
Στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα Ελλάδα- Βόρειας Μακεδονίας υπήρχε αποκλεισμός τουλάχιστον μέχρι τις 10 το βράδυ.
Στον συνοριακό σταθμό της Νίκης, όπου οι αγρότες κατά διαστήματα δεν επιτρέπουν τη διέλευση των φορτηγών, το μπλόκο ήταν ανοιχτό έως αργά το βράδυ της Κυριακής.
Στον σταθμό του Προμαχώνα, στα σύνορα Ελλάδας- Βουλγαρίας, όπως και στον συνοριακό σταθμό της Εξοχής η διέλευση γίνεται κανονικά.
Στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, για ακόμα μια ημέρα βρίσκονται αγροτοκτηνοτρόφοι από όλο τον νομό Χανίων. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Χανίων θα πραγματοποιήσει μηχανοκίνητη πορεία από τα μεγάλα Χωράφια αύριο Τρίτη και συμβολικό αποκλεισμό της εφορίας στις 11 π.μ.
Στη Στερεά Ελλάδα οι αγρότες έχουν αποκλείσει την εθνική οδό Αθηνών Λαμίας σε 4 βασικά σημεία: Στον κόμβο του Μπράλου, στον κόμβο της Αταλάντης, στον κόμβο του Κάστρου και στον κόμβο της Θήβας.
-Στη Βοιωτία παραμένει και το μπλόκο στο Σχηματάρι.
-Κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Αντιρρίου – Ιωαννίνων στη Αιτωλοακαρνανία, στο ύψος των διοδίων του Αγγελοκάστρου, κοντά στο Αγρίνιο, ενώ υπάρχουν ακόμα τρία μπλόκα, στη γέφυρα του Ευήνου, στη γέφυρα του Μόρνου και στην Αμβρακία οδό.
-Παραμένουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας επί της Εγνατίας οδού
-Στην Αχαϊα, γίνεται προσπάθεια να ενισχυθεί το μπλόκο της Εγλυκάδας Πατρών ενώ παραμένει και το μπλόκο των Καλαβρύτων
Από την άλλη, τόσο ο ίδιος ο πρωθυπουργός, όσο και κυβερνητικά στελέχη, υποστηρίζουν πως ”διάλογος με τελεσίγραφα δεν γίνεται” την ίδια στιγμή, που και ο επιχειρηματικός κόσμος ζητάει διάλογο και λύσεις μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών, με το βλέμμα τους στις επιπτώσεις των μπλόκων στην οικονομία, μπροστά και στις γιορτές.
Αγροτικά μπλόκα: Πού έχουν στηθεί τα ισχυρότεραΣτη Θεσσαλία, κοντά στα 5.000 τρακτέρ βρίσκονται στο μπλόκο της Νίκαιας πάνω στην ΠΑΘΕ, στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε-65 και στο μπλόκο των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου.
