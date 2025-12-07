Τραγωδία νότια της Κρήτης: Σε φορτηγό-ψυγείο οι 17 σοροί στο ΠΑΓΝΗ, τι ερευνούν οι αρχές

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι επιβαίνοντες έμειναν για πολλές μέρες στη θάλασσα πριν την κακοκαιρία Byron – Στην Παθολογική του νοσοκομείου Ιεράπετρας νοσηλεύονται οι δύο επιζώντες 16 και 20 ετών

Αρχών για τη μεταφορά των σορών των θυμάτων του ναυαγίου, νότια της Κρήτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο 17 μεταναστών. Οι επιζώντες είναι δύο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση στην Ιεράπετρα.



Όπως αναφέρει το



Ιεράπετρα στο ΠΑΓΝΗ. Σήμερα ξεκινά η διαδικασία νεκροψία – νεκροτομής για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου κάθε θύματος.





Οι δύο επιζώντες, ηλικίας 16 και 20 ετών, αιγυπτιακής υπηκοότητας, νοσηλεύονται στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιεράπετρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση, έχουν συνέλθει και επικοινωνούν με τους γιατρούς, ενώ αναμένεται να παράσχουν πολύτιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που οδήγησαν στο ναυάγιο.







Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η λέμβος να ήταν μία από τις επτά βάρκες που είχαν εντοπιστεί πρόσφατα να κινούνται προς την Κρήτη. Ωστόσο, στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιβαίνοντες είχαν βρεθεί καλά στην υγεία τους, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο τραγικό το αποτέλεσμα αυτού του ναυαγίου.



Μερόνυχτα στη θάλασσα πριν την κακοκαιρία Byron Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι επιβαίνοντες στη λέμβο είχαν παραμείνει μερόνυχτα στη θάλασσα, πριν ξεσπάσει η κακοκαιρία Byron, γεγονός που πιθανώς συνέβαλε στην τραγωδία. Οι λιμενικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του ναυαγίου και η ταυτότητα των θυμάτων.



Κλείσιμο Ελληνικό Λιμενικό. Ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονταν ενήλικοι και ανήλικοι, ενώ δύο ακόμη άτομα βρέθηκαν ζωντανά, σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, με συμπτώματα υποθερμίας και ασιτίας. Αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 18 σορούς, ωστόσο σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού πρόκειται για 17 θύματα μεταναστών.



Η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού

Για το πολύνεκρο ναυάγιο στα νότια του νομού Λασιθίου εξέδωσε ανακοίνωση το Λιμενικό, σύμφωνα με την οποία «τις απογευματινές ώρες χθες (6/12), ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τον εντοπισμό μίας ημιβυθισμένης λέμβου με αλλοδαπούς επιβαίνοντες από ένα φορτηγό (Φ/Γ) πλοίο σημαίας Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή 36 ν.μ. νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας.



Στο σημείο μετέβησαν δύο Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), ένα σκάφος της δύναμης Frontex, τρία παραπλέοντα πλοία, ενώ απογειώθηκαν ένα ελικόπτερο (Ε/Π) SUPER PUMA και ένα αεροσκάφος της δύναμης Frontex.



Από το πλήρωμα του ΠΛΣ, περισυλλέγησαν 2 αλλοδαποί άνδρες και ανασύρθηκαν 17 σοροί (όλοι άνδρες) μέσα από τη λέμβο, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο αλιευτικό καταφύγιο της Ιεράπετρας. Στη συνέχεια, οι 2 αλλοδαποί διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Ιεράπετρας για παροχή ιατρικής περίθαλψης, ενώ οι 17 σοροί μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.





Από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής από το Εργαστήριο Ιατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης».

