Κρήτη: Ο 45χρονος αθλητής ΑμεΑ που έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, είχε καθηλωθεί σε αμαξίδιο πριν από 23χρόνια μετά από τροχαίο

Πένθος σκόρπισε στηη είδηση του θανάτου τουτουπου έσβησε το μεσημέρι της Παρασκευής σε τροχαίο.Ο αθλητής του μπάσκετ με αμαξίδιο, βρήκε τραγικό θάνατο όταν το αμαξίδιο που οδηγούσε στην οδό Αγίου Νικολάου, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε βαρύτατα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.Ο Κανάκης Κωνσταντάκης είχε καθηλωθεί σε αμαξίδιο πριν από 23χρόνια μετά από τροχαίο. Ήταν ένα πολύ ενεργό μέλος της κοινότητας ΑμεΑ των Χανίων.Μάλιστα, μέσα από το προσωπικό του βίωμα προσπαθούσε να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο, συμμετέχοντας σε δράσεις τόσο για την συμπερίληψη των ΑμεΑ, αλλά και για την πρόληψη των τροχαίων.Ήταν αθλητής του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ Αετοί Κρήτης, αλλά και ιδρυτικό μέλος του εθελοντικού συλλόγου πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων «Με οδηγό… την ΖΩΗ». Τελικά ένα τροχαίο ήταν αυτό που του στοίχησε τη ζωή.Το όχημα που οδηγούσε: