Θεσσαλονίκη: «Με κατήγγειλαν γιατί τους έπιασα να κλέβουν» λέει ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση πέντε ανήλικων αγοριών
Η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου του απαγόρευσε να λειτουργεί
Αρνείται κάθε κατηγορία ο ιερέας στη Θεσσαλονίκη που καταγγέλθηκε από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση.
Σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται ο 47χρονος ιερέας, οι ανήλικοι - ηλικίας από 12 έως 15 ετών - τον κατήγγειλαν στην αστυνομία προκειμένου να τον εκδικηθούν καθώς τους είχε αντιληφθεί να κλέβουν χρήματα από το παγκάρι της εκκλησίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές κατέθεσαν στους αστυνομικούς πως οι πράξεις του 47χρονου, ο οποίος λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, συνέβησαν τον περασμένο Αύγουστο. Συγκεκριμένα, όπως είπαν παρουσία ψυχολόγων, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν, ανάλογα με την περίπτωση, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.
Μάλιστα, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, προκειμένου ο ιερέας να πετύχει τον σκοπό του χρησιμοποιούσε διάφορες προφάσεις, όπως ότι είχε πόνους στο χέρι και στο σώμα. Κατά τη διάρκεια των χειρομαλάξεων που ζητούσε από τους ανήλικους φαίνεται ότι προέβαινε σε αγγίγματα σε ευαίσθητα σημεία του σώματος.
Από την πλευρά του ο 47χρονος ιερέας ισχυρίζεται ότι ουδέποτε συνέβησαν τα καταγγελλόμενα περιστατικά και υποστηρίζει ότι όλα έγιναν επειδή τους είχε εντοπίσει να κλέβουν χρήματα. «Όταν τους έπιασα να κλέβουν τα ψιλά από τον κουμπαρά της εκκλησίας τους μάλωσα και με απειλούσαν ότι θα μου κάνουν κακό. Έτσι, μαζεύτηκαν όλα μαζί και με κατήγγειλαν», υποστηρίζει.
Μιλώντας στο protothema.gr ο πατέρας του ιερέα υποστηρίζει με τη σειρά του ότι ο γιος του είναι αθώος και πως οι ανήλικοι τον κατήγγειλαν επειδή τους εντόπισε να κλέβουν.
Σημειώνεται ότι σε βάρος του 47χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκη, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης εξέδωσε και η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, τονίζοντας ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης απαγορεύτηκε στον κληρικό «τέλεση ἤ τή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μητρόπολης:
«Μέ συνοχή καί θλίψη ψυχῆς ἀναγνώσαμε σήμερα, Τετάρτη 26η Νοεμβρίου, σέ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως δημοσιεύματα περί σχηματισμοῦ δικογραφίας παρά τῆς Ὑποδιευθύνσεως Προστασίας Ἀνηλίκων τῆς Διευθύνσεως Διώξεως καί Ἐξιχνιάσεως Ἐγκλημάτων Θεσσαλονίκης, στό πλαίσιο αὐτεπαγγέλτου Ἀστυνομικῆς Προανακρίσεως, κατά τήν ὁποία φέρεται νά ἐμπλέκεται Κληρικός τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.
Γιά τήν ὑπόθεση δέν ἔχουμε λάβει καμμία ἐπίσημη, ἔγγραφη καί ἐνυπόγραφη καταγγελία, παρά μόνο δεχθήκαμε ἐπώνυμο τηλεφώνημα σχετικά μέ τό προκείμενο θέμα, γιά αὐτό καί ζητήσαμε ἐγγράφως νά μᾶς ὑποβληθοῦν τά καταγγελλόμενα στά Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τά περαιτέρω, πρᾶγμα πού δέν συνέβη μέχρι σήμερα.
Παρά ταῦτα, μέχρι τῆς ὁλοκληρώσεως τῆς προανακρίσεως, τοῦ πιθανοῦ σχηματισμοῦ δικογραφίας καί ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀπαγορεύσαμε στόν Κληρικό μας τήν τέλεση ἤ τή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία.
Δηλώνουμε κατηγορηματικῶς καί πάλι ὅτι οὐδεμία Ἀστυνομική ἤ Ἀνακριτική ἤ Δικαστική Ἀρχή μᾶς ἔχει ἐνημερώσει ἁρμοδίως- προφορικῶς ἤ γραπτῶς- σχετικῶς μέ τήν ὑπόθεση αὐτή.
Ἀναμένουμε, λοιπόν, τή διαλεύκανση τοῦ θέματος ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές, γιά νά ἐπιληφθοῦμε καί ἐμεῖς.
Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως».
Ανακοίνωση μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης εξέδωσε και η Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, τονίζοντας ότι μέχρι την ολοκλήρωση της προανάκρισης απαγορεύτηκε στον κληρικό «τέλεση ἤ τή συμμετοχή του σέ κάθε Ἱεροπραξία».
