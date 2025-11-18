Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο
Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο
Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί και πραγματοποιείται από παρακαμπτήριους οδούς
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες, έπειτα από σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας στο Αγρίνιο, αναφέρει το agriniopress.gr.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά.
Η κυκλοφορία της εθνική οδό αυτή την ώρα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.
Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά.
Η κυκλοφορία της εθνική οδό αυτή την ώρα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.
Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Ειδήσεις σήμερα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Πρόθυμος να αναγνωρίσει το Ισραήλ ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν - Υποσχέθηκε επενδύσεις ενός τρισ. δολαρίων στον Τραμπ
Η ιστορία του κληρονόμου που ξέχασε ότι φορούσε μικρόφωνο στα γυρίσματα ντοκιμαντέρ και ομολόγησε φόνους - «Τους σκότωσα όλους»
Αλέξις Γουίλκινς: Η σύντροφος του διευθυντή του FBI τραγουδάει κάντρι, την λένε... πράκτορα της Μοσάντ και μια ομάδα SWAT την ακολουθεί σε κάθε της βήμα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα