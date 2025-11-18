Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο τραυματίες Εθνική οδός

Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο

Η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί και πραγματοποιείται από παρακαμπτήριους οδούς

Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τρεις τραυματίες, έπειτα από σύγκρουση μεταξύ δύο οχημάτων, σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (18/11) στην εθνική οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, κοντά στη γέφυρα της Ερημίτσας στο Αγρίνιο, αναφέρει το agriniopress.gr.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, τα δυο οχήματα συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί, ευτυχώς ελαφρά.

Αγρίνιο: Σφοδρό τροχαίο πριν την γέφυρα της Ερμιτσας

Η κυκλοφορία της εθνική οδό αυτή την ώρα διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Τροχαίας, της Πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ.

Τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί, μετά από σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Αντίρριου - Ιωαννίνων - Δείτε βίντεο


