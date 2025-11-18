Tο Apotel® μας καλεί να ξανασκεφτούμε τον τρόπο που φροντίζουμε τον εαυτό μας και την καθημερινή μας ευεξία.
Στη φυλακή ο 51χρονος που κακοποιούσε σεξουαλικά την 12χρονη φίλη της κόρης του στη Θεσσαλονίκη
Στη φυλακή ο 51χρονος που κακοποιούσε σεξουαλικά την 12χρονη φίλη της κόρης του στη Θεσσαλονίκη
Μετά την καταδίκη του από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους
Ένοχος και από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης κρίθηκε ο 51χρονος που κατηγορείται ότι κακοποιούσε σεξουαλικά και κατ' εξακολούθηση ένα κορίτσι 12 ετών, παρουσία της ανήλικης κόρης του και μέσα στο παιδικό της δωμάτιο.
Όπως και πρωτόδικα, έτσι και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για γενετήσιες πράξεις χωρίς την συναίνεση της ανήλικης και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και οδηγείται στη φυλακή. Σημειώνεται ότι μετά την καταδίκη του από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, η οποία ζει σε μικρή κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, ο κατηγορούμενος, με τον οποίο έχουν συγγένεια, την κακοποίησε σεξουαλικά τέσσερις φορές, όταν η ίδια επισκεπτόταν το σπίτι του για να παίξει με την φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα. Μεταξύ άλλων, ο 51χρονος φέρεται πως καθόταν με τα δυο κορίτσια, την 14χρονη κόρη του και την 12χρονη, τότε, ανιψιά του, στο κρεβάτι του παιδικού δωματίου και σε ανύποπτο χρόνο προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.
Επιπλέον, ο κατηγορούμενος εμφανίζονταν χωρίς ρούχα μπροστά στην ανήλικη, ακόμη και όταν η κόρη του ήταν στο σπίτι, φροντίζοντας να μην τον αντιληφθεί.
Στην κατάθεσή της στις Αρχές, λίγο καιρό μετά την καταγγελία του θύματος, η ανήλικη κόρη του κατηγορούμενου είχε αναφέρει πως παρατήρησε την περίεργη συμπεριφορά του 51χρονου προς την φίλη της, καθώς, τουλάχιστον τέσσερις φορές, είχε καταλάβει ότι την άγγιζε και την χάιδευε πάνω από τα ρούχα, κάτι το οποίο αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν φυσιολογικό να συμβαίνει. «Για αυτό προσπαθούσα να τον διώξω κάθε φορά από το δωμάτιο, με έφερνε σε δύσκολη θέση», είχε πει τότε στην αστυνομία.
Μάλιστα, το κορίτσι φαίνεται ότι απέφευγε να καλεί στο σπίτι την φίλη της καθώς ήθελε να την προστατεύσει μετά τα περιστατικά που αντιλήφθηκε. Μετά την καταγγελία της ανήλικης, η κόρη του κατηγορούμενου έγραψε στο τετράδιο της: «τι χυδαιότητες έμαθα, δεν παίζεται ο άνθρωπος. Ανώμαλος. Πώς τόλμησε να απλώσει τα χέρια του στην φίλη μου; Είναι κάτι που θα με βαραίνει για πάντα».
Στην απολογία του ο 51χρονος δήλωσε αθώος και αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Όπως και πρωτόδικα, έτσι και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για γενετήσιες πράξεις χωρίς την συναίνεση της ανήλικης και γενετήσιες πράξεις σε βάρος ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη. Το δικαστήριο του επέβαλε ποινή κάθειρξης εννέα ετών και οδηγείται στη φυλακή. Σημειώνεται ότι μετά την καταδίκη του από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.
Το χρονικό της υπόθεσηςΗ υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2021, όταν η ανήλικη βρήκε το θάρρος και μίλησε δύο χρόνια μετά για τον «εφιάλτη» που φέρεται να ζούσε, σε μια καθηγήτρια της στο Γυμνάσιο, λέγοντάς της χαρακτηριστικά ότι «με βίασε ο πατέρας της φίλης μου» και εκείνη με τη σειρά της το κοινοποίησε στις Αρχές.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ανήλικη, η οποία ζει σε μικρή κοινωνία της Βορείου Ελλάδος, ο κατηγορούμενος, με τον οποίο έχουν συγγένεια, την κακοποίησε σεξουαλικά τέσσερις φορές, όταν η ίδια επισκεπτόταν το σπίτι του για να παίξει με την φίλη της, με την οποία έκαναν στενή παρέα. Μεταξύ άλλων, ο 51χρονος φέρεται πως καθόταν με τα δυο κορίτσια, την 14χρονη κόρη του και την 12χρονη, τότε, ανιψιά του, στο κρεβάτι του παιδικού δωματίου και σε ανύποπτο χρόνο προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της.
Επιπλέον, ο κατηγορούμενος εμφανίζονταν χωρίς ρούχα μπροστά στην ανήλικη, ακόμη και όταν η κόρη του ήταν στο σπίτι, φροντίζοντας να μην τον αντιληφθεί.
Στην κατάθεσή της στις Αρχές, λίγο καιρό μετά την καταγγελία του θύματος, η ανήλικη κόρη του κατηγορούμενου είχε αναφέρει πως παρατήρησε την περίεργη συμπεριφορά του 51χρονου προς την φίλη της, καθώς, τουλάχιστον τέσσερις φορές, είχε καταλάβει ότι την άγγιζε και την χάιδευε πάνω από τα ρούχα, κάτι το οποίο αντιλαμβανόταν ότι δεν ήταν φυσιολογικό να συμβαίνει. «Για αυτό προσπαθούσα να τον διώξω κάθε φορά από το δωμάτιο, με έφερνε σε δύσκολη θέση», είχε πει τότε στην αστυνομία.
Μάλιστα, το κορίτσι φαίνεται ότι απέφευγε να καλεί στο σπίτι την φίλη της καθώς ήθελε να την προστατεύσει μετά τα περιστατικά που αντιλήφθηκε. Μετά την καταγγελία της ανήλικης, η κόρη του κατηγορούμενου έγραψε στο τετράδιο της: «τι χυδαιότητες έμαθα, δεν παίζεται ο άνθρωπος. Ανώμαλος. Πώς τόλμησε να απλώσει τα χέρια του στην φίλη μου; Είναι κάτι που θα με βαραίνει για πάντα».
Στην απολογία του ο 51χρονος δήλωσε αθώος και αρνήθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα