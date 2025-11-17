Νέο έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ - Έρχονται ισχυρές καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο
Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα σε Κέρκυρα και Παξούς - Ισχυρές καταιγίδες από το μεσημέρι της Τρίτης 18/11 και σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά και βόρεια τμήματα)
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε το μεσημέρι της Δευτέρας 17/11 η ΕΜΥ.
Η κακοκαιρία θα πλήξει το επόμενο διήμερο τη βορειοδυτική Ελλάδα με κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Τρίτη (18-11-25) και μεθαύριο Τετάρτη (19-11-25)
α. στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο
β. από τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα πρώτα φαινόμενα θα σημειωθούν από αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη δυτική Ελλάδα, αν και ο κύριος όγκος βροχής αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη.
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου: Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές, ενώ στα βορειοδυτικά αναμένονται καταιγίδες. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου πιθανές τοπικές βροχές. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή πτώση στα βόρεια.
Πέμπτη 20 Νοεμβρίου: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά, βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο με πιθανές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Παρασκευή 21 Νοεμβρίου: Αραιές νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά, βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο. Η αφρικανική σκόνη θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά και νότια. Οι άνεμοι νότιοι έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία με μικρή άνοδο στα νότια.
Από βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο ξεκινά η κακοκαιρία, πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες
Ο ήπιος καιρός που αναμένεται τη Δευτέρα για τις περισσότερες περιοχές της χώρας θα δώσει τη θέση του σε ένα πιο φθινοπωρινό μοτίβο τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, τα πρώτα φαινόμενα θα σημειωθούν από αργά το απόγευμα της Δευτέρας στη δυτική Ελλάδα, αν και ο κύριος όγκος βροχής αναμένεται την Τρίτη και την Τετάρτη.
Πρόγνωση επόμενων ημερώνΤρίτη 18 Νοεμβρίου: Νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι νότιοι 4 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Στους -2,6 °C η θερμοκρασία χθες στην ΚοζάνηΠαγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16/11 κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Νεάπολη Κοζάνης με -2,6 °C.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16/11, παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.
Σημειώνεται ότι σε σταθμούς του δικτύου που λειτουργούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια (δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα) καταγράφηκαν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία των σταθμών του δικτύου να καταγράφεται στο Βαθύσταλο Παρνασσού με -9,5 °C.
Ο καιρός σήμεραΠροβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.
Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.
Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.
Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.
Ο καιρός την Τρίτη 18 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
Ο καιρός την Τετάρτη 19 ΝοεμβρίουΣτα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Πέμπτη 20 ΝοεμβρίουΑυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Ο καιρός την Παρασκευή 21 ΝοεμβρίουΑραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.
Καιρός: Η πρόγνωση Μαρουσάκη
