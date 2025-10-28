Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Γαύδος: Χωρίς μαθητές η παρέλαση – Κράτησαν οι κάτοικοι τη σημαία
Γαύδος: Χωρίς μαθητές η παρέλαση – Κράτησαν οι κάτοικοι τη σημαία
Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, η παρέλαση στο Καστρί έγινε χωρίς την παρουσία μαθητών
Με συγκίνηση και περηφάνεια τιμήθηκε και φέτος η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο ακριτικό νησί της Γαύδου.
Για πρώτη φορά έπειτα από πολύ καιρό, η παρέλαση στο Καστρί, τον κεντρικό οικισμό του νησιού, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία μαθητών, με τη σημαία να την κρατούν κάτοικοι της Γαύδου.
Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε δοξολογία παρουσία της δημάρχου του νησιού, Λίλιαν Στεφανάκη, εκπροσώπων τοπικών φορέων και ενόπλων δυνάμεων και πολιτών.
