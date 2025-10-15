Δημιουργήθηκε με το όνειρο να κατακτήσει τον κόσμο διατηρώντας την καλλιτεχνική της κληρονομιά και το πέτυχε παράγοντας σύγχρονη πολυτέλεια με εξαιρετική ποιότητα
Κρήτη: Κινδύνευσε 14χρονος που λιποθύμησε στη θάλασσα - Μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ
O 14χρονος λιποθύμησε ενώ κολυμπούσε, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα το ΕΚΑΒ το οποίο έσπευσε στο σημείο με διασώστες που έδωσαν «μάχη» για να επαναφέρουν τον έφηβο
Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μεταφέρθηκε ένα αγόρι 14 ετών, που κινδύνευσε στη θάλασσα. Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/10 σε παραλία στην περιοχή Κοκκίνη Χάνι του Δήμου Χερσονήσου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι όταν ο 14χρονος βούτηξε στη θάλασσα αλλά για άγνωστη αιτία ο έχασε τις αισθήσεις του. Οι λουόμενοι να έσπευσαν να τον βοηθήσουν ενώ ειδοποίησαν και το ΕΚΑΒ.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό και διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί και το μετέφεραν προληπτικά στο ΠΑΓΝΗ.
