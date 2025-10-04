Έκλεψαν το πορτοφόλι του αντιπεριφερειάρχη Αττικής Χρήστου Θεοδωρόπουλου από το σακάκι του στη Γλυφάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Γλυφάδα Περιφέρεια Αττικής Κλοπή

Έκλεψαν το πορτοφόλι του αντιπεριφερειάρχη Αττικής Χρήστου Θεοδωρόπουλου από το σακάκι του στη Γλυφάδα

Στο πορτοφόλι του είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα

Περιπετειώδης ήταν η νύχτα για τον Αντιπεριφερειάρχη Αττικής, Νοτίου Τομέα, Χρήστο Θεοδωρόπουλο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης βρισκόταν χθες βράδυ σε κατάστημα στη Γλυφάδα μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, όταν αφαίρεσαν το πορτοφόλι από το σακάκι του. 

Όπως φάνηκε από τις κάμερες του καταστήματος, δύο άτομα τον πλησίασαν και σε ανύποπτο χρόνο έκλεψαν το πορτοφόλι του. 

Στο πορτοφόλι του, ο Αντιπεριφερειάρχης είχε 1.300 ευρώ και προσωπικά έγγραφα, ενώ όταν το αντιλήφθηκε , προσήλθε στο αστυνομικό τμήμα Γλυφάδας για κατάθεση.

