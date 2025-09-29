Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά, στο νοσοκομείο δύο άτομα - Δείτε φωτογραφίες
Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά, στο νοσοκομείο δύο άτομα - Δείτε φωτογραφίες
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα
Tροχαίο ατύχημα με σύγκρουση αυτοκινήτου και μηχανής, σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη Λεωφόρο Καζαντζάκη στο Βαμβακόπουλο, στα Χανιά.
Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, ένας άνδρας και μια γυναίκα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα, σύμφωνα με το zarpanews.gr.
Οι τραυματίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Χανίων, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η κατάσταση τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Δείτε φωτογραφίες:
