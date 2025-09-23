Τέσσερις απάτες με «λεία» 117.000 ευρώ από Ουκρανό «εισπράκτορα» σπείρας στην Κρήτη

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» σε εγκληματική ομάδα, η οποία εξαπατούσε πολίτες
Σε τέσσερις υποθέσεις απάτης εμπλέκεται 54χρονος Ουκρανός που εξαπατούσε ηλικιωμένους σε περιοχές του δήμου Φαιστού και του δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι ο άνδρας είχε τον ρόλο του «εισπράκτορα» σε εγκληματική ομάδα, η οποία εξαπατούσε πολίτες με τη «λεία» τους να υπολογίζεται στα 117.000 ευρώ.
«Κλειδί» για την εξάρθρωση της δράσης του 54χρονου αποτέλεσε η τελευταία απάτη εις βάρος ηλικιωμένης από τις Μοίρες, από την οποία πήρε περί τα 40.000 ευρώ για δήθεν τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη η κόρη της.
Τότε ξεκίνησαν οι έρευνες των Αρχών και το αστυνομικό τμήμα Φαιστού σε συνεργασία με τα ΤΑΕ Μεσαράς και το ΑΤ Ηρακλείου, έστησαν επιχείρηση, η οποία και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν στο λιμάνι του Ηρακλείου, λίγο πριν την απόβιβαση για πλοίο στην Αθήνα, τον 54χρονο. Μάλιστα ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, ότι έχει έδρα στην Αθήνα, με την εγκληματική ομάδα να τον στέλνει στην Κρήτη για να «εισπράξει» τα χρήματα που προήλθαν από τις απάτες, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Κατά τη σύλληψή του βρέθηκαν στην κατοχή του 34.610 ευρώ σε μετρητά και χρυσαφικά αξίας περίπου 30.000 ευρώ, ενώ σε χώρο που χρησιμοποιούσε εντοπίστηκαν επιπλέον 4.000 ευρώ. Όλα τα παραπάνω κατασχέθηκαν ως προϊόντα παράνομης δραστηριότητας.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, από την μέχρι στιγμής διερεύνηση έχουν διαπιστωθεί τέσσερις περιπτώσεις απάτης στους δήμους Φαιστού και Μαλεβιζίου, στο διάστημα μεταξύ 20 Ιουνίου και 22 Σεπτεμβρίου. Τα θύματα, κυρίως ηλικιωμένοι, κατέβαλαν συνολικά 87.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ, τα οποία παραλάμβανε ο 54χρονος.
Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου συνεχίζει τις έρευνες προκειμένου να ταυτοποιήσει τους συνεργούς του συλληφθέντα και να διερευνήσει αν συνδέεται και με άλλες παρόμοιες πράξεις.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: «Εξιχνιάστηκαν από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου σε συνεργασία με τα Αστυνομικά Τμήματα Φαιστού και Μαλεβιζίου, τέσσερις (4) περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν σε βάρος ηλικιωμένων γυναικών. Ταυτοποιήθηκε 54χρονος αλλοδαπός ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες (22.09.2025) στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.
Όπως προέκυψε από την αναλυτική έρευνα των αστυνομικών των ανωτέρω Υπηρεσιών, ο 54χρονος εντάχθηκε ως μέλος σε εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη τηλεφωνικών απατών και προσποιούμενοι γιατρό ή αστυνομικό με το πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού προσώπου των παθόντων ή πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος αντίστοιχα, ζητούσαν την καταβολή χρηματικού ποσού ή κοσμημάτων για τη διευθέτηση της υπόθεσης τους, ενώ ο 54χρονος είχε το ρόλο του εισπράκτορα.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας έχουν εξακριβωθεί τέσσερις (4) περιπτώσεις απάτης με τον ανωτέρω τρόπο δράσης, που διαπράχθηκαν σε περιοχές των Δήμων Φαιστού και Μαλεβιζίου κατά το χρονικό διάστημα από 20/06/2025 έως 22/09/2025 αποσπώντας από ηλικιωμένους συνολικά το χρηματικό ποσό των 87.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας τριάντα χιλιάδων -30.000- ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο 54χρονος.
Κατόπιν συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες (22.09.2025) το απόγευμα από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, εντοπίστηκε ο 54χρονος στο λιμάνι του Ηρακλείου και συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των (34.610 ) ευρώ και χρυσαφικά αξίας (30.000) ευρώ και σε χώρο που χρησιμοποιούσε βρέθηκαν επιπλέον 4.000 ευρώ, τα οποία κατασχέθηκαν ως προερχόμενα από την παράνομη δραστηριότητα του.
Η έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων των συνεργών του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, υπενθυμίζει:
Μην εμπιστεύεστε αγνώστους, που προσπαθούν να σας πείσουν τηλεφωνικά να τους δώσετε χρήματα, λόγω επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού σας προσώπου.
Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με υποτιθέμενο συγγενή σας.
Μην δεχτείτε οποιαδήποτε συνάντηση – ραντεβού με αγνώστους και δηλώστε ότι δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα.
Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, νοσοκομεία, συγγενείς κ.λπ.)»
