Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Τεχνητή νοημοσύνη, πρόστιμα και καινοτομίες - Σε χαμηλό 7ετίας τα θανατηφόρα τροχαία

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ - Κλιμακωτά βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για όσους προκαλούν ατυχήματα

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη