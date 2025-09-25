Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Τεχνητή νοημοσύνη, πρόστιμα και καινοτομίες - Σε χαμηλό 7ετίας τα θανατηφόρα τροχαία
Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Τεχνητή νοημοσύνη, πρόστιμα και καινοτομίες - Σε χαμηλό 7ετίας τα θανατηφόρα τροχαία
Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με την εφαρμογή του νέου ΚΟΚ - Κλιμακωτά βαριά πρόστιμα και αφαίρεση διπλώματος για όσους προκαλούν ατυχήματα
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Η πρεμιέρα του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η οποία έγινε με ένα σαφάρι ελέγχων για ασύδοτους οδηγούς, συμπίπτει με δραματική μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων - τα λιγότερα των τελευταίων επτά χρόνων. Και επιβεβαιώνει πως όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει… πρόστιμο, εισάγοντας πρωτοφανείς, για τα ελληνικά δεδομένα, καινοτομίες στην κίνηση πεζών και οχημάτων στους δρόμους της χώρας.
Η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ώστε να διαπιστωθεί αν ο οδηγός που εμπλέκεται σε συμβάν χρησιμοποιούσε το κινητό του την επίμαχη στιγμή, η απαγόρευση χρήσης ακόμα και έξυπνων ρολογιών (smartwatch), κάμερας και η ανάρτηση live στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, TikΤok κ.ά.) είναι μερικές μόνο από τις... λεπτομέρειες που ρυθμίζει ο νέος ΚΟΚ. Με κάποιες λεπτομέρειες να είναι (αναγκαστικά) αναχρονιστικές, όπως η υποχρέωση να μπαίνουν φώτα εμπρός και πίσω στα… κοπάδια προβάτων και άλλες βγαλμένες από το μέλλον, όπως η απαγόρευση σε αυτοκίνητα να κινούνται χωρίς οδηγό, ο νέος ΚΟΚ, τον οποίο έρχονται να επιβάλουν τα δρακόντεια μέτρα της Τροχαίας αλλά και οι κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει στόχο να διορθώσει το χάος που επικρατεί στους δρόμους της Ελλάδας και να μηδενίσει, εάν είναι δυνατό, την παραβατικότητα και το καθημερινό αιματοκύλισμα στην άσφαλτο.
Αυτά και πολλά ακόμα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι οποίοι διαχρονικά αποτελούν τους μήνες με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Το σχέδιο αυστηρών ελέγχων, μαζί με την καμπάνια με διαφημίσεις για ευαισθητοποίηση πολιτών, απέδωσε τους πρώτους καρπούς. Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», το φετινό καλοκαίρι καταγράφεται μείωση των νεκρών από τροχαία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα η μεγαλύτερη της επταετίας. Την ώρα που τα τελευταία χρόνια η χώρα έμοιαζε να έχει μπει σε ένα μόνιμο loop επανάληψης των θανατηφόρων τροχαίων που κινούνται μεταξύ των 600-650 θανάτων κατ’ έτος, καταγράφεται μείωση.
Για του λόγου το αληθές, βλέπουμε φέτος μείωση κατά 25,52% στα θανατηφόρα τροχαία στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024 (από 145 σε 108) και -21,74% από το 2018. Πρόκειται για τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα τα τελευταία επτά χρόνια!
Κατά συνέπεια, η χώρα μας πληρώνει αισθητά μικρότερο φόρο αίματος το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τροχαία συμβάντα μειώθηκε κατά 27,22% στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τους 115 από 158 και κατά 21,77% από το 2018. Εδώ υπάρχει διπλή ανάγνωση. Από τη μια πλευρά, η μείωση σε χαμηλό επταετίας των θανάτων από τροχαία είναι εντυπωσιακή και από την άλλη 115 χαμένοι συμπολίτες μας σε ένα δίμηνο, παραμένουν πάρα πολλοί.
Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το επίπεδο; Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι καλύτερες επιδόσεις σχετίζονται με τους συνολικά αυξημένους κατά 5,26% ελέγχους πανελλαδικά συγκριτικά με το 2024 και κατά 13,48% συγκριτικά με το 2018 - οι περισσότεροι έλεγχοι τα τελευταία επτά χρόνια.
Το υψηλότερο των τελευταίων επτά ετών είναι και το επίπεδο της βεβαίωσης παραβάσεων. Η αύξηση ανέρχεται σε 1,88% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 61,99% συγκριτικά με το 2018.
Τώρα, όμως, τέλος το κρυφτούλι με τις Αρχές και τα παραθυράκια με τους οδηγούς που αμφισβητούν ότι κράταγαν το κινητό τους την ώρα του τροχαίου. Κι αυτό γιατί πλέον για τις περιπτώσεις που υπάρχουν συμβάντα (π.χ. τροχαία με τραυματισμούς), η έρευνα για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, φυσικά με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Η άρση του απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, ώστε να διαπιστωθεί αν ο οδηγός που εμπλέκεται σε συμβάν χρησιμοποιούσε το κινητό του την επίμαχη στιγμή, η απαγόρευση χρήσης ακόμα και έξυπνων ρολογιών (smartwatch), κάμερας και η ανάρτηση live στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, TikΤok κ.ά.) είναι μερικές μόνο από τις... λεπτομέρειες που ρυθμίζει ο νέος ΚΟΚ. Με κάποιες λεπτομέρειες να είναι (αναγκαστικά) αναχρονιστικές, όπως η υποχρέωση να μπαίνουν φώτα εμπρός και πίσω στα… κοπάδια προβάτων και άλλες βγαλμένες από το μέλλον, όπως η απαγόρευση σε αυτοκίνητα να κινούνται χωρίς οδηγό, ο νέος ΚΟΚ, τον οποίο έρχονται να επιβάλουν τα δρακόντεια μέτρα της Τροχαίας αλλά και οι κάμερες με Τεχνητή Νοημοσύνη, έχει στόχο να διορθώσει το χάος που επικρατεί στους δρόμους της Ελλάδας και να μηδενίσει, εάν είναι δυνατό, την παραβατικότητα και το καθημερινό αιματοκύλισμα στην άσφαλτο.
Λιγότερα θύματαΑν είναι κάτι που έμεινε στους οδηγούς (και δη στους παράνομους) από το φετινό καλοκαίρι, αυτό είναι σίγουρα το ειδικό σχέδιο αυστηρών ελέγχων που εφάρμοσαν οι Αρχές όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και στα νησιά και τους τουριστικούς προορισμούς. Είδαμε μάλλον πρωτοφανείς εικόνες, με κλείσιμο, για παράδειγμα, όλων των λωρίδων της παραλιακής λεωφόρου Ποσειδώνος τα ξημερώματα Κυριακής για αλκοτέστ όσων επιστρέφουν από διασκέδαση. Ή κλήσεις για (αληθινά) υπερβολικές ταχύτητες σε ιδιοκτήτες supercars και μπλόκα που εντόπιζαν κατά δεκάδες (!) επαγγελματίες οδηγούς χωρίς δίπλωμα και ασφάλεια!
Αυτά και πολλά ακόμα, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οι οποίοι διαχρονικά αποτελούν τους μήνες με τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία. Το σχέδιο αυστηρών ελέγχων, μαζί με την καμπάνια με διαφημίσεις για ευαισθητοποίηση πολιτών, απέδωσε τους πρώτους καρπούς. Οπως αποκαλύπτει σήμερα το «ΘΕΜΑ», το φετινό καλοκαίρι καταγράφεται μείωση των νεκρών από τροχαία για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα η μεγαλύτερη της επταετίας. Την ώρα που τα τελευταία χρόνια η χώρα έμοιαζε να έχει μπει σε ένα μόνιμο loop επανάληψης των θανατηφόρων τροχαίων που κινούνται μεταξύ των 600-650 θανάτων κατ’ έτος, καταγράφεται μείωση.
Για του λόγου το αληθές, βλέπουμε φέτος μείωση κατά 25,52% στα θανατηφόρα τροχαία στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024 (από 145 σε 108) και -21,74% από το 2018. Πρόκειται για τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία δυστυχήματα τα τελευταία επτά χρόνια!
Κατά συνέπεια, η χώρα μας πληρώνει αισθητά μικρότερο φόρο αίματος το φετινό καλοκαίρι, καθώς ο αριθμός των νεκρών από τροχαία συμβάντα μειώθηκε κατά 27,22% στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τους 115 από 158 και κατά 21,77% από το 2018. Εδώ υπάρχει διπλή ανάγνωση. Από τη μια πλευρά, η μείωση σε χαμηλό επταετίας των θανάτων από τροχαία είναι εντυπωσιακή και από την άλλη 115 χαμένοι συμπολίτες μας σε ένα δίμηνο, παραμένουν πάρα πολλοί.
Πώς φτάσαμε όμως σε αυτό το επίπεδο; Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι καλύτερες επιδόσεις σχετίζονται με τους συνολικά αυξημένους κατά 5,26% ελέγχους πανελλαδικά συγκριτικά με το 2024 και κατά 13,48% συγκριτικά με το 2018 - οι περισσότεροι έλεγχοι τα τελευταία επτά χρόνια.
Το υψηλότερο των τελευταίων επτά ετών είναι και το επίπεδο της βεβαίωσης παραβάσεων. Η αύξηση ανέρχεται σε 1,88% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα και 61,99% συγκριτικά με το 2018.
Οσα φέρνει ο ΚΟΚΓια τον καινούριο ΚΟΚ έχουν χυθεί τόνοι μελάνης και μάλλον χρειάζεται να χυθούν πολλοί ακόμα, καθώς εισάγει νεωτερισμούς και καινοτομίες για να αντιμετωπίσει νέου τύπου παραβάσεις που γίνονται όλο και πιο συχνές, αλλά και εκσυγχρονίζει άλλες, «παλαιού τύπου». Ισως η πιο σημαντική από τις αλλαγές που φέρνει ο νέος ΚΟΚ έχει να κάνει με τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, κακή συνήθεια η οποία αποτελεί μάστιγα (και) στους ελληνικούς δρόμους: η χρήση του κινητού και η πρόκληση απόσπασης προσοχής του οδηγού στην οθόνη αποτελεί την τρίτη αιτία τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα το 2024!
Τώρα, όμως, τέλος το κρυφτούλι με τις Αρχές και τα παραθυράκια με τους οδηγούς που αμφισβητούν ότι κράταγαν το κινητό τους την ώρα του τροχαίου. Κι αυτό γιατί πλέον για τις περιπτώσεις που υπάρχουν συμβάντα (π.χ. τροχαία με τραυματισμούς), η έρευνα για τη χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση μπορεί να συμπεριλάβει και τη διενέργεια άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών και των δεδομένων θέσης και κίνησης αυτών, φυσικά με την τήρηση των εγγυήσεων και τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος.
Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι οι Αρχές μπορούν, αν υπάρχει καταγγελία, υποψία, διαμάχη ή αμφισβήτηση ότι εμπλεκόμενος σε συμβάν οδηγός χρησιμοποιούσε το κινητό του, να ερευνούν αν αυτό είναι αληθές. Μπορούν έτσι να διαπιστώνουν εάν ο εμπλεκόμενος έκανε τηλεφωνική κλήση, ή σέρφαρε στο Διαδίκτυο ή σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο και αν η οθόνη και κάποια εφαρμογή του τηλεφώνου βρισκόταν σε λειτουργία.
Αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς πλέον η χρήση κινητού κατά την οδήγηση (χωρίς την πρόκληση συμβάντος) προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έναν μήνα. Στην πρώτη υποτροπή, το πρόστιμο γίνεται 1.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 180 μέρες και στη δεύτερη υποτροπή, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.
Τα πράγματα αλλάζουν, ωστόσο, όταν υπάρχει χρήση κινητού τηλεφώνου σε οδηγό που ενεπλάκη σε συμβάν. Τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις του διπλώματος με τις υποτροπές (350 ευρώ, 2.000 με την πρώτη και 4.000 με τη δεύτερη και αφαίρεση της άδειας για 30 μέρες, 4 έτη στην πρώτη υποτροπή και 8 έτη στη δεύτερη) είναι τα λιγότερα για τα οποία πρέπει να ανησυχεί κανείς. Πλέον υπάρχει ποινικοποίηση της χρήσης κινητού, καθώς από την πρώτη φορά, αλλά και στις υποτροπές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση οι οποίες περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης! Η κάθειρξη φτάνει έως και τα 10 χρόνια αν το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη ή βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, από 10 έως 20 χρόνια αν είχε αποτέλεσμα θανατηφόρο τροχαίο και ισόβια αν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.
■ Πρόβλεψη υπάρχει πια, στον νέο ΚΟΚ, όχι μόνο για τη χρήση κινητού τηλεφώνου, αλλά και άλλων συσκευών, όπως τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches), τα τάμπλετ, οι κάμερες και άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας. Με τις ποινές να είναι ίδιες με τη χρήση κινητού, δεν απαγορεύεται να φορά smartwatch o οδηγός, αλλά το να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να περιδιαβαίνει το μενού του ή να κάνει κλήση μέσω αυτού, εκτός εάν χρησιμοποιεί bluetooth ή το έχει σε ειδική βάση. Η πρόβλεψη για τις κάμερες κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς ο ΚΟΚ επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση και βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Είναι μια καινοφανής παράβαση, με οδηγούς να μεταδίδουν σε live στο Facebook, στο TikΤok και άλλα κοινωνικά δίκτυα και να οδηγούν ταυτόχρονα. Η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο από συσκευή που είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε οθόνης αφής από τον οδηγό.
■ Γενικά, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, οι οδηγοί θα πρέπει να… προσέχουν τι κάνουν με τα χέρια τους. Για τα ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.) ειδικά, ο νόμος προβλέπει ο οδηγός να έχει και τα δύο χέρια στο τιμόνι. Για τους υπόλοιπους, στο άρθρο 17 παρ. 2 ορίζει ότι ο οδηγός «υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς». Αν κριθεί το αντίθετο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
■ Αυτό με τα χέρια επεκτείνεται και στο… στόμα, καθώς ο ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 40 μέρες σε όσους προκαλούν τρόμο/παρενόχληση και δεν συμπεριφέρονται με ευγένεια προς πεζούς και άλλους οδηγούς. Η ευγένεια είναι υποχρέωση του οδηγού -υπάρχει μάλιστα ειδικό άρθρο για τους επαγγελματίες- και λογίζονται ως αντικοινωνική συμπεριφορά οι ύβρεις, οι υβριστικές χειρονομίες και λοιπές τριτοκοσμικές συνήθειες των ελληνικών δρόμων.
■ Παρόμοιες με τις κυρώσεις που ισχύουν για το κινητό είναι και αυτές για παράβαση του ορίου ταχύτητας (την πιο συχνή παράβαση του 2024, καθώς πιάστηκαν 338.419 συμπολίτες μας να το... πατάνε). Πλέον, επιβάλλονται πρόστιμα από 700 ευρώ έως 2.000 ευρώ στη δεύτερη υποτροπή με αφαίρεση διπλώματος από 60 μέρες έως 1 έτος για μικρότερη των 50 χλμ./ώρα από το όριο. Για υπέρβαση κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη αν είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, κάθειρξη από 10 έτη έως 20 έτη αν είχε ως αποτέλεσμα θανατηφόρο τροχαίο και ισόβια αν είχε ως αποτέλεσμα θάνατο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Για κόντρες και ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα, εκτός από το ποινικό σκέλος (όπως παραπάνω), προβλέπονται πρόστιμα 2.000, 4.000 και 8.000 ευρώ ανάλογα με την υποτροπή και αφαίρεση της άδειας για 1 έτος, 2 και 4 χρόνια στην πρώτη φορά, στην πρώτη και τη δεύτερη υποτροπή αντίστοιχα.
■ Ποινικοποίηση και βαρύτατα πρόστιμα υπάρχουν και για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη (από την οποία καταγράφηκαν 525 τροχαία το 2023) και την παραβίαση Stop, στην οποία οφείλεται το 16,1% των οδικών συγκρούσεων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (για το έτος 2022).
■ Ο νέος ΚΟΚ έχει πρόβλεψη και για τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Ορίζει ρητά ότι «κάθε κινούμενο όχημα ή συνδυασμός οχημάτων επιβάλλεται να έχει οδηγό», επιτρέποντας κατ’ εξαίρεση μόνο τα αστικά, αυτόνομα λεωφορεία χωρίς οδηγό (αλλά με απομακρυσμένη επιτήρηση) και τα αυτοκίνητα ή φορτηγά με βάρος μέχρι 3,5 τόνους μόνο αν πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή για ερευνητικούς σκοπούς και έχει λάβει άδεια ο ενδιαφερόμενος φορέας έπειτα από «σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα».
■ Καινοτομία που περιμέναμε είναι και η διήθηση, δηλαδή η κίνηση των δικύκλων ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις: να γίνεται σε οδούς με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, η ταχύτητά τους να μην υπερβαίνει τα 20 χλμ./ώρα και τα υπόλοιπα οχήματα να είναι ακινητοποιημένα. Ο νόμος ορίζει ότι οι οδηγοί των δικύκλων έχουν το μεγαλύτερο βάρος, καθώς υποχρεούνται να έχουν αναμμένα φώτα, να παραχωρούν προτεραιότητα, να τηρούν ασφαλείς πλευρικές αποστάσεις από τα άλλα οχήματα και να ακινητοποιούνται εάν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
■ Ο ΚΟΚ ορίζει με σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται στους οδηγούς να… κατασκηνώνουν στην αριστερή λωρίδα. Αναφέρει ότι οι οδηγοί που βραδυπορούν υποχρεούνται να κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, η αριστερή λωρίδα σε αυτοκινητόδρομους προορίζεται κυρίως για προσπέραση. Μετά την προσπέραση, οι οδηγοί οφείλουν να επιστρέφουν στη δεξιά λωρίδα αν αυτή είναι ελεύθερη. Οι οδηγοί που κινούνται με πιο αργή ταχύτητα από το όριο υποχρεούνται να παραμένουν στη δεξιότερη λωρίδα, εκτός αν προσπερνούν. Παραμένοντας άσκοπα στην αριστερή λωρίδα εμποδίζοντας την κυκλοφορία παρανομούν.
Η χρήση της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας σε περιπτώσεις που οι υπόλοιπες δεν τελούν υπό καθεστώς κυκλοφοριακής συμφόρησης τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 20 μέρες.
■ Ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει και το brake checking, δηλαδή την απότομη επιβράδυνση χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι απαγορεύεται η απότομη τροχοπέδηση, εκτός αν την επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας. Σημαντική μείωση ταχύτητας επιτρέπεται μόνο αν δεν δημιουργεί κίνδυνο/δυσχέρεια στους άλλους και αφού προηγηθεί σαφής, έγκαιρη προειδοποίηση με φώτα πέδησης, αλάρμ ή με σήμα με το χέρι (έκταση βραχίονα και συνεχής κίνηση πάνω-κάτω). Το brake checking τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, όμως αν η απότομη επιβράδυνση προκαλέσει άλλο είδος παράβασης (π.χ. εμπλοκή σε σύγκρουση ή άλλη επικίνδυνη συμπεριφορά), μπορούν να κουμπώσουν πρόσθετες διατάξεις και υψηλότερες κυρώσεις.
■ Μια από τις «ξεχωριστές» ρυθμίσεις του νέου ΚΟΚ αφορά τα… κοπάδια ζώων, αλλά και τις πορείες ομάδων ανθρώπων. Ορίζει λοιπόν, ότι εάν κάποιος έχει βγάλει ζώα σε δρόμο υποχρεούται να φέρει φώτα (όπως των οχημάτων), λευκά εμπρός και κόκκινα πίσω, ώστε να προειδοποιεί τους οδηγούς τη νύχτα. Τη χρήση φώτων, λευκών μπροστά και κόκκινων πίσω, προβλέπει ο νέος ΚΟΚ και για τις περιπτώσεις πορειών ή γενικότερα κίνησης στο οδόστρωμα ομάδων ανθρώπων.
■ Ο νέος ΚΟΚ ξεκαθαρίζει και πού και πώς επιτρέπεται η όπισθεν. Η οπισθοπορεία ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται σε αυτοκινητοδρόμους, σήραγγες κ.λπ. και ότι επιτρέπεται σε υπόλοιπες περιπτώσεις ως ελιγμός στάθμευσης, μόνο εάν προειδοποιηθούν οι άλλοι οδηγοί και δεν καλυφθεί απόσταση μεγαλύτερη από δύο φορές το μήκος του αυτοκινήτου.
■ Πρόβλεψη υπάρχει ακόμα και για τα έργα που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια. Για έργα που πιάνουν πεζοδρόμια, ο νέος ΚΟΚ επιβάλλει άδεια, υποχρεωτική σήμανση/περίφραξη, εξασφάλιση διόδου πεζών (ή προσωρινού πεζοδρομίου) και απαγορεύει μπάζα/υλικά στα πεζοδρόμια. Οι παραβάσεις «γράφονται» κυρίως ως Ε3-Α (€350), ενώ σοβαρότερες παραλείψεις σήμανσης τιμωρούνται με Ε4 (€1.500 + ποινή) και οι φθορές με πλημμέλημα. Ορίζει ρητά ότι όποιος ανεγείρει οικοδομή/εκτελεί έργα και καταλαμβάνει ολόκληρο το πεζοδρόμιο οφείλει να κατασκευάσει πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα για ασφαλή διέλευση πεζών. Καθώς και ότι απαγορεύεται να καταλαμβάνεται επιφάνεια πεζόδρομου για άλλη χρήση (αν εμποδίζονται πεζοί, είσοδος-έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτηση παροδίων).
■ Ο νέος ΚΟΚ, πάντως, έχει προβλέψει «καμπάνες» όχι μόνο για τους οδηγούς, αλλά και για τους πεζούς. Αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται σε πεζούς να υπερπηδούν εμπόδια και να προτιμούν να κινηθούν εκτός διάβασης (σε σημείο όπου υπάρχει τέτοια, σε κοντινή απόσταση) και προβλέπει πρόστιμα σε όσους προκαλούν παρακώλυση της κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, σε όποιον περνάει με… το πάσο του από τη διάβαση, βραδυπορώντας επίτηδες για να… σπάσει τα νεύρα των οδηγών που περιμένουν. Στον νέο ΚΟΚ το σχετικό πλαίσιο αναφέρει στους κανόνες κυκλοφορίας πεζών ότι οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις· όταν η διάβαση δεν ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη, δεν επιτρέπεται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα αν δεν υπολογίσουν πρώτα απόσταση/ταχύτητα των οχημάτων και γενικά να κινούνται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ολες οι παραβάσεις του άρθρου 42 κατατάσσονται στην Ε1-Α. Η κατηγορία Ε1-Α αντιστοιχεί σε διοικητικό πρόστιμο €30 (χωρίς πρόσθετο διοικητικό μέτρο).
Το άρθρο για τη «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς» (γενικοί κανόνες συνύπαρξης) επιβάλλει στους οδηγούς να παραχωρούν προτεραιότητα, αλλά ρητά ορίζει και ότι οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων, κάτι που καλύπτει συμπεριφορές όπως το να «σέρνονται»/βραδυπορούν πάνω στη διάβαση χωρίς λόγο.
■ Εάν υπάρχει πρόβλεψη για τα όρια ταχύτητας (30 σε κατοικημένες, 50 σε υπόλοιπους δρόμους και έως 130 σε αυτοκινητοδρόμους) υπάρχει και στο ποιοι μπορούν να κινούνται πού.
Σε αυτοκινητόδρομους/οδούς ταχείας κυκλοφορίας (και στους κλάδους εισόδου - εξόδου τους) απαγορεύεται να κινούνται: πεζοί, έφιπποι, ζώα, ποδήλατα, ζωήλατα και γενικά οχήματα χωρίς κινητήρα, καθώς και μηχανοκίνητα οχήματα που εκ κατασκευής ή από άλλη αιτία δεν μπορούν σε επίπεδη οδό να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 χλμ./ώρα. Ενδεικτικά, αυτό «πιάνει» κατηγορίες όπως μοτοποδήλατα/βραδυπορούντα μηχανήματα κ.λπ.
• Τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα τα τελευταία επτά χρόνια-57.74% στα Ιόνια Νησιά (από 7 σε 3).
• Στην Πελοπόννησο μείωση 30% (από 10 σε 7), στο Νότιο Αιγαίο 61.54% (από 13 σε 5) και στην Κρήτη 53.85% (από 13 σε 6).
• Νεκροί -27.22% στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024 (από 158 σε 115) και -21.77% από το 2018.
• Οι λιγότεροι νεκροί τα τελευταία επτά χρόνια -57.74% στα Ιόνια Νησιά (από 7 σε 3).
• Στην Πελοπόννησο μείωση 15.38% (από 13 σε 11), στο Νότιο Αιγαίο 68.75% (από 16 σε 5) και στην Κρήτη 60% (από 15 σε 6).
• Ελεγχοι 5.26% η συνολική αύξηση στους ελέγχους πανελλαδικά συγκριτικά με το 2024 και 13.48% συγκριτικά με το 2018.
• Οι περισσότεροι έλεγχοι τα τελευταία επτά χρόνια.
• Στο Βόρειο Αιγαίο αύξηση 8.56% (από 40.162 σε 43.586), στην Κρήτη 9.01% (από 93.152 σε 101.544), στα Ιόνια Νησιά αύξηση 34.73% (από 28.449 σε 38.316).
• Βεβαίωση Παραβάσεων 1,88% η αύξηση στη βεβαίωση παραβάσεων και 61.99% συγκριτικά με το 2018.
• Η μεγαλύτερη βεβαίωση παραβάσεων τα τελευταία επτά χρόνια. Στο Βόρειο Αιγαίο αύξηση 16.47% (από 9.524 σε 11.093) και στα Ιόνια Νησιά αύξηση 57.62% (από 10.509 σε 16.526).
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Αυτό έχει τεράστια σημασία, καθώς πλέον η χρήση κινητού κατά την οδήγηση (χωρίς την πρόκληση συμβάντος) προβλέπει την επιβολή προστίμου ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για έναν μήνα. Στην πρώτη υποτροπή, το πρόστιμο γίνεται 1.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για 180 μέρες και στη δεύτερη υποτροπή, επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.
Τα πράγματα αλλάζουν, ωστόσο, όταν υπάρχει χρήση κινητού τηλεφώνου σε οδηγό που ενεπλάκη σε συμβάν. Τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις του διπλώματος με τις υποτροπές (350 ευρώ, 2.000 με την πρώτη και 4.000 με τη δεύτερη και αφαίρεση της άδειας για 30 μέρες, 4 έτη στην πρώτη υποτροπή και 8 έτη στη δεύτερη) είναι τα λιγότερα για τα οποία πρέπει να ανησυχεί κανείς. Πλέον υπάρχει ποινικοποίηση της χρήσης κινητού, καθώς από την πρώτη φορά, αλλά και στις υποτροπές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για την επικίνδυνη οδήγηση οι οποίες περιλαμβάνουν ποινές κάθειρξης! Η κάθειρξη φτάνει έως και τα 10 χρόνια αν το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη ή βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, από 10 έως 20 χρόνια αν είχε αποτέλεσμα θανατηφόρο τροχαίο και ισόβια αν είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων.
■ Πρόβλεψη υπάρχει πια, στον νέο ΚΟΚ, όχι μόνο για τη χρήση κινητού τηλεφώνου, αλλά και άλλων συσκευών, όπως τα έξυπνα ρολόγια (smartwatches), τα τάμπλετ, οι κάμερες και άλλες συσκευές τηλεπικοινωνίας. Με τις ποινές να είναι ίδιες με τη χρήση κινητού, δεν απαγορεύεται να φορά smartwatch o οδηγός, αλλά το να το χρησιμοποιεί, δηλαδή να περιδιαβαίνει το μενού του ή να κάνει κλήση μέσω αυτού, εκτός εάν χρησιμοποιεί bluetooth ή το έχει σε ειδική βάση. Η πρόβλεψη για τις κάμερες κάθε άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς ο ΚΟΚ επισημαίνει ότι δεν επιτρέπει τη ζωντανή μετάδοση και βιντεοσκόπηση κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Είναι μια καινοφανής παράβαση, με οδηγούς να μεταδίδουν σε live στο Facebook, στο TikΤok και άλλα κοινωνικά δίκτυα και να οδηγούν ταυτόχρονα. Η βιντεοσκόπηση επιτρέπεται μόνο από συσκευή που είναι τοποθετημένη σε ειδική βάση, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε οθόνης αφής από τον οδηγό.
■ Γενικά, σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, οι οδηγοί θα πρέπει να… προσέχουν τι κάνουν με τα χέρια τους. Για τα ΕΠΗΟ (ηλεκτρικά πατίνια κ.ά.) ειδικά, ο νόμος προβλέπει ο οδηγός να έχει και τα δύο χέρια στο τιμόνι. Για τους υπόλοιπους, στο άρθρο 17 παρ. 2 ορίζει ότι ο οδηγός «υποχρεούται να έχει πλήρη ελευθερία των κινήσεών του, για να ενεργεί ελεύθερα τους αναγκαίους χειρισμούς». Αν κριθεί το αντίθετο, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης και στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες.
■ Αυτό με τα χέρια επεκτείνεται και στο… στόμα, καθώς ο ΚΟΚ προβλέπει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος για 40 μέρες σε όσους προκαλούν τρόμο/παρενόχληση και δεν συμπεριφέρονται με ευγένεια προς πεζούς και άλλους οδηγούς. Η ευγένεια είναι υποχρέωση του οδηγού -υπάρχει μάλιστα ειδικό άρθρο για τους επαγγελματίες- και λογίζονται ως αντικοινωνική συμπεριφορά οι ύβρεις, οι υβριστικές χειρονομίες και λοιπές τριτοκοσμικές συνήθειες των ελληνικών δρόμων.
■ Παρόμοιες με τις κυρώσεις που ισχύουν για το κινητό είναι και αυτές για παράβαση του ορίου ταχύτητας (την πιο συχνή παράβαση του 2024, καθώς πιάστηκαν 338.419 συμπολίτες μας να το... πατάνε). Πλέον, επιβάλλονται πρόστιμα από 700 ευρώ έως 2.000 ευρώ στη δεύτερη υποτροπή με αφαίρεση διπλώματος από 60 μέρες έως 1 έτος για μικρότερη των 50 χλμ./ώρα από το όριο. Για υπέρβαση κατά περισσότερα από 50 χλμ./ώρα προβλέπεται κάθειρξη έως 10 έτη αν είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη ή προκάλεσε βλάβη σε κοινωφελείς εγκαταστάσεις, κάθειρξη από 10 έτη έως 20 έτη αν είχε ως αποτέλεσμα θανατηφόρο τροχαίο και ισόβια αν είχε ως αποτέλεσμα θάνατο μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Για κόντρες και ταχύτητες άνω των 200 χλμ./ώρα, εκτός από το ποινικό σκέλος (όπως παραπάνω), προβλέπονται πρόστιμα 2.000, 4.000 και 8.000 ευρώ ανάλογα με την υποτροπή και αφαίρεση της άδειας για 1 έτος, 2 και 4 χρόνια στην πρώτη φορά, στην πρώτη και τη δεύτερη υποτροπή αντίστοιχα.
■ Ποινικοποίηση και βαρύτατα πρόστιμα υπάρχουν και για την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη (από την οποία καταγράφηκαν 525 τροχαία το 2023) και την παραβίαση Stop, στην οποία οφείλεται το 16,1% των οδικών συγκρούσεων στη χώρα μας, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (για το έτος 2022).
■ Ο νέος ΚΟΚ έχει πρόβλεψη και για τα αυτόνομα αυτοκίνητα. Ορίζει ρητά ότι «κάθε κινούμενο όχημα ή συνδυασμός οχημάτων επιβάλλεται να έχει οδηγό», επιτρέποντας κατ’ εξαίρεση μόνο τα αστικά, αυτόνομα λεωφορεία χωρίς οδηγό (αλλά με απομακρυσμένη επιτήρηση) και τα αυτοκίνητα ή φορτηγά με βάρος μέχρι 3,5 τόνους μόνο αν πρόκειται για πιλοτική εφαρμογή για ερευνητικούς σκοπούς και έχει λάβει άδεια ο ενδιαφερόμενος φορέας έπειτα από «σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα».
■ Καινοτομία που περιμέναμε είναι και η διήθηση, δηλαδή η κίνηση των δικύκλων ανάμεσα στις λωρίδες κυκλοφορίας και τα αυτοκίνητα, αλλά υπό αυστηρές προϋποθέσεις: να γίνεται σε οδούς με τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, η ταχύτητά τους να μην υπερβαίνει τα 20 χλμ./ώρα και τα υπόλοιπα οχήματα να είναι ακινητοποιημένα. Ο νόμος ορίζει ότι οι οδηγοί των δικύκλων έχουν το μεγαλύτερο βάρος, καθώς υποχρεούνται να έχουν αναμμένα φώτα, να παραχωρούν προτεραιότητα, να τηρούν ασφαλείς πλευρικές αποστάσεις από τα άλλα οχήματα και να ακινητοποιούνται εάν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.
■ Ο ΚΟΚ ορίζει με σαφήνεια ότι δεν επιτρέπεται στους οδηγούς να… κατασκηνώνουν στην αριστερή λωρίδα. Αναφέρει ότι οι οδηγοί που βραδυπορούν υποχρεούνται να κινούνται στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τον ΚΟΚ, η αριστερή λωρίδα σε αυτοκινητόδρομους προορίζεται κυρίως για προσπέραση. Μετά την προσπέραση, οι οδηγοί οφείλουν να επιστρέφουν στη δεξιά λωρίδα αν αυτή είναι ελεύθερη. Οι οδηγοί που κινούνται με πιο αργή ταχύτητα από το όριο υποχρεούνται να παραμένουν στη δεξιότερη λωρίδα, εκτός αν προσπερνούν. Παραμένοντας άσκοπα στην αριστερή λωρίδα εμποδίζοντας την κυκλοφορία παρανομούν.
Η χρήση της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας σε περιπτώσεις που οι υπόλοιπες δεν τελούν υπό καθεστώς κυκλοφοριακής συμφόρησης τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 150 ευρώ και αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης για 20 μέρες.
■ Ο νέος ΚΟΚ απαγορεύει και το brake checking, δηλαδή την απότομη επιβράδυνση χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος. Αναφέρει συγκεκριμένα ότι απαγορεύεται η απότομη τροχοπέδηση, εκτός αν την επιβάλλουν λόγοι ασφάλειας. Σημαντική μείωση ταχύτητας επιτρέπεται μόνο αν δεν δημιουργεί κίνδυνο/δυσχέρεια στους άλλους και αφού προηγηθεί σαφής, έγκαιρη προειδοποίηση με φώτα πέδησης, αλάρμ ή με σήμα με το χέρι (έκταση βραχίονα και συνεχής κίνηση πάνω-κάτω). Το brake checking τιμωρείται με πρόστιμο ύψους 30 ευρώ, όμως αν η απότομη επιβράδυνση προκαλέσει άλλο είδος παράβασης (π.χ. εμπλοκή σε σύγκρουση ή άλλη επικίνδυνη συμπεριφορά), μπορούν να κουμπώσουν πρόσθετες διατάξεις και υψηλότερες κυρώσεις.
■ Μια από τις «ξεχωριστές» ρυθμίσεις του νέου ΚΟΚ αφορά τα… κοπάδια ζώων, αλλά και τις πορείες ομάδων ανθρώπων. Ορίζει λοιπόν, ότι εάν κάποιος έχει βγάλει ζώα σε δρόμο υποχρεούται να φέρει φώτα (όπως των οχημάτων), λευκά εμπρός και κόκκινα πίσω, ώστε να προειδοποιεί τους οδηγούς τη νύχτα. Τη χρήση φώτων, λευκών μπροστά και κόκκινων πίσω, προβλέπει ο νέος ΚΟΚ και για τις περιπτώσεις πορειών ή γενικότερα κίνησης στο οδόστρωμα ομάδων ανθρώπων.
■ Ο νέος ΚΟΚ ξεκαθαρίζει και πού και πώς επιτρέπεται η όπισθεν. Η οπισθοπορεία ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται σε αυτοκινητοδρόμους, σήραγγες κ.λπ. και ότι επιτρέπεται σε υπόλοιπες περιπτώσεις ως ελιγμός στάθμευσης, μόνο εάν προειδοποιηθούν οι άλλοι οδηγοί και δεν καλυφθεί απόσταση μεγαλύτερη από δύο φορές το μήκος του αυτοκινήτου.
■ Πρόβλεψη υπάρχει ακόμα και για τα έργα που καταλαμβάνουν πεζοδρόμια. Για έργα που πιάνουν πεζοδρόμια, ο νέος ΚΟΚ επιβάλλει άδεια, υποχρεωτική σήμανση/περίφραξη, εξασφάλιση διόδου πεζών (ή προσωρινού πεζοδρομίου) και απαγορεύει μπάζα/υλικά στα πεζοδρόμια. Οι παραβάσεις «γράφονται» κυρίως ως Ε3-Α (€350), ενώ σοβαρότερες παραλείψεις σήμανσης τιμωρούνται με Ε4 (€1.500 + ποινή) και οι φθορές με πλημμέλημα. Ορίζει ρητά ότι όποιος ανεγείρει οικοδομή/εκτελεί έργα και καταλαμβάνει ολόκληρο το πεζοδρόμιο οφείλει να κατασκευάσει πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να λάβει άλλα κατάλληλα μέτρα για ασφαλή διέλευση πεζών. Καθώς και ότι απαγορεύεται να καταλαμβάνεται επιφάνεια πεζόδρομου για άλλη χρήση (αν εμποδίζονται πεζοί, είσοδος-έξοδος οχημάτων άμεσης ανάγκης ή εξυπηρέτηση παροδίων).
■ Ο νέος ΚΟΚ, πάντως, έχει προβλέψει «καμπάνες» όχι μόνο για τους οδηγούς, αλλά και για τους πεζούς. Αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται σε πεζούς να υπερπηδούν εμπόδια και να προτιμούν να κινηθούν εκτός διάβασης (σε σημείο όπου υπάρχει τέτοια, σε κοντινή απόσταση) και προβλέπει πρόστιμα σε όσους προκαλούν παρακώλυση της κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, σε όποιον περνάει με… το πάσο του από τη διάβαση, βραδυπορώντας επίτηδες για να… σπάσει τα νεύρα των οδηγών που περιμένουν. Στον νέο ΚΟΚ το σχετικό πλαίσιο αναφέρει στους κανόνες κυκλοφορίας πεζών ότι οι πεζοί οφείλουν να χρησιμοποιούν τις διαβάσεις· όταν η διάβαση δεν ρυθμίζεται με φωτεινό σηματοδότη, δεν επιτρέπεται να κατεβαίνουν στο οδόστρωμα αν δεν υπολογίσουν πρώτα απόσταση/ταχύτητα των οχημάτων και γενικά να κινούνται έτσι ώστε να μην παρεμποδίζουν την κυκλοφορία. Ολες οι παραβάσεις του άρθρου 42 κατατάσσονται στην Ε1-Α. Η κατηγορία Ε1-Α αντιστοιχεί σε διοικητικό πρόστιμο €30 (χωρίς πρόσθετο διοικητικό μέτρο).
Το άρθρο για τη «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς» (γενικοί κανόνες συνύπαρξης) επιβάλλει στους οδηγούς να παραχωρούν προτεραιότητα, αλλά ρητά ορίζει και ότι οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων, κάτι που καλύπτει συμπεριφορές όπως το να «σέρνονται»/βραδυπορούν πάνω στη διάβαση χωρίς λόγο.
■ Εάν υπάρχει πρόβλεψη για τα όρια ταχύτητας (30 σε κατοικημένες, 50 σε υπόλοιπους δρόμους και έως 130 σε αυτοκινητοδρόμους) υπάρχει και στο ποιοι μπορούν να κινούνται πού.
Σε αυτοκινητόδρομους/οδούς ταχείας κυκλοφορίας (και στους κλάδους εισόδου - εξόδου τους) απαγορεύεται να κινούνται: πεζοί, έφιπποι, ζώα, ποδήλατα, ζωήλατα και γενικά οχήματα χωρίς κινητήρα, καθώς και μηχανοκίνητα οχήματα που εκ κατασκευής ή από άλλη αιτία δεν μπορούν σε επίπεδη οδό να αναπτύξουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 70 χλμ./ώρα. Ενδεικτικά, αυτό «πιάνει» κατηγορίες όπως μοτοποδήλατα/βραδυπορούντα μηχανήματα κ.λπ.
Ατυχήματα και παραβάσεις τον Ιούλιο και τον Αύγουστο• Θανατηφόρα τροχαία -25.52% στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024 (από 145 σε 108) και -21.74% από το 2018.
• Τα λιγότερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα τα τελευταία επτά χρόνια-57.74% στα Ιόνια Νησιά (από 7 σε 3).
• Στην Πελοπόννησο μείωση 30% (από 10 σε 7), στο Νότιο Αιγαίο 61.54% (από 13 σε 5) και στην Κρήτη 53.85% (από 13 σε 6).
• Νεκροί -27.22% στην επικράτεια σε σύγκριση με το 2024 (από 158 σε 115) και -21.77% από το 2018.
• Οι λιγότεροι νεκροί τα τελευταία επτά χρόνια -57.74% στα Ιόνια Νησιά (από 7 σε 3).
• Στην Πελοπόννησο μείωση 15.38% (από 13 σε 11), στο Νότιο Αιγαίο 68.75% (από 16 σε 5) και στην Κρήτη 60% (από 15 σε 6).
• Ελεγχοι 5.26% η συνολική αύξηση στους ελέγχους πανελλαδικά συγκριτικά με το 2024 και 13.48% συγκριτικά με το 2018.
• Οι περισσότεροι έλεγχοι τα τελευταία επτά χρόνια.
• Στο Βόρειο Αιγαίο αύξηση 8.56% (από 40.162 σε 43.586), στην Κρήτη 9.01% (από 93.152 σε 101.544), στα Ιόνια Νησιά αύξηση 34.73% (από 28.449 σε 38.316).
• Βεβαίωση Παραβάσεων 1,88% η αύξηση στη βεβαίωση παραβάσεων και 61.99% συγκριτικά με το 2018.
• Η μεγαλύτερη βεβαίωση παραβάσεων τα τελευταία επτά χρόνια. Στο Βόρειο Αιγαίο αύξηση 16.47% (από 9.524 σε 11.093) και στα Ιόνια Νησιά αύξηση 57.62% (από 10.509 σε 16.526).
Φωτογραφία: EUROKINISSI
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα