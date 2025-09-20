Προσοχή αν έχετε αυτό το αυτοκίνητο
Οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά.

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, στη χώρα μας καταγράφεται περίπου μία κλοπή κάθε τρεις ώρες, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με σχεδόν 19 κλοπές την ώρα, ενώ πολύ ψηλά βρίσκονται και η Ιταλία, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο.



