Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Προσοχή αν έχετε αυτό το αυτοκίνητο
Προσοχή αν έχετε αυτό το αυτοκίνητο
Οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά.
Οι κλοπές αυτοκινήτων στην Ευρώπη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται στις χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά.
UPD:
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, στη χώρα μας καταγράφεται περίπου μία κλοπή κάθε τρεις ώρες, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με σχεδόν 19 κλοπές την ώρα, ενώ πολύ ψηλά βρίσκονται και η Ιταλία, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα