Προσοχή αν έχετε αυτό το αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, στη χώρα μας καταγράφεται περίπου μία κλοπή κάθε τρεις ώρες, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος. Αντίστοιχα υψηλά ποσοστά καταγράφονται στη Γαλλία, η οποία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με σχεδόν 19 κλοπές την ώρα, ενώ πολύ ψηλά βρίσκονται και η Ιταλία, η Σουηδία και το Λουξεμβούργο.