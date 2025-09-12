Απείλησε τη σύζυγό του με μαχαίρι και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος στα Χανιά
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν την Τετάρτη το βράδυ όταν την ώρα που ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του στο κέντρο των Χανίων και είδε την  58χρονη σύζυγό του έπιασε ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό προκαλώντας της αμυχές.

Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές. Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο.

Ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.

