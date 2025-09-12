Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Απείλησε τη σύζυγό του με μαχαίρι και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος στα Χανιά
Απείλησε τη σύζυγό του με μαχαίρι και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος στα Χανιά
Καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή
Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή 61χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι στη σύζυγό του στα Χανιά.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν την Τετάρτη το βράδυ όταν την ώρα που ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του στο κέντρο των Χανίων και είδε την 58χρονη σύζυγό του έπιασε ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό προκαλώντας της αμυχές.
Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές. Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο.
Ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost.gr όλα συνέβησαν την Τετάρτη το βράδυ όταν την ώρα που ο 61χρονος πήγε στο σπίτι του στο κέντρο των Χανίων και είδε την 58χρονη σύζυγό του έπιασε ένα μαχαίρι και της το έβαλε στο λαιμό προκαλώντας της αμυχές.
Εκείνη την στιγμή η 58χρονη μιλούσε στο τηλέφωνο με τον γιο τους που σπουδάζει σε άλλη πόλη. Ο γιος ακούγοντας τις φωνές της μητέρας του ειδοποιεί τις αρχές. Άντρες της αστυνομίας έσπευσαν στο σπίτι όπου συνέλαβαν τον 61χρονο.
Ο σύζυγος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 43 μηνών χωρίς αναστολή.
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα