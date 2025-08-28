Η απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας στην καταγγελία για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Ντα Κόστα
Η απάντηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας στην καταγγελία για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Ντα Κόστα
Ο Ντα Κόστα έφυγε από τη ζωή το Σάββατο λόγω επιπλοκών στην υγεία του
Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας για τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή Ρικάρντο Ντα Κόστα, που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο και μετά την καταγγελία της οικογένειάς του για λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης της υγείας του από τους ιατρούς του νοσοκομείου.
Σε αυτή, το νοσοκομείο παρουσιάζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη στιγμή που έγινε η εισαγωγή του μέχρι την παράδοσή του στο δυναμικό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του.
Συγκεκριμένα, στο δελτίο τύπου, που υπογράφει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ, Κωνσταντίνος Λυκοστράτης, αναφέρεται ότι «ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη «οξεία κοιλία». Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίσθη επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2η μετεγχειρητική ημέρα. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, πάρα τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία. Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Σε αυτή, το νοσοκομείο παρουσιάζει τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη στιγμή που έγινε η εισαγωγή του μέχρι την παράδοσή του στο δυναμικό του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή του.
Συγκεκριμένα, στο δελτίο τύπου, που υπογράφει ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για την Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΑΕΜΥ ΑΕ, Κωνσταντίνος Λυκοστράτης, αναφέρεται ότι «ο ασθενής εξετάστηκε στα επείγοντα ιατρεία του ΓΝΘ και διεγνώσθη «οξεία κοιλία». Έγιναν οι απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις. Αποφασίσθη επείγουσα εγχείρηση κοιλίας κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκε μικρά ποσότητα πύου οπισθοδωδεκαδακτυλικώς, χωρίς άλλα χειρουργικά ευρήματα. Τοποθετήθηκε σωλήνας παροχέτευσης και εξήλθε του χειρουργείου. Ο ασθενής παρέμεινε σταθερός μέχρι και την 2η μετεγχειρητική ημέρα. Την τρίτη μετεγχειρητική ημέρα παρουσίασε συμπτώματα αποφρακτικού ειλεού και οδηγήθηκε στο χειρουργείο. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και κατά το τέλος αυτής εμφάνισε, πάρα τη σταθερή του αιμοδυναμική κατάσταση, υποξυγοναιμία. Εκλήθη επείγουσα αεροδιακομιδή και έγινε η μεταφορά του ασθενούς στο αεροδρόμιο, ο οποίος παραδόθηκε σε σταθερή αιμοδυναμική κατάσταση στο προσωπικό του ΕΚΑΒ από τον αναισθησιολόγο του ΓΝΘ. Λίγο αργότερα πριν επιβιβαστεί ο ασθενής στο αεροπλάνο υπέστη ανακοπή και παρά τις προσπάθειες των ιατρών κατέληξε».
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα