Ομαλή η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Μποτιλιάρισμα Ολυμπία Οδός Κίνηση

Ομαλή η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου

Το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) αυξημένη ήταν η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Ομαλή η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου
UPD: 74 ΣΧΟΛΙΑ
Επιστρέφουν σταδιακά στην Αθήνα, οι αδειούχοι του Αυγούστου.

Το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) αυξημένη ήταν η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και συγκεκριμένα λίγο μετά το ύψος της Κινέτας μέχρι και τη Νέα Πέραμο. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρήθηκε ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.

Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 21.00:

Ομαλή η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου



Ειδήσεις σήμερα:

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 40χρονος συζυγοκτόνος από τον Βόλο – Δείτε βίντεο

Η σιωπηλή μάχη της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου με τον καρκίνο - Έφυγε χθες σε ηλικία μόλις 41 ετών

Τραγωδία σε ξενοδοχείο στη Μύκονο: Νεκρός 25χρονος σε πισίνα δωματίου
UPD: 74 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης