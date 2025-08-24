Ομαλή η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου
Ομαλή η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου
Το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) αυξημένη ήταν η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου
Επιστρέφουν σταδιακά στην Αθήνα, οι αδειούχοι του Αυγούστου.
Το μεσημέρι της Κυριακής (24/8) αυξημένη ήταν η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου και συγκεκριμένα λίγο μετά το ύψος της Κινέτας μέχρι και τη Νέα Πέραμο. Ωστόσο δεν παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.
Παράλληλα, μποτιλιάρισμα παρατηρήθηκε ανά διαστήματα και στο λιμάνι του Πειραιά με τους εκδρομείς να επιστρέφουν.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους.
Δείτε στον χάρτη την κίνηση λίγο μετά τις 21.00:
