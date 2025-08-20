Νέα διάσωση παράνομων μεταναστών στη Γαύδο: Εντοπίστηκαν 25 άνδρες σε λέμβο
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Παράνομοι μετανάστες Γαύδος Λιμενικό FRONTEX

Νέα διάσωση παράνομων μεταναστών στη Γαύδο: Εντοπίστηκαν 25 άνδρες σε λέμβο

Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο πλησίον της Τρυπητής και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στην Κρήτη

Νέα διάσωση παράνομων μεταναστών στη Γαύδο: Εντοπίστηκαν 25 άνδρες σε λέμβο
13 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα ακόμα περιστατικό διάσωσης παράνομων μεταναστών σημειώθηκε υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωησης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σήμερα το πρωί, Τετάρτη (20/8), στη Γαύδο, όπου εντοπίστηκαν 25 αλλοδαποί σε λέμβο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όλοι οι διασωθέντες είναι άνδρες και δηλώνουν υπήκοοι Σουδάν. Οι μετανάστες βρέθηκαν κοντά στην παραλία Τρυπητής και με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να συνεχιστεί η ασφαλής μετακίνησή τους στα Χανιά.

Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορείο της Αστυνομίας στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου ήδη φιλοξενούνται περισσότεροι από 200 μετανάστες από προηγούμενα περιστατικά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, το σημερινό περιστατικό πρόκειται για το 122ο περιστατικό διάσωσης που διαχειρίζονται οι λιμενικές αρχές των Χανίων από την αρχή του έτους.


Ειδήσεις σήμερα:

Πώς θα ανοίξουν χιλιάδες σπίτια που είναι κλειστά: «Σπίτι μου ΙΙ», κοινωνική αντιπαροχή και κίνητρα

Φορολογική ανάσα στα εισοδήματα μεταξύ 20.000 και 50.000 ευρώ δρομολογούν τα υψηλά πλεονάσματα

Politico: H νέα γραμμή της Ευρώπης για να αποκαλύψει τη μπλόφα του Πούτιν - Πώς συνεργάζεται με τον Τραμπ για να το π
13 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης