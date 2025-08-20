Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Νέα διάσωση παράνομων μεταναστών στη Γαύδο: Εντοπίστηκαν 25 άνδρες σε λέμβο
Οι αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε λέμβο πλησίον της Τρυπητής και μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στην Κρήτη
Ένα ακόμα περιστατικό διάσωσης παράνομων μεταναστών σημειώθηκε υπό τον συντονισμό του Εθνικού Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωησης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σήμερα το πρωί, Τετάρτη (20/8), στη Γαύδο, όπου εντοπίστηκαν 25 αλλοδαποί σε λέμβο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, όλοι οι διασωθέντες είναι άνδρες και δηλώνουν υπήκοοι Σουδάν. Οι μετανάστες βρέθηκαν κοντά στην παραλία Τρυπητής και με τη συνδρομή σκάφους της FRONTEX μεταφέρονται στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, προκειμένου να συνεχιστεί η ασφαλής μετακίνησή τους στα Χανιά.
Το απόγευμα αναμένεται να μεταφερθούν με λεωφορείο της Αστυνομίας στο εκθεσιακό κέντρο της Αγιάς, όπου ήδη φιλοξενούνται περισσότεροι από 200 μετανάστες από προηγούμενα περιστατικά.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ Χανίων, το σημερινό περιστατικό πρόκειται για το 122ο περιστατικό διάσωσης που διαχειρίζονται οι λιμενικές αρχές των Χανίων από την αρχή του έτους.
