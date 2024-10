Συνάντηση Πρύτανη ΕΚΠΑ με εκπροσώπους του Columbia University

προοπτικές ανάπτυξης μίας εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων

Συνάντηση εργασίας πραγματοποπιήθηκε μεταξύ της Αντιπροέδρου και εκπροσώπων τουμε τη διοίκηση τουΕιδικότερα, η Αντιπρόεδρος του Columbia University, Wafaa El-Sadr και ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος συζήτησαν τις. Παρόντες ήταν εκπρόσωποι της διοίκησης των δύο πανεπιστημίων.Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων, κοινό στόχο αποτελεί η προώθηση της ακαδημαϊκής αριστείας, της καινοτομίας και των διαπολιτισμικών ανταλλαγών.Πιο συγκεκριμένα, κατά τη συνάντηση, εξετάστηκε η δυνατότητα ανάπτυξης εκπαιδευτικών και ερευνητικών συνεργασιών με την ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Αθηνών σε διάφορους τομείς, καθώς και η δημιουργία καινοτόμων εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.Στη συνάντηση εργασίας με την Αντιπρόεδρο και εκπροσώπους του Columbia University, συμμετείχαν ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Γεράσιμος Σιάσος, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης, Καθηγητής κ. Νικόλαος Θωμαΐδης, το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης Καθηγητής κ. Δημήτριος Καινούργιος, ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, η Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας, Καθηγήτρια κ. Σοφία Παπαϊωάννου, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών και Ανάπτυξης, Καθηγητής κ. Αριστείδης Σάμιτας, και η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας, Καθηγήτρια κ. Παγώνα Λάγιου.Εκ μέρους του Columbia University συμμετείχαν η Wafaa El-Sadr, Executive Vice President, Columbia Global, Director, ICAP at Columbia University, Director, Columbia World Projects, University Professor of Epidemiology and Medicine, Mathilde Krim –amfAR Chair of Global Health, και ο κ. Stefanos Gandolfo, Διευθυντής του Athens Columbia Global Center.