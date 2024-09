Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Στο Marie Claire Οκτωβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ, η Φιλιπίν Λερουά-Μπολιέ, η Γαλλίδα σταρ του Emily In Paris μοιράζεται μαζί μας το πάθος της για τη μόδαΗ αγαπημένη μας “Σιλβί” από το Emily In Paris, φωτογραφίζεται και μιλά αποκλειστικά στο ελληνικό Marie Claire για το ρόλο της στη σειρά, τη σχέση της με τη μόδα και τη δύναμη των γυναικών μετά τα 50.«Η Σιλβί είναι ένα παράδοξο. Είναι μία τολμηρή γυναίκα που αγωνίζεται για τις αξίες της και την αγαπώ πολύ ακριβώς γι’ αυτό. Στην τελευταία σεζόν όμως βλέπω ξεκάθαρα το «τραύμα» που κουβαλάει», είπε για τον τηλεοπτικό ρόλο της δυναμικής και εξαιρετικά καλοντυμένης Παριζιάνας που την έκανε όχι μόνο διεθνώς αναγνωρίσιμη αλλά και αγαπημένο μας style icon. Η βετεράνος ηθοποιός αναφέρεται ακόμη στις γυναίκες που έχει ως πρότυπα στο στυλ και στη ζωή, και στην ομορφιά των πολιτισμικών διαφορών σε πείσμα της παγκοσμιοποίησης.Στην καρδιά του φθινοπώρου το στυλ που ξεχωρίζει αγαπά τα δερμάτινα αξεσουάρ σε κλασικά χρώματα και τα κοσμήματα που θυμίζουν οικογενειακά κειμήλιαΓια να φρεσκάρουμε την καθημερινότητα, διαμορφώνουμε έναν ανανεωμένο ενδυματολογικό κώδικα για κάθε ώρα της ημέρας.Νοσταλγούμε τη γοητεία άλλων εποχών με αφορμή τις τάσεις που δείχνουν τα φορέματα από μετάξι και τα αυστηρά δομημένα παλτόΚαι ποντάρουμε σε τολμηρά σχήματα και χρώματα, λεοπάρ και λουλουδάτα μοτίβα, κρόσσια και pencil φούστες για να μην βαρεθούμε ούτε στιγμή αυτό το φθινόπωρο.Στο γραφείο, όλες τις μάχες του στυλ κερδίζει το γκρι σε κοστούμια, μίνι φούστες, ζιβάγκο και πουκάμισαΣτον κόσμο του θεάτρου η πυξίδα δείχνει τη Στέγη. Εκεί, η Μαρίσσα Τριανταφυλλιδου πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Ο Χορός των Εραστών», σε σκηνοθεσία Τιάγο Ροντρίγκεζ, στη Μικρή Σκηνή.Στο αφιέρωμα του περιοδικού στον Φεμινισμό και τη μεταπολίτευση παρελαύνουν μύθοι και αλήθειες για τα χρόνια του επαναστατικού αναβρασμού, μισός αιώνας κατακτήσεων με σπουδαίες γυναίκες πρωταγωνίστριες, αλλά και η ζοφερή πραγματικότητα των αυξανόμενων γυναικοκτονιών.Στον κόσμο της ομορφιάς, τα κλασικά look γίνονται μοντέρνα χάρη σε ένα τόσο δα twistΌλο το οπλοστάσιο για το απόλυτο skincare είναι εδώ: προϊόντα-game changers και απόλυτος καθαρισμός.Ευγενική υπενθύμιση: Όλα τα σώματα είναι άξια αγάπης και σεβασμού ανεξαρτήτως κιλών, θα συνεχίσουμε να το φωνάζουμε στον κόσμο. Και ίσως κάποια στιγμή μας ακούσουν.Marie Claire Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκεςΤην Κυριακή με το ΘΕΜΑΈνας παρανοϊκός απαγωγέας κάνει πράξη το δικό του σχέδιο -αλλά και τον απόλυτο εφιάλτη για τα θύματά του: Έξι άνθρωποι, εντελώς άγνωστοι μεταξύ τους, βρίσκονται όμηροι ενός απρόβλεπτου εγκληματία. Εκείνοι δεν έχουν ιδέα τι τους περιμένει, ο απαγωγέας όμως γνωρίζει τα πάντα γι' αυτούς.Γράφοντας το πιο συναρπαστικό μέρος της σειράς «Ευγενείς άγριοι», ο Γιώργος Δάμτσιος αποδεικνύει το γιατί θεωρείται ως ο κορυφαίος Έλληνας συγγραφέας μυθιστορημάτων θρίλερ. Στο «Κάθε μυστικό σου», ο κακοποιός είναι ίσως πιο επικίνδυνος από κάθε προηγούμενο βιβλίο των «Ευγενών αγρίων», κι αυτό διότι γνωρίζει τα πάντα, ακόμη και το πιο μύχιο μυστικό για καθένα από τα έξι άτομα που έχει απαγάγει. Από τη δική τους πλευρά, οι έξι όμηροι δεν γνωρίζουν τίποτα -δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, δεν ξέρουν πώς και γιατί βρέθηκαν σε ένα σκοτεινό υπόγειο και, κυρίως, δεν ξέρουν τι θα απογίνουν. Το μόνο που τους έχει επιτραπεί να μάθουν είναι το ψευδώνυμο του απαγωγέα τους, ο οποίος αυτοαποκαλείται «Εξαγνιστής». Αλλά τι μπορεί να σημαίνει για το μέλλον των απαχθέντων ένας ενδεχόμενος «εξαγνισμό» και πώς, άραγε, εννοεί την αντίστοιχη τελετή ένας παράφρων εγκληματίας; Σταδιακά, ο Δάμτσιος συνθέτει έναν ιστό από αγωνία και σασπένς, παίζοντας με το στοιχείο της γνώσης και της άγνοιας, το τι ξέρει ο θύτης και δεν ξέρει το θύμα -αλλά και το τι μυστικά μπορεί να κρύβουν οι όμηροι, ο ένας από τον άλλον. Το παιχνίδι του Εξαγνιστή είναι σατανικά σαδιστικό, εφόσον ο ίδιος ορίζει τους κανόνες, κατέχοντας το ρόλο του κριτή αλλά και του διαιτητή. Κανείς δεν μπορεί να υποψιαστεί ποια θα είναι η επόμενη δοκιμασία στην οποίαν θα υποβάλει τα θύματά του, αν θα οδηγήσει τους έξι πιο κοντά στο θάνατο ή στη λύτρωση. Ο Εξαγνιστής, όπως και όλοι οι «Ευγενείς άγριοι», φέρεται σαν να έχει απεριόριστη εξουσία και ότι κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει να εκπληρώσει τα νοσηρά οράματά του. Μέσα στο σκοτάδι της υπόγειας αιχμαλωσίας τους, οι όμηροι ελπίζουν μόνο σε ένα θαύμα για τη σωτηρία τους, σε μια παρέμβαση από κάποιον που, φυσικά, δεν γνωρίζουν, τον ιδιωτικό Τζορτζ Ντόρμερ. Ακόμη και αυτός όμως, πρέπει πρώτα από όλα να βρει τα θύματα του Εξαγνιστή και κατόπιν να εξουδετερώσει εκείνον. Αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα προλάβει -έως τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου τουλάχιστον.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.