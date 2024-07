Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Πάνω από 1.000 πρόσφυγες βρήκαν εργασία σε 200 ελληνικές επιχειρήσεις

Στη Λέσβο, οι συμμετέχοντες ήταν 452, οι εργοδότες 29, οι συνεντεύξεις 991 και οι προσφορές εργασίας 219. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του ΔΟΜ, καθώς και των ΜΕΤΑδραση - Dråpen i Havet, Lesvos Solidarity - Pikpa, Caritas Hellas, Eurorelief, Movement On The Ground, Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ - Rad Music International, HIAS Greece, Siniparxi.Στη Χίο, οι συμμετέχοντες ήταν 182, οι εργοδότες 18, οι συνεντεύξεις 278 και οι προσφορές εργασίας 49. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS με την υποστήριξη των EU Agency for Asylum-EUAA, ΜΕΤΑδραση, Praksis, Zeuxis.Στη Μαλακάσα, οι συμμετέχοντες ήταν 124, οι εργοδότες 18, οι συνεντεύξεις 247 και οι προσφορές εργασίας 168. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ, μέσω του προγράμματος HELIOS, και με την υποστήριξη των Catholic Relief Services, Caritas Hellas, μέσω του Κέντρου Adama, SolidarityNow και ΜΕΤΑδραση.Στη Ριτσώνα, οι συμμετέχοντες ήταν 330, οι εργοδότες 33, οι συνεντεύξεις 715 και οι προσφορές εργασίας 248. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΔΟΜ μέσω του προγράμματος HELIOS και τη στήριξη των ΜΕΤΑδραση και SolidarityNow.Στο Σεράφειο, οι συμμετέχοντες ήταν 269, οι εργοδότες 33, οι συνεντεύξεις 717 και οι προσφορές εργασίας 147. Η δράση στο Σεράφειο υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πρόσβασης στην Αγορά Εργασίας του Κέντρου Συντονισμού του Δήμου Αθηναίων για θέματα Μεταναστών και Προσφύγων (ACCMR), με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) στο πλαίσιο του προγράμματος HELIOS (που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου) και της Ύπατης Αρμοστείας σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς: Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, ΜΕΤΑδραση, ActionAid, Caritas Hellas, Catholic Relief Services (CRS), International Rescue Committee (IRC), ITHACA, Junior Achievement Greece, Sistech, SolidarityNow.Στο πλαίσιο της συστηματικής προσπάθειας για εξεύρεση εργαζομένων σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας που παρουσιάζουν ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό (αγροτικός, κατασκευαστικός, τουρισμός, εστίαση, μεταποίηση, εφοδιαστική αλυσίδα), στη διάρκεια του 2023 βρήκαν εργασίας 3.029 πρόσφυγες.Στις δράσεις για την απασχόληση που πραγματοποιήθηκαν από τατην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και 83 ΜΚΟ, συμμετείχαν 12.342 ενδιαφερόμενοι.