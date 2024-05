Propeller Club, Port Of Piraeus: 90 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην ελληνική κοινωνία και τη ναυτιλία

Κλείσιμο

Σε μια γλυκιά βραδιά, στην αίθουσα «Φάρος» του, συγκεντρώθηκαν πριν από λίγες ημέρες σημαίνοντα στελέχη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για την εκδήλωση υποδοχής νέων μελών στοPort Of Piraeus.Παρόντες ήταν ο πρεσβευτής των ΗΠΑως επίτιμος πρόεδρος του club, ο κ.πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος δύο εισηγμένων στην αμερικανική κεφαλαιαγορά ναυτιλιακών εταιρειών, της Seanergy Maritime Holdings και της United Maritime Corporation, ενώ ωςπροσκλήθηκε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Αγγελικούση Σβάινουνγκ Γ.Σ. Στόλε ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πόσο περήφανοι είναι όλοι στον όμιλο γιατί τα πλοία φέρουν την ελληνική σημαία και την ταξιδεύουν στα πέρατα του κόσμου, ενώ έδωσε συμβουλές για το σωστό μάνατζμεντ σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που ζούμε.Το Propeller Club του Πειραιά, το οποίο συμπληρώνει 90 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στηνκαι ναυτιλία, καλωσόρισε 200 νέα μέλη.«Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος γιατί βλέπω χρόνο με τον χρόνο το Club μας να εξελίσσεται και να μεγαλώνει.», επεσήμανε ο πρόεδρος Κωστής Φραγκούλης και πρόσθεσε: «Ως διοικητικό συμβούλιο δουλεύουμε μεθοδικά και αδιάλειπτα προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι χτίζουμε πάνω στα ισχυρά μας θεμέλια οδηγώντας το Propeller Club στην επόμενη μέρα».Με αφορμή, δε, την παρουσία του Αμερικάνου πρεσβευτή, ο πρόεδρος τόνισε: «Η προώθηση της συνεργασίας Ελλάδας – Αμερικής στη ναυτιλία, αλλά και η ανάπτυξη των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βρίσκονταν ανέκαθεν στο επίκεντρο των σκοπών μας ως Club και το γεγονός ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο πιο υψηλό επίπεδο, μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίςμε επικεφαλής βέβαια τον πρεσβευτή». Στη συνέχεια έκανε ειδική αναφορά στη συμμετοχή του Club στην έκθεση «Ποσειδώνια», με περίπτερο στο American Pavillion, ενώ στις 6 Ιουνίου θα είναι εκ των συνδιοργανωτών του 4ου σεμιναρίου «Trading in U.S. Waters‘ μαζί με το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, την αμερικάνικη πρεσβεία, τη NAMEPA και τo Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος.Από την πλευρά του ο κ. Τσούνης είπε: «Εδώ και έναν αιώνα, το Propeller Club υποστηρίζει τις πολυδιάστατες θαλάσσιες σχέσεις μας, χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας… Εχοντας τον μεγαλύτερο, νεότερο και πιο σύγχρονο στόλο στη ναυτιλία και μια τόσο δυναμική ναυτιλιακή κοινότητα, είμαστε ενθουσιασμένοι για το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Ελλάδα».Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr