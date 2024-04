Η Μπεκατώρου ανταπαντά στην Κεφάλα για τα προβλήματα στη διαχείριση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας

Κλείσιμο

«Η δική μου συνέντευξη και η δική σας παρέμβαση πρέπει να στοχεύουν στην ουσία και όχι στις εντυπώσεις γιατί δεν μας καλείτε σε μια διυπουργική-διακομματική συζήτηση, ώστε να εξετάσουμε, τους τρόπους με τους οποίους θα ανταποκριθούμε στις συστάσεις της(Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)για την υλοποίηση των οποίων οφείλουμε ως χώρα να ανταποκριθούμε» αναφέρει, σε ανακοίνωση της, η υποψήφια για τις προκριματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σοφία Μπεκατώρου, απαντώντας στα σημεία της τοποθέτησης τηςΥφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, την οποία δημοσίευσε, μεταξύ άλλων και το protothema.gr.«Όποια ΜΚΟ έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα υποστήριξης τωνστο “πεδίο” και όχι στο “γραφείο” γνωρίζει τα προβλήματα που συναντούν οι γυναίκες σε κάθε βήμα, όταν αναζητούν υποστήριξη και προστασία.Αυτός ήταν ο λόγος που δημιουργήθηκε πιλοτικά το πρόγραμμα της διατομεακής ανταπόκρισης αρχών και φορέων στηνκατά γυναικών και παιδιών. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου σας, που έχει στην ευθύνη για το συντονισμό και την εφαρμογή όλης της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, παρότι ήταν μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, επέλεξε να απουσιάζει από τις ουσιώδεις παρεμβάσεις.Σε συνέχεια του άρθρου που δημοσιεύθηκε στο Πρώτο Θέμα στις 05.04.2024, 19:06 με την τοποθέτησή σας αναφορικά με τις δηλώσεις μου στην εκπομπή Κόντρα24 στις 04.04.2024 Θέτω ορισμένες ερωτήσεις/ επισημάνσεις:Αναφέρατε: «Η Γραμμή SOS 15900 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Είναι η Γραμμή κατά την οποία οποιαδήποτε στιγμή μέρα ή νύχτα η γυναίκα που θα χρειαστεί βοήθεια μπορεί να βρει διέξοδο επικοινωνίας. Ήδη από την έναρξη λειτουργίας της, έχουν απευθυνθεί στο 15900, 52.710 γυναίκες.Είναι η Γραμμή, όπου κοινωνικοί επιστήμονες (κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι κλπ), εξειδικευμένο προσωπικό είναι έτοιμοι και έτοιμες να προσφέρουν άμεση βοήθεια στις γυναίκες (στις γυναίκες που κινδυνεύουν ή σε μάρτυρες περιστατικών βίας)»Απαντώ: «Η γραμμή SOS 15900 δεν επιλύει το πρόβλημα είναι το μέσον για την πρώτη παροχή πληροφορίας. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η διαδικασία που ακολουθείται μετά και η αποτελεσματικότητά της. Δεν αναφέρατε σε πόσες από αυτές τις αναφορές προχώρησε η γραμμή ΣΟΣ 15 900 σε καταγγελίες στην αστυνομία και σε πόσες συνοδείες».Αναφέρατε: «Μόλις η γυναίκα καλέσει, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και ξεκινά η διαδικασία υποστήριξής της».Απαντώ: «Δεν αναφέρατε ότι όταν ένα πρόσωπο από το φιλικό περιβάλλον μιας γυναίκας ή μια ΜΚΟ ενημερώνει την Γραμμή ΣΟΣ 15900 για περιστατικό που γυναίκα βρίσκεται σε κίνδυνο, όταν η ίδια αδυνατεί ή δεν έχει μονάδες να καλέσει, ο εκπρόσωπος της γραμμής αρνείται να επικοινωνήσει με αυτούς, λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων. Πρέπει άμεσα να δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα».