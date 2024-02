Πεταλιοί, ένας παράδεισος σε ματωμένο κάδρο: Ο Ομέρ Πασάς, η Πικάσο και οι κόντρες της οικογένειας Καρνέση

Mαρής Εμπειρίκος

Η βασίλισσα Ολγα μαγεύτηκε τόσο από το τοπίο των Πεταλιών που ήθελε να φτιάξει εκεί τα θερινά ανάκτορα

Η οικία Εμπειρίκου στο Χερσονήσι

To Tραγονήσι όπου βρίσκεται η εξοχική βίλα της οικογένειας του Σπύρου Καρνέση

H Παλόμα Πικάσο ήταν μία από τις διάσημες προσωπικότητες που απέκτησαν περιουσία στους Πεταλιούς

Στις σελίδες της Ιστορίας ο ερευνητής θα συναντήσει ως τελευταίο Οθωμανό ιδιοκτήτη τους τον μοβόρο Ομέρ πασά της, ο οποίος τα καλοκαίρια μετέφερε το χαρέμι του στους Πεταλιούς. Ελα, όμως, που μετά την αποχώρηση των Τούρκων, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Λονδίνου το 1830, έπρεπε να αποζημιωθούν οι τουρκικές περιουσίες σε Αττική και Εύβοια. Εκείνα τα πρώιμα οθωνικά χρόνια του νεοσύστατου κράτους, το μέλος της, γιατρός και νομικός, Ιωάννης Παπαρρηγόπουλος, γεννημένος στη Νάξο με το πραγματικό όνομα Λινάρδος, με την ιδιότητα του γενικού προξένου της Ρωσίας στην Αθήνα προσήλθε επειγόντως και αγόρασε τουςΠροηγουμένως είχε αγοράσει μπιρ παρά από τους γιους του Ομέρ πασά 150.000 στρέμματα στον. Τα νησάκια τα μεταπώλησε το 1846, προφανώς με το αζημίωτο, στους Ρώσους ευγενείς αδελφούς Λέοντα και Αλέξανδρο I. Σενιέβιν, αξιωματικούς της αυλής του τσάρου Νικόλαου Α’. Δύο χρόνια αργότερα, το 1848, ο Λέων έχτισε ορθόδοξο ναό στο Χερσονήσι των Πεταλιών, όπως μαρτυρά η μέχρι σήμερα διασωζόμενη εντοιχισμένη πλάκα. Ακολούθησε μια αλυσίδα μεταβιβάσεων.Το 1871 οι Σενιέβιν χάρισαν τους Πεταλιούς στον βασιλιά Γεώργιο Α’ ως δώρο για τον γάμο του με την ανιψιά του τσάρου Αλέξανδρου Β’, Ολγα Κωνσταντίνοβα. H βασίλισσα της Ελλάδας ξετρελάθηκε με το μαγευτικό εγχώριο μικρονησιωτικό τοπίο. Ηθελε να φτιάξει στοθερινά ανάκτορα. Προκαταρκτικά κατασκεύασε εκεί ιπποστάσια, μετέφερε χειροκίνητο πιεστήριο για αγουρέλαιο και δημιούργησε αμπελώνα που παράγει τον φημισμένο οίνο Clos Petallioi.Απέναντι στην ξέφρενα ακροθαλάσσια λαχτάρα της βασίλισσας και τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της υπήρχαν, ευτυχώς, μερικοί σώφρονες αυλικοί που πρόκριναν για θερινή κατοικία των εστεμμένων το προσεγγίσιμο με άμαξες Τατόι. O βασιλιάς Γεώργιος δολοφονήθηκε το 1913 στηκαι ο διάδοχός του Κωνσταντίνος είχε άλλες μπελαλίδικες φουρτούνες στο κεφάλι. Η περιουσία των, ωστόσο, έχει κληροδοτηθεί στον δευτερότοκο γιο του δολοφονημένου άνακτος, τον πρίγκιπα Γεώργιο, ο οποίος ήταν παντρεμένος με την ψυχαναλύτρια μικρανεψιά του Ναπολέοντα, Μαρία Βοναπάρτη.Ο πρίγκιψ έχων σώας τα φρένας και μη γνωρίζοντας τι θα ξημερώσει στη δυναστεία και το στέμμα -αποβίωσε άλλωστε στο Σεν-Κλου της- πράττοντας σοφά έβγαλε στο σφυρί του Πεταλιούς. Ενδιαφερόμενοι και τελικά αγοραστές το 1916 ήταν οι Ανδριώτες αδελφοί Λεωνίδας και Μαρής Εμπειρίκος, από τους ισχυρότερους εφοπλιστές της εποχής. Εναν χρόνο αργότερα οι δύο συγκύριοι του νησιωτικού συμπλέγματος μεταβίβασαν το 1/3 εξ αδιαιρέτου στον αδελφό τους Μιχάλη Εμπειρίκο. Το 1924 τα τρία αδέλφια μεταβίβασαν ξανά το νησιωτικό σύμπλεγμα στη δικών τους συμφερόντων εταιρεία Byron Steamship Co. Ltd, με έδρα στοΕπειτα από δύο χρόνια η βρετανική εταιρεία το πούλησε στον μοναδικό εκ των αδελφών που είχε πραγματικό μεράκι, πάθος και αγάπη για τις νησίδες. Ο Μαρής Εμπειρίκος, εξέχουσα προσωπικότητα με παγκόσμια ναυτιλιακή εμβέλεια, κουμπάρος αργότερα του Ωνάση και φίλος του Νιάρχου, έγινε ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης τους. Πέρασαν δέκα χρόνια όταν το 1936 ο ίδιος τα μεταβίβασε ως «εισφορά κεφαλαίου εις είδος» στην τότε νεοϊδρυθείσα εταιρεία Κτήμα. Ηδη η οικογένειά του είχε χτίσει από το 1916 κιόλας τη λευκή της βίλα που δεσπόζει στο Χερσονήσι, το δεύτερο σε μέγεθος νησί του συμπλέγματος.Με τα χρόνια υπήρξε ένα γαϊτανάκι μεταπωλήσεων, εκποιήσεων και κληρονομιών μεταβιβάσεων σε αλλεπάλληλα επαναλαμβανόμενα από τον παππού ως τον εγγονό ενδοοικογενειακά ονόματα. Ο σεβαστός στην παγκόσμια ναυτιλιακή αγορά Μαρής Εμπειρίκος επιθυμούσε σφόδρα να παραμείνει αυτή η νησιωτική ιδιοκτησία του υπό τον στενό έλεγχο της οικογένειάς του: στον ίδιο και τη σύζυγό του Κορνηλία, για όσο θα ζούσαν, και μετά το μοιραίο να μεταβιβαστεί στους δύο γιους τους, τον Ανδρέα και τον Περικλή Εμπειρίκο. Πράγματι ο Μαρής έφτασε στα 100 χρόνια και όταν πέθανε το 1969 η περιουσία πέρασε στα παιδιά του: ο Ανδρέας -συνονόματος πρωτεξάδελφος του ποιητή Ανδρέα Εμπειρίκου του Λεωνίδα, που εισήγαγε τον σουρεαλισμό στην- μοίρασε σε ίσια μερίδια τους τίτλους ιδιοκτησίας στα δικά του παιδιά, τον Μαρή και την Κορνηλία.Οταν η τελευταία έφυγε από τη ζωή το 1986, οι μετοχικοί τίτλοι κυριότητας του 50% της εταιρείαςπεριήλθαν αποκλειστικά στον αδελφό της Μαρή Εμπειρίκο, τον συνονόματο εγγονό του πρώτου κυριαρχικού μεγαλοϊδιοκτήτη. Υπήρχε όμως και το άλλο 50%, που ανήκε στον θείο του Περικλή (Πέρη) Εμπειρίκο. Αυτός εκποίησε το δικό του μερίδιο το 1976 στην οικογένεια του εφοπλιστή Νικόλα Παπαλιού από τα Καρδάμυλα της. Ο πολύπειρος στη ναυτοσύνη καπετάν Παπαλιός, εκ των δημιουργών της Ακτής Μιαούλη με τη ναυτιλιακή εταιρεία του Aegis Shipping, δεν χάρηκε για πολύ τους μισούς Πεταλιούς.Τον χτύπησε οδυνηρά οικονομική κρίση το 1985 και τα πλοία του άρχισαν να κατάσχονται. Βρέθηκε εκτεθειμένος απέναντι στις δανειακές υποχρεώσεις του στη First National Bank of Chicago. Καθώς είχε ενεχυριάσει σε αυτήν τους μετοχικούς τίτλους της, μόλις τα δάνεια του εφοπλιστή κοκκίνισαν η τράπεζα τους εκποίησε το 1988. Τους αγόρασε η λιβεριανή εταιρεία Vestry Trading Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστήΚάπως έτσι ο γόνος της διάσημης και πολυδαίδαλης ανδριώτικης εφοπλιστικής οικογένειας, ο 67χρονος Μαρής Εμπειρίκος, που δηλώνει μαζί με τη σύζυγό του Ευαγγελία Ζέκου μόνιμος κάτοικος του Χερσονησιού -έχει αποσυρθεί από τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και αφού διέμεινε επί μια 15ετία στην Καλιφόρνια ασχολείται με τη φωτογραφία-, συναντήθηκε στα ίδια νερά με τον 85χρονο σήμερα αυτοδημιούργητο εφοπλιστή. Αυτό το μισό-μισό, όμως, μιας αναγκαστικής συνύπαρξης στην κοινή εταιρεία φαίνεται πως υπονόμευε κάθε όριο υπομονής για ειρηνική συνύπαρξη δύο διαφορετικών χαρακτήρων που αμφισβητούν ο ένας το κομμάτι της ιδιοκτησίας του άλλου.Τέθηκε θέμα διανομής της περιουσίας, δηλαδή των νησίδων. Oι μεταξύ τους διαπραγματεύσεις με συναντήσεις σεκαθώς και μέσω ανταλλαγής επιστολών διήρκεσαν σχεδόν πέντε χρόνια προτού οδηγηθούν σε πλήρες αδιέξοδο. Πριν, όμως, από τη διάρρηξη των σχέσεών τους και την κατάληξη στις δικαστικές αίθουσες για την ιδιοκτησιακή ταυτότητα του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών, διένυσαν μια μακρά, σχεδόν 20ετή έως το 2007, περίοδο νηνεμίας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, μάλιστα, συμφώνησαν στο πλαίσιο της ισοτιμίας και του κοινού ελέγχου να πουλήσουν περί τα 200 στρέμματα στο. Τα αγόρασε ο Κλοντ Πικάσο, γιος του Ισπανού ζωγράφου Πάμπλο Πικάσο.Ο Κλοντ, που πέθανε στα 76 του τον περασμένο Αύγουστο στην, υπήρξε κινηματογραφιστής, σκηνοθέτης, εικαστικός και μπίζνεσμαν. Μαζί με την αδελφή του, τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας και επιχειρηματία Παλόμα, ήταν εξώγαμα παιδιά του εμβληματικού ζωγράφου, καρποί της σχέσης του με τη Γαλλίδα εικαστικό Φρανσουάζ Ζιλό. Αφότου η γαλλική νομοθεσία αναγνώρισε τα δικαιώματά τους ως νόμιμα τέκνα και όχι πλέον ως νόθα, ο Κλοντ έγινε διαχειριστής της κληρονομιάς του διάσημου πατέρα του και αρμόδιος για θέματα που αφορούσαν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων του.Αγνωστο ποιο τίμημα κατέβαλε για να αγοράσει αυτό το κομμάτι γης στη θέση Ελαιών Παναγιάς τουή Μεγάλου Πεταλιού ή Ρώσας στους Πεταλιούς. Το τι τον δελέασε όμως στη λεγόμενη «Καραϊβική της Ελλάδας» είναι γνωστό και συναφώς απαντημένο. Απομόνωση, ηρεμία, ιδιωτικότητα σε εξωτικό τοπίο, μοναδικό στον ευρωπαϊκό χάρτη. Η οικογένειά του άλλωστε διατηρούσε σχέσεις πνευματικής συγγένειας με τον κύκλο των διανοουμένων των Εμπειρίκων. Ο ποιητής και ψυχαναλυτής Ανδρέας Εμπειρίκος γνωρίστηκε και συνδέθηκε με τον Πάμπλο Πικάσο το 1937 στη Διεθνή Εκθεση του Παρισιού.Στα χρόνια που τα δύο αδέλφια παραθέριζαν στουςανέγειραν την παραθαλάσσια Βίλα Πικάσο, που αποτελείται από την κυρίως κατοικία, βοηθητικό κτίριο, κήπους, πισίνες και μαρίνα. Αναπαλαίωσαν τους παλιούς ερειπωμένους βασιλικούς στάβλους και αξιοποίησαν τον ρημαγμένο ελαιόμυλο. Πρόσθεσαν ζεστά, ρουστίκ χρώματα που απέπνεαν αέρα Τοσκάνης, ενώ κάλεσαν για φιλοξενία φημισμένες διεθνείς προσωπικότητας του ευρύτερου κύκλου τους από τους χώρους της μόδας, της τέχνης, της διανόησης.Προφανώς, δεν τους επισκέφτηκε ποτέ ο Ρούντολφ Νουρέγιεφ, ούτε φυσικά η. Οσο για το φωτογραφικό στιγμιότυπο του 1969 που εμφανίζει την ντίβα της όπερας μαζί με τον Πιερ Πάολο Παζολίνι να ποζάρουν εν πλω κρατώντας δύο Μπασέ Γκριφόν, αυτό έχει απαθανατιστεί στον Σκορπιό του Ιονίου, όχι στους Πεταλιούς του Ευβοϊκού. Αλλά γιατί να καταστραφεί με μικρολεπτομέρειες μια διανθισμένη με γκλαμ όμορφη πόζα...Ετσι κι αλλιώς, κάμποσοι ειλικρινείς ψαράδες της περιοχής έχουν καταθέσει πως μπροστά στα μάτια τους κολυμπούσαν στα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά ανάμεσα στο Πράσο και το Φούντι η Γκρέτα Γκάρμπο και οΕξαιρούνται φυσικά της αναγνώρισης, μια και τα λόγια περισσεύουν και τα ενσταντανέ από κάμερες απουσιάζουν, οι μεγιστάνες των επιχειρήσεων και οι εκπρόσωποι του διεθνούς jet set που καταπλέουν στον θαυμαστό προορισμό με τις υπερθαλαμηγούς τους.Τελικά, αμφότερα τα τέκνα του Πικάσο, όπως οι περισσότεροι μπιζιμπόντηδες κοσμοπολίτες, κάπου μπούχτισαν και βαρέθηκαν. Ετσι κράτησαν τις όμορφες αναμνήσεις τους και αποχώρησαν αθόρυβα. Πούλησαν το ονειρικό κτήμα το 2015 στησυμφερόντων της Αλεξίας-Ελένης Δαυίδ, κόρης του Ανδρέα Δαυίδ. Ο πατέρας της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2000, είχε διατελέσει για ένα διάστημα πρόεδρος της εταιρείας Coca-Cola (3Ε) και ήταν αδελφός του Γιώργου Δαυίδ, της ισχυρής επιχειρηματικής οικογένειας που ελέγχει τον δεύτερο μεγαλύτερο εμφιαλωτή του διάσημου επώνυμου αναψυκτικού παγκοσμίως. Η κτηματική εταιρείαέχει δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη του κτήματος που περιήλθε στην κατοχή της με μια ολοκληρωμένη σειρά υπηρεσιών φιλοξενίας υψηλού επιπέδου.Η πανδημία το πήγε πίσω ενώ δεν λείπουν και οι ενδοοικογενειακές έριδες που δυσχεραίνουν την εξέλιξη των επενδύσεων και βαραίνουν το κλίμα. Η Δήμητρα Δαυίδ, μητέρα της Αλεξίας-Ελένης, αλλά και του άτακτου, εκκεντρικού έως αλλοπρόσαλλου Αλκι Δαυίδ, με καταδίκες για σεξουαλική παρενόχληση, βρίσκεται σε αντιδικία με τον γαμπρό της, τον σύζυγο της κόρης της, Ισραηλινό επιχειρηματία Ντάνι Πέρετζ, εταιρεία του οποίου φέρεται να μισθώνει τα ακίνητα στο Μεγαλονήσι. Η πεθερά του έχει καταθέσει στηνμήνυση σε βάρος του για απάτη διεκδικώντας αρκετά εκατομμύρια ευρώ.Ηδη έχει παραιτηθεί -σε λιγότερο από έναν χρόνο από τον διορισμό του- το προηγούμενο τριμελές Δ.Σ. της εταιρείας. Το τιμόνι πλέον τηςΑ.Ε. έχει αναλάβει από τον περασμένο Μάιο η νεαρή Ασπασία Ταλιέντε. Η καινούρια μόνη σύμβουλος και διαχειρίστρια της εταιρείας θεωρείται από τις ανερχόμενες δυνάμεις της ευρωπαϊκής μόδας στον τομέα των ποιοτικών δερμάτινων γυναικείων τσαντών. Η ελληνοϊταλικής καταγωγής με μητέρα Ελληνίδα και πατέρα Ιταλό, αμφότεροι δικηγόροι, Ασπασία γεννήθηκε στο Βέλγιο και ζει και εργάζεται στις Βρυξέλλες. Από τη βροχερή πρωτεύουσα τη Ευρώπης αναμένεται λόγω της επαγγελματικής της ιδιότητας να σχεδιάσει με στυλ και να κόψει στα κατάλληλα μέτρα το πατρόν της κομψής αναμόρφωσης της ηλιόλουστης Βίλας Πικάσο.Εν τω μεταξύ, στο ξέγνοιαστο υπαίθριο σκηνικό, ιδανικό για την ανάπτυξη ενός υπερπολυτελούς προορισμού φιλοξενίας, αναψυχής και ευεξίας, έχει δρομολογήσει επενδυτικό σχέδιο η Grivalia Hospitality. Η πλατφόρμα που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο high end ακινήτων με τεχνογνωσία σε έργα υπερπολυτελούς φιλοξενίας («Amanzoe», «One&Only Aesthesis» στα «Αστέρια» Γλυφάδας, «Avant Mar» στην Πάρο κ.ά.), προτίθεται να αξιοποιήσει ιδιόκτητη έκταση 500 στρεμμάτων στη νότια πλευρά του. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του project ύψους 280 εκατ. ευρώ τοποθετείται το 2025. Το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία ενός πεντάστερου τουριστικού θερέτρου υπό τη διαχειριστική επίβλεψη hotel operator διεθνούς φήμης. Κάτι που σημαίνει δουλειές, τροφοδοσίες, ακτοπλοϊκά δρομολόγια κ.λπ. Με δυο λόγια, ανάπτυξη.Ασφαλώς σε ένα υπέροχο διαυγές τοπίο που το σκιάζουν η μιζέρια, η γκρίνια, η αντιπαράθεση και η αποξένωση των ιδιοκτητών του για το ποιος κατέχει πάνω από το 50%, το αντίδοτο είναι η εξυπνάδα, η ενεργητικότητα, η παραγωγικότητα. Οχι οι κάθε τόσο άγονοι πλειστηριασμοί για το πανόραμα του νησιωτικού συμπλέγματος που χαρακτηρίζεται με υπερβάλλουσα, είναι αλήθεια, καυχησιά ως «».Σίγουρα οιδεν θα είναι οι ίδιοι ύστερα από οποιαδήποτε εμπορική εκμετάλλευση και τουριστική αναμόρφωσή τους. Γι’ αυτό κρίνεται ότι χρειάζονται ευεργετικά τολμηροί, περιβαλλοντικά ευαίσθητοι και ονειροπόλοι επενδυτές για να τους αποσπάσουν από μια αυτάρεσκη πριβέ καραντίνα. Διαφορετικά, θα τσακώνονται τα αφεντικά και ταυτόχρονα επωφελώς θα φαντασιώνονται ότι το ιδιωτικό τζετ του Τζεφ Μπέζος πετάει κάθε τόσο από πάνω τους με σκοπό, υποτίθεται, να τους αγοράσει. Δεδομένου ότι ο δισεκατομμυριούχος έχει τεράστια ιδιωτικά κτήματα και πολυτελείς οικίες στο Μάουι της Χαβάης, το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα είναι τι να τους κάνει τους; Αποθήκες, μήπως, της Amazon;