Πολυτελείς διακοπές: Ο «χάρτης» με τις βίλες για πολύ χοντρά πορτοφόλια

Τα δικά τους πολυτελή καταφύγια που ταξιδεύουν το βλέμμα στο απέραντο γαλάζιο και υπόσχονται μοναδικές εμπειρίες χαλάρωσης επιλέγουν και φέτος, όπως και κάθε καλοκαίρι, όσοι αντέχουν να πληρώσουν το υψηλό τίμημα τωνΠρόκειται για ακριβοθώρητες βίλες στους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας, οι οποίες βεβαίως απευθύνονται σε ειδικά target group πελατών, όπως εκείνα που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε «rich and famous», αν και στην προκειμένη περίπτωση αρκεί το πρώτο χαρακτηριστικό, δηλαδή των rich.και πολλοί ακόμη προορισμοί, μεταξύ αυτών πλέον και η Αθηναϊκή Ριβιέρα, περιλαμβάνονται στις πρώτες επιλογές όσων έχουν τη δυνατότητα να διαθέσουν κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να ζήσουν μία εβδομάδα απολαμβάνοντας τη θέα του μαγευτικού ελληνικού ηλιοβασιλέματος και τη δροσιά του νερού, είτε της εντυπωσιακής πισίνας είτε της κοντινής, σε κάποιες περιπτώσεις και ιδιωτικής, παραλίας.Οσο κι αν όλα αυτά βρίσκονται πολύ μακράν του μέσου Ελληνα πολίτη που αναμετράται με τις δυσθεώρητες τιμές των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων, αλλά και των απλών, και ταυτόχρονα κατάμεστων, καταλυμάτων, το «χρηματιστήριο της πολυτέλειας» καλά κρατεί και τούτο το διακεκαυμένο, από πολλές απόψεις, καλοκαίρι.Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα υψηλή θέση στις προτιμήσεις των VIP επισκεπτών που θέτουν αυστηρά στάνταρ για τη διαμονή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν ημέρες απόλυτης ξεκούρασης στα καλύτερα μέρη και πάντα με την απαραίτητη ιδιωτικότητα. Αλλωστε η χώρα μας έχει ανέβει κατηγορία τα τελευταία χρόνια και γι’ αυτή την ακριβοθώρητη κατηγορία τουριστών, καθώς είναι συνώνυμη με την Ιστορία και τον αρχαίο πολιτισμό, τα εκπληκτικά τοπία, τις πεντακάθαρες θάλασσες, αλλά και τη γαστρονομική εμπειρία της μεσογειακής διατροφής. Ολα αυτά βέβαια υπό τις καλύτερες έως και ιδανικές συνθήκες που μπορεί να εγγυηθεί η δυνατότητα διαμονής σε αυτά τα μοναδικά καταλύματα.Είναι γεγονός ότι όταν τα χρήματα δεν είναι πρόβλημα, υπάρχουν επιλογές για όλα τα ακριβά γούστα. Ετσι μέσω πολλών διεθνών και ελληνικών μεσιτικών γραφείων προσφέρονται προς ενοικίαση πολυτελείς βίλες σχεδόν σε όλα τα δημοφιλή νησιωτικά και χερσαία τουριστικά προπύργια της χώρας, με το τίμημα για 7 διανυκτερεύσεις στο peak της θερινής σεζόν, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο, να ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις και τις 100.000 ευρώ.Σε αυτό το «χρηματιστήριο» η Μύκονος εξακολουθεί να οδηγεί την κούρσα διαθέτοντας εκατοντάδες επιλογές για βίλες όλων των μεγεθών, σε όλα τα hotspots του νησιού.Ανάμεσα στις προτάσεις του Sotheby’s International Realty ξεχωρίζει η Villa Nereus στο Καλό Λιβάδι. Βρίσκεται μέσα σε κτήμα 4 στρεμμάτων και έχει εμβαδόν 1.200 τ.μ. ενώ μπορεί να φιλοξενήσει πολλά άτομα καθώς διαθέτει 18 υπνοδωμάτια και ισάριθμα μπάνια, αλλά και πισίνα υπερχείλισης περίπου 100 τ.μ.Είναι χτισμένη πάνω στη θάλασσα σε κοντινή απόσταση 1-3 λεπτών από μια μικρή, απομονωμένη παραλία. Περιγράφεται ως ένα ονειρεμένο κατάλυμα όπου κυριαρχούν η τοπική λιθοδομή, το ξύλο και τα μαρμάρινα δάπεδα, σε συνδυασμό φυσικά με την εκπληκτική θέα στο Αιγαίο. Η τιμή της για 7 διανυκτερεύσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι 80.500 ευρώ.Μία ακόμη πρόταση από το διεθνές μεσιτικό γραφείο για τη Μύκονο αφορά τη Villa Kenza στην Αλεόμανδρα. Πρόκειται για ένα πολυτελές ακίνητο 650 τ.μ. που βρίσκεται μέσα σε οικόπεδο 4,6 στρεμμάτων. Διαθέτει 7 υπνοδωμάτια και 8 μπάνια και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 14 άτομα. Τοποθετημένο σε μια «προνομιακή θέση που δεν έχει κανένα άλλο κατάλυμα στο νησί», όπως τονίζεται, είναι σχεδόν κρεμασμένο πάνω από μια σχεδόν ιδιωτική αμμώδη παραλία. Το ονειρικό αυτό ακίνητο προσφέρει αριστοκρατικές ανέσεις, ενώ το τίμημα γι’ αυτές, για μία εβδομάδα, ξεκινάει από 56.000 ευρώ και φτάνει στη high season στa 84.000 ευρώ.Από το Sotheby’s International Realty προσφέρεται προς ενοικίαση και το εμβληματικό Chateau που ανήκε κατά το παρελθόν στον γνωστό επιχειρηματίαΤο Chateau, που θεωρούνταν κάποτε το ωραιότερο ακίνητο της Μυκόνου, βρίσκεται στη θέσημία από τις ωραιότερες και πιο προνομιακές του νησιού, και δεσπόζει σε έκταση 10 στρεμμάτων.Πρόκειται για μια περιοχή ανάμεσα στον κόλπο του Paradise και την παραλία τουμε την πολυτελή βίλα να διαθέτει μοναδική θέα στο απέραντο γαλάζιο. Χωρίζεται σε δύο κατοικίες συνολικού εμβαδού 1.300 τ.μ., οι οποίες ενώνονται λειτουργικά σε μία, και είναι σχεδιασμένες σε απόλυτη αρμονία με το μυκονιάτικο τοπίο.Το Chateau έχει 17 κρεβατοκάμαρες και αντίστοιχα μπάνια, μία εκπληκτική πισίνα, εντυπωσιακούς εξώστες και βεράντες, μέχρι και ελικοδρόμιο και ένα μικρό εκκλησάκι. Στο εσωτερικό του είναι εξοπλισμένο με πολυτελή αλλά ταυτόχρονα λιτά έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας καθώς και όλα τα κομφόρ. Οσο για το τίμημα που θα χρειαστεί να καταβάλει κανείς, αυτό δεν αποκαλύπτεται παρά μόνο μετά από σχετικό αίτημα (price upon request). Ωστόσο, εκτιμάται ότι κινείται πέριξ των 60.000 ευρώ την εβδομάδα.Ντυμένη στα λευκά, ενσωματώνεται αρμονικά στο κυκλαδίτικο σκηνικό. Στα 9 υπερπολυτελή υπνοδωμάτιά της μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 17 άτομα, ενώ ξεχωρίζει η πισίνα υπερχείλισης των 80 τ.μ., από την οποία νομίζεις ότι μπορείς να αγγίξεις τη θάλασσα. Σε παραδοσιακό αρχιτεκτονικό στυλ, με ξύλινα δάπεδα, το εσωτερικό, όπου κυριαρχούν ζεστά και γήινα χρώματα, είναι διακοσμημένο με εξαιρετικά έπιπλα. Στους μεγάλους εξωτερικούς χώρους οι υπερπολυτελείς και χαλαρωτικές ξαπλώστρες γύρω από την πισίνα καλούν τους επισκέπτες να απολαύσουν τη μαγευτική θέα, ενώ στις παροχές υπάρχουν τα πάντα, μέχρι και δωμάτιο για χαμάμ και υδρομασάζ.Αντίστοιχο με όλα αυτά είναι και το τίμημα που για μία εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο φτάνει στα 105.000 ευρώ.Πάντα στη Μύκονο, η Villa Karessa αποτελεί μία από τις πολλές προτάσεις του My Greek Villa (του Homes & Villas by Marriott International) για το Νησί των Ανέμων.Βρίσκεται στο Καλό Λιβάδι, έχει εμβαδόν 600 τ.μ. και στους άνετους χώρους της και στα 17 δωμάτιά της μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 34 άτομα. Διαθέτει όλες τις ανέσεις, από πισίνα υπερχείλισης 120 τ.μ. μέχρι τζακούζι, γυμναστήριο, δύο πλήρως εξοπλισμένες κουζίνες και ειδικά δωμάτια για τους σεφ. Η τιμή της για τον Αύγουστο είναι 14.000 την ημέρα, δηλαδή για 7 διανυκτερεύσεις φτάνει στα 98.000 ευρώ.Ψηλά στις προτιμήσεις αυτού του target group επισκεπτών βρίσκεται το πάντα κοσμικό. Ετσι και εδώ οι προτάσεις από μεσιτικά και ταξιδιωτικά γραφεία είναι πολλές.Το Le Collectionist φιλοξενεί ανάμεσα στα εμβληματικά ακίνητα που προσφέρει μέσω της ιστοσελίδας του τη, μια πραγματικά εντυπωσιακή ιδιοκτησία που αναπτύσσεται εντός κατάφυτης έκτασης. Είναι χτισμένη σε παραδοσιακό ελληνικό στυλ και διαθέτει 9 υπνοδωμάτια, με δυνατότητα να φιλοξενηθούν έως και 18 άτομα. Η τιμή της για μία εβδομάδα ξεκινάει από τα 70.000 ευρώ και φτάνει για την υψηλή περίοδο του Αυγούστου στα 87.500 ευρώ.Αντίστοιχων προδιαγραφών, αλλά πιο προσιτής τιμής, είναι η πρόταση του Sotheby’s International Realty για το ακίνητο που ονομάζει Peninsula Estate.Αναπτύσσεται σε καταπράσινο κτήμα 6,5 στρεμμάτων, έχει εμβαδόν 1.200 τ.μ. και διαθέτει 12 υπνοδωμάτια. Το ακίνητο αποτελείται από την κύρια κατοικία, δύο ξεχωριστές μικρότερες βίλες που συνδέονται με την κύρια κατοικία και τρία ξεχωριστά δωμάτια.Χαρακτηρίζεται «ένα μοναδικό, πολυτελές κτήμα που βρίσκεται στην αριστοκρατική περιοχή Κόστα, σε μια απομονωμένη χερσόνησο με καταπράσινο τοπίο, αποκλειστική παραλία και ιδιωτική αποβάθρα με θέα στο γραφικό νησί των Σπετσών». Η τιμή της για μία εβδομάδα την περίοδο από 17 Ιουλίου έως 22 Αυγούστου φτάνει στις 50.000 ευρώ.Σε εντελώς διαφορετικό, σύγχρονο, αρχιτεκτονικό ρυθμό είναι η Villa Marsilia, επίσης στο Πόρτο Χέλι, που λανσάρεται από το My Greek Villa.Εχει εμβαδόν 850 τ.μ. με άπλετους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Διαθέτει 11 υπνοδωμάτια με ισάριθμα μπάνια, που μπορούν να φιλοξενήσουν έως και 14 άτομα, ενώ ξεχωρίζει για την τεράστια εντυπωσιακή πισίνα της. Η κανονική τιμή του είναι 8.857 ευρώ την ημέρα (61.999 ευρώ την εβδομάδα), αλλά υπάρχει προσφορά -20%, οπότε το ημερήσιο τίμημα μειώνεται στα 7.086 ευρώ και για 7 διανυκτερεύσεις, που είναι και το ελάχιστο διάστημα μίσθωσης, φτάνει στα 49.602 ευρώ.Μακριά από τις πολύβουες συναθροίσεις των χιλιάδων τουριστών που συρρέουν κάθε χρόνο στον σταθερά top προορισμό της Σαντορίνης επιλέγουν να κινηθούν όσοι έχουν την οικονομική δυνατότητα να αντέξουν το τίμημα μιας πολυτελούς βίλας.Ανάμεσα στις πάμπολλες προτάσεις που υπάρχουν για το νησί ξεχωρίζει το Nafsika Estate, μια πολυτελής βίλα με 5 υπνοδωμάτια και ιδιωτική πισίνα που νομίζεις ότι είναι έτοιμη να βουτήξει στον γκρεμό μπροστά στην Καλντέρα. Το σπάνιο αυτό ακίνητο που λανσάρεται από το Unique Traveler βρίσκεται στο Μεγαλοχώρι, ένα από τα πιο παραδοσιακά χωριά της Σαντορίνης, με σημαντική οινοπαραγωγή. Στις παρυφές του χωριού βρίσκεται μάλιστα και το οινοποιείο Μπουτάρη.Το ακίνητο χαρακτηρίζεται, εκτός από την απαράμιλλη θέα του, από τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του, τους άνετους υπαίθριους χώρους και τη μεγάλη πισίνα του. Το οικόπεδο είναι 4 στρέμματα και η βίλα 350 τ.μ. Διαθέτει επίσης μπάρμπεκιου για ξεχωριστά γεύματα που ετοιμάζει ο executive chef του κτήματος, αλλά και ελικοδρόμιο. Η τιμή ξεκινάει από τα 6.250 ευρώ και φτάνει στις 11.250 ευρώ την ημέρα, ανάλογα με την περίοδο. Δηλαδή για μία εβδομάδα μέσα στον Αύγουστο θα στοιχίσει πάνω από 75.000 ευρώ.Το ίδιο ακίνητο προσφέρεται και από το Sotheby’s International Realty με την ονομασία Eternity, χωρίς ωστόσο να δίνονται ακριβείς πληροφορίες για την τιμή του.Μια πιο προσιτή εκδοχή για τη Σαντορίνη από το Sotheby’s αφορά το Ethereal Retreat. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό κατάλυμα 180 τ.μ. που διαθέτει 3 υπνοδωμάτια με κρεβάτια king size και μεγάλους εσωτερικούς χώρους σαλονιού, τραπεζαρίας και κουζίνας. Επίσης, δύο μεγάλες βεράντες με πισίνα υπερχείλισης και πανοραμική θέα στην Καλντέρα. Η τιμή του για μία εβδομάδα ανέρχεται σε 41.300 ευρώ.Ακριβότερη και πιο πολυτελής είναι η πρόταση του My Greek Villa για τη Villa Santoro στο Ημεροβίγλι. Το ακίνητο έχει εμβαδόν 500 τ.μ., διαθέτει 8 υπνοδωμάτια και 10 μπάνια και μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 16 άτομα. Σύμφωνα με την περιγραφή του, προσφέρεται για μυθικά πάρτυ και γαμήλιες δεξιώσεις και γενικότερα υπόσχεται «αξέχαστες εμπειρίες ζωής». Για να τις βιώσει κανείς θα πρέπει απλώς να καταβάλει 12.000 ευρώ την ημέρα και 84.000 ευρώ για μία εβδομάδα.Ανάμεσα στους δημοφιλείς προορισμούς για ξένους επισκέπτες περιλαμβάνεται πλέον και με ανοδική ζήτηση η Αθηναϊκή Ριβιέρα, καθώς επιτρέπει τον συνδυασμό των διακοπών με τις επισκέψεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τη γειτνίαση στην πρωτεύουσα.Ετσι, αρκετά μεγάλα γραφεία προτείνουν βίλες σε προνομιακές τοποθεσίες της διαδρομής από τημέχρι τοΜία από αυτές είναι η Villa Eleanor, ένα πραγματικά αρχοντικό ακίνητο δίπλα στη θάλασσα με μεγάλη ιστορία. Λανσάρεται από το Sotheby’s International Realty και περιγράφεται ως «ένας κρυμμένος παράδεισος που προσφέρει πολυτελή χαλάρωση σε μια vintage ατμόσφαιρα, σε απόσταση μόλις 40 λεπτών από τη Γλυφάδα και μια ανάσα από το Σούνιο και τον περίφημο Ναό του Ποσειδώνα». Ακόμη ως «ένα ονειρικό κρησφύγετο σε μία από τις πιο παρθένες γωνιές της Αθηναϊκής Ριβιέρας», αν πιστέψουμε ότι υπάρχουν ακόμη τέτοιες.Σχεδιασμένη από τον(έναν από τους αρχιτέκτονες του «Athens Hilton»), η μεγάλη κατοικία των 6 υπνοδωματίων διαθέτει τη γοητεία και την ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 1970. Εκτοτε βέβαια έχει ανακαινιστεί πλήρως, χωρίς, όμως, να απολέσει τα αρχικά βασικά χαρακτηριστικά της. Με ξύλινα πατώματα, επίπλωση που συνδυάζει την κλασική με τη σύγχρονη αισθητική και με έργα τέχνης να κοσμούν τους τοίχους, εκτείνεται σε δύο επίπεδα και διαθέτει τεράστιους χώρους λουσμένους στο φυσικό φως. Η Eleanor αναπτύσσεται σε κτήμα 6 στρεμμάτων, έχει εμβαδόν 1.300 τ.μ., μεγάλη πισίνα και άμεση πρόσβαση στη θάλασσα. Οσο για την τιμή της, αυτή αποκαλύπτεται μόνο κατόπιν αιτήματος, αλλά σίγουρα ανέρχεται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.Μια διαφορετική πρόταση από το My Greek Villa της Marriott για την Αθηναϊκή Ριβιέρα αφορά τη Villa Marbelia, ένα μικρότερο και αρκετά απέριττο ακίνητο πάνω σε μια σχεδόν ιδιωτική παραλία. Βρίσκεται κοντά στη Γλυφάδα, έχει εμβαδό 200 τ.μ. και στα 4 ευρύχωρα υπνοδωμάτιά της μπορούν να διαμείνουν έως και 10 άτομα. Η τιμή της είναι στις 5.200 ευρώ την ημέρα και στις 36.400 ευρώ για 7 διανυκτερεύσεις.Τα μεγάλα ελληνικά και διεθνή γραφεία διαθέτουν προτάσεις για luxury διακοπές σχεδόν σε όλους τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της χώρας.Από αυτούς δεν θα μπορούσε να λείπει η Κρήτη, για την οποία υπάρχουν ολόκληρες λίστες με μικρές ή μεγαλύτερες βίλες, είτε εντός των πεντάστερων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως της Ελούντα, είτε και εκτός.Μία από αυτές είναι η Villa L’île στον Αγιο Νικόλαο. Πρόκειται για ένα ονειρικό νεόδμητο ακίνητο που λανσάρεται από το Sotheby’s International Realty.Η σχεδιαστική ιδέα ήταν να δώσει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε ένα ιδιωτικό νησί ή σε έναν ηλιόλουστο καλοκαιρινό παράδεισο και προφανώς έχει πετύχει τον στόχο της. Η βίλα των 950 τ.μ. αναπτύσσεται σε οικόπεδο 4,5 στρεμμάτων και είναι ιδανική για μεγαλύτερες οικογένειες και παρέες, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει έως και 30 άτομα στα 15 δωμάτια και σουίτες της.Απλές γραμμές, έντονο λευκό και μπλε, γήινες αποχρώσεις και φυσικά υλικά αποπνέουν μια αίσθηση απλότητας, με επιστέγασμα την εκπληκτική θέα στο Κρητικό πέλαγος. Το ακίνητο έχει τη δική του παραλία, εστιατόριο που λειτουργεί αποκλειστικά για τους ενοικιαστές, πισίνα, spa, γυμναστήριο και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Η τιμή του για μία εβδομάδα ξεκινάει από 77.300 ευρώ τη χαμηλή περίοδο (16 Μαΐου - 28 Ιουνίου) και φτάνει στις 92.800 ευρώ την υψηλή (27 Ιουλίου - 28 Αυγούστου).Στην πάντα δημοφιλή Κέρκυρα το The Greek Villas προτείνει, μεταξύ άλλων,την Deianira Estate, μια εκπληκτική βίλα στο Νησάκι. Με άπλετους χώρους, 5 υπνοδωμάτια και 6 μπάνια, μπορεί να φιλοξενήσει έως και 10 άτομα, ενώ ο private chef ετοιμάζει πρωινό και ένα κυρίως γεύμα κάθε ημέρα. Με εντυπωσιακή πισίνα, τζακούζι και κυρίως την εκπληκτική θέα μπροστά στα πρασινογάλαζα νερά του Ιονίου, προσφέρεται με 58.000 ευρώ για 7 διανυκτερεύσεις μέσα στον Αύγουστο.Για όσους επιλέγουν την Ιο, το Sotheby’s περιλαμβάνει στις προτάσεις του τη Villa Azurine που αναπτύσσεται σε κτήμα 6,2 στρεμμάτων. Η μοντέρνα βίλα είναι 660 τ.μ. και διαθέτει 5 ευρύχωρα υπνοδωμάτια, πισίνα υπερχείλισης, σαλόνια, τραπεζαρία και μεγάλους εξωτερικούς χώρους δίπλα στη θάλασσα. Η τιμή της για μία εβδομάδα τον Αύγουστο ανέρχεται σε 36.000 ευρώ.Αν κάποιοι έβαζαν ρότα προς τη Σύρο, το Revithis Real Estate έχει, μεταξύ πολλών άλλων, στο χαρτοφυλάκιό του και τη Villa Anius, μια νεόδμητη βίλα 300 τ.μ. σε οικόπεδο 4 στρεμμάτων, που βρίσκεται στον Μεγάλο Γιαλό, στη νότια πλευρά του νησιού, μόλις 15 λεπτά από την Ερμούπολη. Η τιμή της είναι 21.000 ευρώ την εβδομάδα.Από το ίδιο γραφείο και μια πρόταση για την Κέα με τη Villa Hydroussa, που βρίσκεται σε κτήμα 10 στρεμμάτων. Εχει εμβαδό 500 τ.μ., χωρίζεται σε δύο επίπεδα και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 12 άτομα, με την τιμή της να είναι 14.000 ευρώ για μία εβδομάδα.Στη ραγδαία ανερχόμενη τα τελευταία χρόνια Αντίπαρο, που έχει γίνει πόλος έλξης για τους celebrities, το Sotheby’s περιλαμβάνει στις προτάσεις του τη Villa Anima, μια υπόσκαφη βίλα στην πλαγιά ενός λόφου, με εκπληκτική θέα στην Πάρο. Με 8 υπνοδωμάτια και δύο πισίνες, μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 άτομα. Ενοικιάζεται για μία εβδομάδα τον Αύγουστο έναντι 35.000 ευρώ.Για το ίδιο νησί η πρόταση από το Le Collectionist αφορά τη Villa Hébée των 800 τ.μ., με 7 υπνοδωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 15 άτομα και μια πισίνα που κόβει την ανάσα. Η τιμή της κυμαίνεται από 35.000 έως 55.000 ευρώ (τον Αύγουστο) για μία εβδομάδα.Ακόμη, μια εντυπωσιακή πρόταση για την περιοχή της Χαλκιδικής είναι αυτή από το My Greek Villa για τη Villa Atlas στη Λαγομάνδρα Σιθωνίας. Το ακίνητο των 310 τ.μ. περιλαμβάνει δύο κτίρια, με το πρώτο να διαθέτει από σουίτες και γυμναστήριο μέχρι σινεμά και το δεύτερο δύο ακόμη σουίτες. Μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 10 άτομα και η τιμή της για τον Αύγουστο είναι 6.400 ευρώ την ημέρα και 44.800 ευρώ για τις (ελάχιστες προβλεπόμενες) 7 διανυκτερεύσεις.Ανάμεσα στα εκατοντάδες πολυτελή καταλύματα που προσφέρονται για ενοικίαση ξεχωρίζουν τρεις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Η μία αφορά τη φημισμένη κατοικία του αξέχαστουστην Καρδαμύλη Μεσσηνίας, την οποία κληροδότησε στομε την επιθυμία το σπίτι να φιλοξενεί διανοούμενους και μελετητές που θα ήθελαν να εργαστούν σε ένα εμπνευσμένο περιβάλλον. Παράλληλα, προβλέφθηκε ότι το μουσείο θα είχε το δικαίωμα να ενοικιάζει το ακίνητο για περίοδο τριών μηνών τον χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, υπήρξε συμφωνία με το Aria Hotels να αναλάβει τις υπηρεσίες φιλοξενίας.Οπως και να έχει, η Villa Fermor, που θεωρείται ένα από τα πιο όμορφα ακίνητα στην Ελλάδα, περιλαμβάνεται στις προτάσεις του My Greek Villa. Αναπτύσσεται μέσα σε έναν πλούσιο κήπο με κυπαρίσσια, ελιές, θάμνους και αγριολούλουδα και αποτελείται από τρία πέτρινα κτίρια: το κεντρικό σπίτι με 3 σουίτες, το στούντιο του συγγραφέα ακριβώς δίπλα του και τον ξενώνα.Η κανονική τιμή για τον Αύγουστο είναι 6.000 ευρώ την ημέρα (42.000 ευρώ την εβδομάδα), ενώ υπάρχει προσφορά με 5.400 ευρώ την μέρα (37.800 ευρώ την εβδομάδα).Η δεύτερη ιδιαίτερη περίπτωση αφορά τη Villa Silia στην Κέρκυρα. Ενα παραδοσιακό ακίνητο 750 τ.μ. που διαθέτει 9 υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει έως και 18 άτομα. Βρίσκεται μέσα σε κατάφυτη έκταση σε κοντινή απόσταση από την πόλη της Κέρκυρας προσφέροντας όλες τις ανέσεις και διασφαλίζοντας την ηρεμία και ιδιωτικότητα των επισκεπτών. Ωστόσο, οι σινεφίλ θα αναγνωρίσουν ότι αυτό το ακίνητο έχει πρωταγωνιστήσει σε δύο κινηματογραφικές ταινίες του Χόλιγουντ. Η πρώτη ήταν το «The Executioner» του 1970 με τον Τζορτζ Πέπαρντ και την Τζόαν Κόλινς. Η δεύτερη και πιο γνωστή το «Τζέιμς Μποντ: Γα τα μάτια σου μόνο» του 1981 με τον Ρότζερ Μουρ. Οσοι θέλουν να ζήσουν για μία εβδομάδα μέσα σε αυτή τη δημοφιλή βίλα θα πρέπει να πληρώσουν 45.500 ευρώ (6.500 ευρώ την ημέρα).Η τρίτη περίπτωση αφορά το διάσημο νησιωτικό συγκρότημα των Πεταλιών στον Ευβοϊκό, το αποκαλούμενο και «ελληνικές Μαλδίβες». Εκεί και συγκεκριμένα στο Χερσονήσι (Ξερονήσι ή Μικρό Πετάλι), όπου βρίσκεται η κατοικία του Μαρή Εμπειρίκου, μπορεί κανείς να νιώσει για λίγες μέρες σαν να βρίσκεται στο δικό του νησί. Το Χερσονήσι, συνολικής έκτασης 3.705.930 τ.μ., είναι το δεύτερο μεγαλύτερο του συμπλέγματος και τα διάφορα ακίνητα ανακαινίστηκαν ριζικά κατά την περίοδο 2009-2012, στήθηκαν μονάδα αφαλάτωσης, κεντρική γεννήτρια και φωτοβολταϊκά πάνελ, ώστε να λειτουργούν αυτόνομα, ενώ πραγματοποιήθηκαν λιμενικά έργα για τη μαρίνα.Οι εγκαταστάσεις προσφέρονται προς μίσθωση για διακοπές, γάμους, μήνα του μέλιτος κ.ά. στην κεντρική βίλα και τις συνοδευτικές υποδομές που περιλαμβάνουν σουίτες και δωμάτια επισκεπτών. Οπως αναφέρεται στις σχετικές ιστοσελίδες όπου το νησί ονομάζεται «Turquoise Private Island», το προς μίσθωση ακίνητο είναι 800 τ.μ., διαθέτει 10 δωμάτια που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 20 άτομα, ενώ για όποιον θέλει να αφιχθεί με ελικόπτερο υπάρχει και ελικοδρόμιο. Οσο για την τιμή, κυμαίνεται από 43.400 έως 54.600 ευρώ την εβδομάδα.