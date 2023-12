Εκπαίδευση προσφύγων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών σε δομή της Ελευσίνας

Με καθολική εκκένωση της Δομής Φιλοξενίας για Ουκρανούς πρόσφυγες στην Ελευσίνα ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του μοναδικού προγράμματος GRRRF4REF του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για το 2023, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Η αξία και η επιτυχία του Προγράμματος αποδείχθηκε έμπρακτα σε τρεις περιπτώσεις, στην φωτιά στη δομή Κατσικά πριν από λίγους μήνες και πρόσφατα στις φωτιές στη Ριτσώνα και το Σχιστό, όπου οι εκπαιδευθέντες πρόσφυγες έδρασαν γρήγορα και αποτελεσματικά παρέχοντας βοήθεια στο Πυροσβεστικό Σώμα και επεμβαίνοντας στο αρχικό στάδιο της φωτιάς. Υπογραμμίζεται ότι το περασμένο καλοκαίρι, στη διάρκεια του οποίου η πατρίδα μας επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, στις περιπολίες και στα μέτρα πρόληψης έλαβαν μέρος οι ίδιοι οι ήδη εκπαιδευμένοι πρόσφυγες, αφαιρώντας βάρος από το Πυροσβεστικό Σώμα.Στην Ελευσίνα αναπτύχθηκε η 18η κατά σειρά άσκηση εκπαίδευσης αναγνωρισμένων προσφύγων σε δασικές πυρκαγιές, έκτακτες ανάγκες και φυσικές καταστροφές και για πρώτη φορά έλαβαν μέρος δικαιούχοι προσωρινής προστασίας από την εμπόλεμη Ουκρανία. Η εκκένωση ολοκληρώθηκε μέσα σε 7 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα και πραγματοποιήθηκε με βάση την στρατηγική τρωτότητα της Δομής, χάρη σε μία μοναδική μελέτη που εκπονήθηκε από τους Αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος. Μετά το τέλος της άσκησης, η μελέτη παραδόθηκε στην διοικήτρια της δομής.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Δομής αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγμα καθημερινότητας, με άνδρες, γυναίκες παιδιά όλων των ηλικιών, άτομα με ειδικές ανάγκες και ζώα συντροφιάς. Στην άσκηση συμμετείχαν 24 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που εκπαιδεύτηκαν σε ασκήσεις πεδίου, ακολουθώντας πάντα τα ειδικά πρωτόκολλα που καθιέρωσε πρώτο το Ελληνικό Πυροσβεστικό Σώμα, με κονδύλια προερχόμενα αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί 18 Εκπαιδευτικές Σειρές Έκτακτης Ανάγκης στις δομές της Σάμου, Μαλακάσας, Ριτσώνας, Σχιστού, Λαγκαδικίων, Κατσικά, Κορίνθου, Αγίας Ελένης και Ελευσίνας.Το πρόγραμμα περιέλαμβανε 1021 ώρες εκπαίδευσης, 516 συμμετέχοντες, 208 Εκπαιδευτές του Πυροσβεστικού Σώματος, 89 Ασκήσεις πεδίου, 44,37% το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών, 24 εθνικότητες, 18 Πιστοποιημένα Προγράμματα Εκπαίδευσης Βασικών Μαθημάτων, 9 Δομές φιλοξενίας, 8 Πιστοποιημένα Προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, 5 Ειδικά Σχέδια Εκκένωσης βασισμένα σε Μελέτες Τρωτότητας και συγκεκριμένα σενάρια, 3 μοναδικά γλωσσάρια για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, αραβικά και φαρσί), 1 πρωτότυπο σχέδιο εκκένωσης (Ελευσίνα), 1 ειδικό κουίζ μέσω διαδικτύου για την ενίσχυση των δεξιοτήτων στην Ελληνική Γλώσσα. Στα προγράμματα έλαβαν μέρος και 30 στελέχη ασφαλείας των δομών, ως βέλτιστη πρακτική προκειμένου να ενισχυθεί το επίπεδο ασφαλείας τους.Το πρόγραμμα έχει ήδη συμπεριληφθεί στον κατάλογο των επιτευγμάτων της Ένωσης (achievements of the Union), που παραδοσιακά συνοδεύει την ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης (State of the Union) της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κας Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν. Την δράση στην Ελευσίνα παρακολούθησαν η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Αρμόδια για την Ένταξη, τους Ευάλωτους Πολίτες και τα Ασυνόδευτα Ανήλικα κ. Σοφία Βούλτεψη, ο Επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), πρέσβης κ. Τζιανλούκα Ρόκκο, ο Επιτελάρχης του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος κ. Χρήστος Λάμπρης, η Διευθύντρια Εκπαίδευσης του αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιπύραρχος κ. Μαριλένα Φωτοπούλου, η διοικήτρια της Δομής Ελευσίνας που συμμετείχε ενεργά κ. Δέσποινα Μπαχά και στελέχη του ΔΟΜ και του Υπουργείου Μετανάστευσης.Μετά το πέρας της άσκησης η κ. Βούλτεψη παρέδωσε στον κ. Λάμπρη τιμητική πλακέτα για την προσφορά και την πολύτιμη βοήθειά του σε όλα τα στάδια του προγράμματος. Όλα τα προγράμματα ένταξης του Ταμείου Ανάκαμψης υλοποιούνται μέσω της συνεργασίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Τομέας Ένταξης), που ανήκει στο χαρτοφυλάκιο της Υφυπουργού κ. Σοφίας Βούλτεψη, με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και Γενική Συντονίστρια την Αρχιπύραρχο Δόκτορα Καλλιόπη Σαΐνη. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης