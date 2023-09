Κακοκαιρία Daniel - Βόλος: Βίντεο με τις απόκοσμες εικόνες καταστροφής

Volos, Greece - 45 minutes apart. Horrible situation unfolding in Thessaly right now. pic.twitter.com/8fVd4d8pvv

‼️‼️‼️RT ‼️‼️‼️

🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️🆘️

Στην #Αγριά το ρέμα στη Ματσάγγου έχει κλείσει από φερτά.

Έχουν σπάσει τα πάντα

Το νερό σκάει στα σπίτια.

Αν υπάρχει κάποιος με σκαπτικό ή κάτι για αναχώματα έστω να πάει στο σημείο !!!!!!!!#Βολος pic.twitter.com/Dqd2qRe7hq — nobody's wife (@no_bodyswife) September 5, 2023

Εικόνες από το χωριό Χόρτο, το παραθαλάσσιο χωριό του Παγασητικού σε απόσταση 46 χλμ. από τον Βόλο που είναι γνωστό ως παραθεριστικό κέντρο, ιδανικό για οικογενειακές διακοπές με μικρά παιδιά, δείχνουν τα ορμητικά νερά να έχουν παρασύρει ό,τι βρίσκουν στο διάβα τους, ακόμη και αυτοκίνητα.

Δείτε βίντεο

Posted by Kostas Exadaktylos on Tuesday, September 5, 2023

Αδιανόητες εικόνες καταγράφουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες στο Βόλο . Η περιοχή έχει στην κυριολεξία «βομβαρδιστεί» από την επέλαση της κακοκαιρίας και οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Οι κάτοικοι είδαν καταστήματα να πλημμυρίζουν και αυτοκίνητα να παρασύρονται στην θάλασσα, ενώ στο βίντεο που ακολουθεί μια γέφυρα παρασύρεται και καταστρέφεται από τα ορμητικά νερά.Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας Daniel με τις έντονες βροχοπτώσεις και τους ανέμους να πλήττουν και το νομό Λάρισας. Στην περιοχή η κατάσταση δυσκολεύει ώρα με την ώρα, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια, πτώσεις δέντρων, ενώ - σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες - απομακρύνονται κάτοικοι και παραθεριστές από πλημμυρισμένα σπίτια από παραθαλάσσια χωριά της Λάρισας.Σε αρκετές περιοχές περιφερειακά της πόλης υπάρχει διακοπή της ηλεκτροδότησης, όπως και σε αρκετά χωριά του νομού, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του onlarissa.