Ζέτα Μακρυπούλια: Η απάντηση της Sky Express στην ηθοποιό που έχασε την πτήση της

Τα αυστηρά πρωτόκολλα των αεροπορικών εταιριών δεν κάνουν την χάρη ούτε στους σελέμπριτι. Αυτό αναδεικνύει με την οργισμένη ανάρτηση της η Ζέτα Μακρυπούλια, η οποία έχασε τη σημερινή της πτήση με την Sky Express για Σάμο. Στο βίντεο που μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram, περιγράφει την δυσάρεστη εμπειρία της. Όπως λέει, βρισκόταν στην ώρα της στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, λίγο πριν την επιβίβαση και πριν περιμένει για το check in, επισκέφθηκε τη τουαλέτα. Γυρνώντας αφού αντίκρισε ότι δεν υπάρχει ουρά, θέλησε να ρωτήσει εργαζόμενες για το τι συνέβη. Όπως η ίδια υποστηρίζει, της εξήγησαν ότι οι επιβάτες έχουν μπει στο αεροπλάνο και ότι καθυστέρησε 3 λεπτά.Στελέχη της Sky Express μιλώντας στο protothema.gr, σημειώνουν ότι η Ζέτα Μακρυπούλια άργησε. «Kαθημερινά οι άνθρωποι μας εφαρμόζουν με συνέπεια και υπευθυνότητα όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες ώστε να διασφαλίζεται το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και φροντίδας των επιβατών μας, τόσο στο έδαφος όσο και στην πτήση». Αυτή είναι η επίσημη απάντηση της αεροπορικής SKY express σε συνέχεια της ανάρτησης της Ζέτας Μακρυπούλια στα κοινωνικά δίκτυα.Επισημαίνεται ότι με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, όπως αναγράφεται σε σχετικές ερωταπαντήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα δικαιώματα επιβατών αεροπορικών μεταφορών ο επιβάτης «θα πρέπει να συμμορφώνεται με την απαίτηση να βρίσκεται στο σημείο ελέγχου των εισιτηρίων εντός του καθορισμένου χρόνου» εξ’ ού και δεν προκύπτουν κάποια δικαιώματα αν δεν μπορέσει να επιβιβαστεί. Επιπλέον και στις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας του αεροδρομίου της Αθήνας, στην επίσημη ιστοσελίδα του Διεθνή Αερολιμένα αναφέρεται ότι «η καθυστερημένη άφιξη στην πύλη αναχώρησης μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιβίβασης».Σε σχέση με το επιχείρημα της κ. Μακρυπούλια ότι δεν υπήρξε αναγγελία για αναχώρηση της πτήσης επισημαίνεται εδώ ότι το αεροδρόμιο της Αθήνας έχει υιοθετήσει την πρακτική να μην προβαίνει σε αναγγελίες αφίξεων και αναχωρήσεων πτήσεων (silent airport).Η αντίδραση πάντως της παρουσιάστριας προκάλεσε σάλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα περισσότερα σχόλια επικρίνουν τη στάση της ηθοποιού, λέγοντας ότι δεν υπήρχε λόγος να γίνει διευκόλυνση εφόσον δεν τήρησε τους κανόνες.Σε βίντεο που μοιράστηκε σε story ακούγεται αρχικά, να λέει: «Γεια σας παιδιά, εγώ μόλις γύρισα από το αεροδρόμιο, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είμαι στη Σάμο αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να με έχει πάει η Sky Express στη Σάμο. Κάτι που δεν συνέβη, όπως καταλαβαίνετε και θέλω να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εμπειρία, γιατί είμαι και έξαλλη, δεν σας κρύβω».«Αυτό το αεροπλάνο το έχασα λοιπόν, εγώ. Ήμουν στο αεροδρόμιο κανονικά στην ώρα μου, ξεκίνησα να πάω για το check in. Όταν κατέβηκα κάτω, λέω "ας πάω και λίγο στην τουαλέτα 1' να μην το έχω κι αυτό στο νου μου". Φτάνω λοιπόν, στο check in κι ήταν άδειο. Ήταν δύο κοπέλες που δεν είχαν και πρόθεση να βοηθήσουν», συμπλήρωσε.Έξαλλη η Ζέτα Μακρυπούλια με αεροπορική εταιρεία - «Κανονικά θα έπρεπε να είμαι στη Σάμο»