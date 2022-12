Ανδρέας Δρυμιώτης στον Δανίκα: Μην παίξουμε την ακυβερνησία της χώρας στα ζάρια

Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη «Ο Κυριάκος χρειάζεται οπωσδήποτε μια δεύτερη τετραετία για να βάλει γερά θεμέλια στην πρόοδο της χώρας. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος να ξαναμπούμε σε περιπέτειες με ερασιτεχνισμούς»

Η περίπτωσή του θυμίζει τίτλο αριστουργηματικού θρίλερ του υπέρτατου Αλφρεντ Χίτσκοκ , του επονομαζόμενου και Hitch: «Ο άνθρωπος που ήξερε πολλά».Κάθε πρωί, πλην Σαββατοκύριακου, στο ίδιο πόστο, στο ίδιο καφέ (το «Da Capo» εννοείται), στην ίδια καρέκλα, την ίδια ώρα πάντα, στις 9.30. Περιστοιχισμένος από τους ίδιους φίλους: ο Δημήτρης Παπακωνσταντίνου, ο Νίκος Παπαγιαννόπουλος, που τον φωνάζουμε «αρχηγό» ως πρώην της Αστυνομίας, ο συνάδελφος Γιάννης Πιτταράς και ενίοτε ο Θανάσης Καστανιώτης, ο λεγόμενος και «προβοκάτορας», και κάπου στο βάθος κι εγώ.Τρία πράγματα το προσωπικό του φορτίο. Το πρώτο, η σχέση του με τα τετράποδα. Μια σχέση που ξεχειλίζει ευαισθησία. Φανταστείτε, τρατάρει με μπισκοτάκι κάθε σκυλάκι που θα διασχίσει το οπτικό του πεδίο. Και φανταστείτε ακόμα ότι στο σπίτι του, μαζί με τη σύζυγό του την Αλεξάνδρα, έχουν περιμαζέψει από τον δρόμο ένα ταλαιπωρημένο, βασανισμένο τετράποδο πλάσμα με γαλάζια μάτια.Το δεύτερο, ο απίστευτος ορθολογισμός του. Η επαγωγική λογική του. Και η αμεσότητα του λόγου του.Και το τρίτο η τέλεια και σχεδόν πάντα επιβεβαιωμένη «αριθμομηχανή» του. Πρώτος απ’ όλους, μαζί με τον μακαρίτη Ηλία Νικολακόπουλο , γνωρίζει τα αποτελέσματα των εκλογών. Ως προφήτης; Καθόλου. Απλώς ο Ανδρέας Δρυμιώτης είναι εκείνος που πρώτος οργάνωσε, καθοδήγησε και ολοκλήρωσε τη σχέση της τεχνολογίας με τα αποτελέσματα κάθε εκλογικής αναμέτρησης μετά το 1981.Με απλά λόγια, ο Ανδρέας Δρυμιώτης η σπίθα που ανάβει φωτιές, αλλά και η λογική που διατυπώνει προβλέψεις. Για άλλους εξαιρετικές και για άλλους επικήδειες και θλιβερές. Και κάτι ακόμα. Που αναδεικνύει το αντικειμενικό «ανάστημά» του. Αν και με τη Δεξιά, κι όμως το τι αποκαλύπτει στο βιβλίο του είναι πρώτη ύλη για σενάριο κωμωδίας και ιλαροτραγωδίας. Ακόμα και «Κύπριο πράκτορα του ΠΑΣΟΚ» τον έχουν χαρακτηρίσει επειδή τα ποσοστά δεν τους βόλευαν. Οπως λέει και ο ίδιος, «δυστυχώς οι περισσότεροι πολιτικοί που έχω γνωρίσει σπανίως αναζητούν την αλήθεια. Περιτριγυρίζονται από αυλοκόλακες που τους χαϊδεύουν τα αυτιά».Τι άλλο; Μα φυσικά λόγω επικαιρότητας και επικείμενων εκλογικών αναμετρήσεων ο λόγος είναι δικός του. Andrew you may take the floor!