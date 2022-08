Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΣ στο Ισραήλ

Κλείσιμο

Από 2 έως 4 Αυγούστου 2022 ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγοςπραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του, Major GeneralΚατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον ομόλογό του, με τον οποίο αντάλλαξε απόψεις σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σεκαι διαπιστώθηκε η κοινήτων δύο πλευρών.Επιπρόσθετα, ο Αρχηγός συναντήθηκε με τον επικεφαλής της Διεύθυνσηςτου Ισραήλ (International Defense Cooperation Directorate of the Israel Ministry of Defense) Brigadier General (Ret.) Mishel Ben Baruch, ενώ επισκέφθηκε και την έδρα του Εθνικού Κέντρου Εκπαίδευσης του Ισραήλ (National Training Center) όπου ενημερώθηκε για την αποστολή και τις δραστηριότητες του κέντρου και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις του.Τέλος, ο Αρχηγός κατέθεσε στεφάνι στο Mνημείο του Oλοκαυτώματος, ενώ συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και πάσης Παλαιστίνης κ.κ. Θεόφιλο Γ΄.