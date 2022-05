Τι είναι επιτέλους αυτό το NFT (έρχεται με... VIP πάρτυ και υπόσχεται κέρδη)

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο με post στο Instagram συγχαίρει τους φοιτητές για το πρώτο ελληνικό NFT

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια παρέα πέντε φοιτητών δημιούργησε το), μια ψηφιακή απεικόνιση τουμε χρηματιστηριακή αξία που μπορεί να σε κάνει πλούσιο και συνάμα να σου δώσει ειδικά προνόμια, όπως πρόσβαση σε ιδιωτικά events σε Αθήνα και, συμμετοχή σε κλειστές ψηφιακές δημοπρασίες κ.ά.Τοείναι το πρώτο ελληνικό NFT collection (εικόνα που συνδέεται με έναν κώδικα και αποκτά μοναδικότητα) και η συλλογή αποτελείται απόπου ο καθένας έχει χρηματιστηριακή αξία, άλλα και προνόμια στον πραγματικό κόσμο. Τα προνόμια χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: σε αυτά που αποκτάς στον πραγματικό κόσμο και σε αυτά που κατέχεις στον ψηφιακό.Στην πρώτη περίπτωση, ο κάθε Δίας (NFT) λειτουργεί και σαν πάσο σε μεγάλα ιδιωτικά events που λαμβάνουν χώρα σε ακριβά κλαμπ και ξενοδοχεία της Αθήνας και της Μυκόνου. Φανταστείτε τον εαυτό σας να εισέρχεται στην πόρτα ενόςκαι να μη χρειάζεται να βγάλει χρήματα για να πληρώσει την είσοδο, ούτε καν την πιστωτική κάρτα. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι η επίδειξη του Δία στην ψηφιοποιημένη μορφή του, μέσω μιας εφαρμογής που είναι εγκατεστημένη στο κινητό τηλέφωνο, σαν κι αυτή που χρησιμοποιούμε σήμερα για να πιστοποιήσουμε ότι είμαστε εμβολιασμένοι απέναντι στη νόσο COVID-19. Επειτα τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για τον κάτοχο του NFT, που αντιμετωπίζεται από το προσωπικό του κλαμπ ως ξεχωριστός πελάτης, απολαμβάνοντας ειδικά προνόμια, όπως δωρεάν ποτά, πρόσβαση στα λεγόμενα καλά τραπέζια κ.τ.λ.Στον ψηφιακό κόσμο μπορείς να ρευστοποιήσεις ανά πάσα στιγμή την ψηφιακή σου «κάρτα» με τη μορφή του Δία και μάλιστα να αποκομίσεις κέρδη σε περίπτωση που η ζήτηση είναι μεγάλη, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή και με το πρώτο ελληνικό NFT.Πρόκειται για δημιούργημα μιας ομάδαςπου έβαλαν στόχο να κάνουν πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει ήδη στις ΗΠΑ εδώ και αρκετό καιρό. Τρεις σπουδαστές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λοιπόν, ο Γιώργος Μίχας, ο Κώστας Λαζάρου και ο Γιάννης Κόσμος, ο Νικόλας Μαρτιμιανάκης που σπουδάζει Industrial Design στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και ο Γιώργος Γκίλλας, φοιτητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έφεραν τη μόδα των NFT στην Ελλάδα, στοχεύοντας στη δημιουργία της πρώτης ελληνικής ψηφιακής κοινότητας, δίνοντας χώρο σε ταλαντούχους Ελληνες creators και developers να δημιουργήσουν και να προβάλουν τη δουλειά τους. Στις 7/3/2022 η ομάδα του πρώτου ελληνικού NFT έκανε launch, δηλαδή έδωσε τη δυνατότητα σε υποψήφιους αγοραστές να αποκτήσουν τον ψηφοποιημένο Δία. Το εγχείρημα, σύμφωνα με τους δημιουργούς του, πήγε αρκετά καλά, πλησιάζοντας το sold out.Από εκείνη την ημέρα και μετά τοθεωρείται το πρώτο project στην Ελλάδα, χτίζοντας συνεργασίες με γνωστούς influencers οπως ο Snik και αναγνωρισμένους αθλητές όπως ο παραολυμπιονίκηςαλλά και με προσωπικότητες από τον χώρο της τεχνολογίας και των crypto, όπως ο CardanoChef. «Πέρα από τις συνεργασίες, έχουμε πολύ μεγάλη απήχηση στα social media με πάνω από 2 εκατομμύρια impressions στο Instagram και 300.000 στο Twitter. Ταυτόχρονα έχουμε τη στήριξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είμαστε επίσημοι υποστηρικτές του Make a Wish Greece, όπου θα δωρίσουμε το 50% των royalties για τους πρώτους μήνες (από κάθε μεταπώληση το Above Olympus κρατάει το 3%)» λέει στο «ΘΕΜΑ» ο, υπεύθυνος Στρατηγικής του πρώτου ελληνικού NFT.Το βράδυ της Τετάρτης 6 Απριλίου, η οργάνωση τουείχε κάτι από... Matrix. Μη φανταστείτε ότι οι συμμετέχοντες εμφανίστηκαν με στολές σαν κι αυτές που φορούσε ο Κιάνου Ριβς ως Neo στην εμβληματική κινηματογραφική τριλογία. Ωστόσο, για να καταφέρουν να περάσουν τη «σκληρή» πόρτα τουστο Γκάζι, όφειλαν να είναι προετοιμασμένοι. Να έχουν αγοράσει δηλαδή τον ψηφιοποιημένο Δία (NFT). Οι(κάτοχοι) ταυτοποίησαν το NFT τους μέσω google doc και εκείνο το βράδυ τούς μοιράστηκαν κάρτες για τα δωρεάν ποτά τους στο μπαρ. «Στον ψηφιακό κόσμο που χτίζουμε οι κάτοχοι των NFTs μας θα έχουν πρόσβαση στην ψηφιακή έκδοση του Ολύμπου και θα γίνονται ιδιωτικές δημοπρασίες μεταξύ χρηστών», προσθέτει ο Γιάννης Κόσμος. Η επιτυχία του πρώτου event άνοιξε τον δρόμο για τη διοργάνωση ενός δεύτερου, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο θερινό «Privilege», στις εγκαταστάσεις του «Four Seasons» στον «Αστέρα» της Βουλιαγμένης με guest dj και καλεσμένους holders απ’ όλο τον κόσμο.Να σημειωθεί ότι οι πέντε φοιτητές για να καταφέρουν να δημιουργήσουν το πρώτο ελληνικό NFT χρειάστηκε να δουλέψουν στηνπέρυσι το καλοκαίρι για να μαζέψουν το κεφάλαιο που απαιτούνταν. Σύμφωνα με τους ίδιους, έχουν απορρίψειπου έδειξαν ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν το καινοτόμο για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα.Στον κόσμο της κρυπτο-τέχνης«Τι περιλαμβάνει έναν γυμνό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που κείτεται μπρούμυτα στο γρασίδι, δεν μπορείς να το αγγίξεις ή να το κρατήσεις στα χέρια σου, μπορείς να το κατεβάσεις δωρεάν στον υπολογιστή σου και κοστίζει εκατομμύρια δολάρια;». Με αυτόν τον γρίφο η δημοσιογράφοςαπευθύνθηκε προς τους αναγνώστες του αμερικανικού «Esquire», σε μια προσπάθεια να τους εισαγάγει στον κόσμο της κρυπτο-τέχνης όσο πιο κατανοητά γίνεται. Προσπάθησε να τους εξηγήσει γιατί το ψηφιακό έργο «Crossroads» του digital artist Beeple πουλήθηκε για 6,6 εκατ. δολάρια, όντας τη δεδομένη χρονική στιγμή το πιο ακριβό έργο ψηφιακής τέχνης. Γιατί λίγες μέρες μετά ένα άλλο έργο του ίδιου καλλιτέχνη, το «Everydays: The first 5.000 Days» κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ και πουλήθηκε μέσω τουαντί. Κάπως έτσι απαντήθηκε και το ερώτημα αν μπορεί κάποιος να βγάλει «σοβαρά» λεφτά από την πώληση των NFTς.Είναι αλήθεια πως η ολοένα αναπτυσσόμενη αγορά τωνέχει προκαλέσει θόρυβο στους χώρους της τέχνης, της μουσικής και της οικονομίας. Η Καναδή μουσικός και visual artist Γκράιμς, σύντροφος του, κέρδισε μέσω NFTs 6 εκατ. δολάρια, ενώ οι Kings of Leon έγιναν το πρώτο συγκρότημα που διέθεσε το άλμπουμ του τόσο ως μία συλλογή τραγουδιών που μπορείς να ακούσεις μέσω streaming όσο και ως NFT. Οσον αφορά τον κόσμο του αθλητισμού, μπορείς να πουλήσεις και να αγοράσεις τα highlights ενός αγώνα ως NFTs, παρότι μπορεί να τα παρακολουθήσει δωρεάν ο καθένας.Non Fungible Token σημαίνει μη ανταλλάξιμη μάρκα, με τη μάρκα να αντιστοιχεί σε ένα υποκατάστατο νομίσματος, όπως το Bitcoin. Σε αντίθεση όμως με το Bitcoin, που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις περίπου σαν το κανονικό χρήμα,. Εστω με τεχνητό τρόπο, καθώς, ουσιαστικά, πρόκειται για έναν κώδικα που λέει ότι σου ανήκει κάτι, π.χ. ένα έργο τέχνης.Ετσι, ένα έργο τέχνης μπορεί να δημιουργηθεί και να υπάρχει σε μια οθόνη όπως αυτές του τηλεφώνου, του υπολογιστή ή του tablet σου. Και μπορεί να το δει, να το κάνει screenshot ή download ο καθένας. Κι αυτό γιατί το νόημα της NFT τέχνης έχει συμφωνηθεί πάνω στην αξία και την ιδιοκτησία, όχι στην «ουσία» του. Παρότι ο καθένας, λοιπόν, μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα έργο ψηφιακής τέχνης, μόνο κάποιοι λίγοι εκλεκτοί μπορούν πράγματι να έχουν την ιδιοκτησία του συγκεκριμένου έργου.Τα NFTs, συνεπώς, αποτελούν ένα είδος ψηφιακού περιουσιακού στοιχείου του οποίου η ιδιοκτησία καταγράφεται σε ένα, που με τη σειρά του αποτελεί ένα είδος «λογιστικού βιβλίου» που υπάρχει online και στο οποίο καταγράφεται σε ποιον ανήκει τι, παρόμοιο με τα είδη δικτύων που «κόβουν» τα κρυπτονομίσματα, όπως τοΣχεδόν οτιδήποτε υλικά «πραγματικό» μπορεί να αποκτήσει ψηφιακό αντίτυπο και να μετατραπεί σε NFT. Ωστόσο, ακόμα και αμιγώς ψηφιακά δημιουργήματα μπορούν να μεταπωληθούν σε αγορές NFTs όπως η Opensea, η Rarible, η Valuables κ.ά. Παραδείγματος χάριν, ο συνιδρυτής του Twitterπούλησε το πρώτο του tweet ως NFT για σχεδόν 3 εκατ. δολάρια. Το tweet αυτό υπάρχει ακόμη στον λογαριασμό του Ντόρσεϊ και ο οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει ένα screenshot και να το αποθηκεύσει στον υπολογιστή του. Ωστόσο, ο «κρύπτο» επιχειρηματίας Σίνα Εστάβι προτίμησε να πληρώσει προκειμένου να έχει πάνω-κάτω το ίδιο αρχείο με τον οποιονδήποτε, αλλά και ένα ψηφιακό αυτόγραφο του δημιουργού μαζί με έναν τίτλο ιδιοκτησίας. Ο ίδιος άλλωστε κατέβαλε και 1,1 εκατ. δολάρια για ένα tweet του