Αλέξανδρος Σπέρχος: Ο πρώτος chef στον κόσμο που δημιούργησε συλλογή για NFT πιάτα είναι Έλληνας!

Συχνά λέμε πως τρώμε πρώτα με τα μάτια και ο βραβευμένος σεφ Αλέξανδρος Σπέρχος έρχεται να μας το αποδείξει και να πάει τη γευστική απόλαυση -και την κουζίνα γενικότερα -ένα βήμα παρακάτω! Δημιούργησε, λοιπόν, αρχικά, τέσσερα μοναδικά πιάτα και δύο κοκτέιλ, τα οποία λάμπουν στο σκοτάδι, παντρεύοντας τη γαστρονομία με την τέχνη!H παρουσίασή τους έγινε σε special event στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Εκείνο ήταν και το χρονικό σημείο που πάρθηκε η απόφαση, αυτά τα πιάτα υψηλής γαστρονομίας, να γίνουν και 3D αρχεία και να μπουν στον κόσμο τωνΓι' αυτούς που ίσως αναρωτιούνται τι είναι τα NFT’s , πρόκειται για μοναδικά ψηφιακά αρχεία που αποθηκεύονται σε ένα blockchain δίκτυο. NFT σημαίνει Non-Fungible Token και στην ουσία είναι ένα ψηφιακό πιστοποιητικό πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που αποδεικνύει πως ο ιδιοκτήτης ενός NFT, κατέχει τα δικαίωματα για ένα περιουσιακό στοιχείο και την απόδειξη κυριότητάς του.Η πρώτη special NFT συλλογή του Αλέξανδρου Σπέρχου, περιλαμβάνει τα εξής πιάτα:1. The Harvest - Σαλάτα μπουράτα με τραγανη κάλυψη ντομάτας ξαπλωμένη πανω σε σκόνη ελιάς, συνοδευμένη με αρωματισμένο ελαιόλαδο βασιλικού και τσάι βουνού από τα Καλάβρυτα2. The Ocean “AKTE” - Χτένια που λάμπουν μέσα από ένα πέπλο αφρού εσπεριδοειδών και άρωμα από λαμπερά λουλούδια3. The HUNT Meet Vitamins - Κρέας Wagyu καθισμένο σε μωβ πουρέ καρότου, πουρέ χόρτων ξαπλωμένο σε σάλτσα κολλαγόνου4. Sweet of the Greek Gods - Πορτοκαλόπιτα που αναδύεται μέσα από ένα πέπλο καπνού ξηρού πάγου καιδύο mocktails (κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ):1. The Art of Vitamin - Χυμός βιολογικών εσπεριδοειδών γαρνιρισμένος με πούρα από άγριο πορτοκάλι εσπεριδοειδών με τραγανά πούρα πορτοκαλιού2. The Volcano - Χυμός καπνιστών άγριων μούρων με μέντα εμποτισμένο σε μέλι άγριας μέλισσας.Οι πλειοδότες που βρέθηκαν στο event είχαν την τύχη να γνωρίσουν από κοντά τον σεφ Σπέρχο και να κάνουν τις πρώτες τους προσφορές για την απόκτηση των μοναδικών αυτών NFT’s ! Οι προσφορές έχουν ήδη ξεπεράσει πολύ γρήγορα τα 5 Etherium (ΕΤΗ) -περίπου 20.000 ευρώ.Η έμπνευση και οι μοναδικές δημιουργίες του σεφ Σπέρχου μετατρέπουν την κουζίνα υψηλής γαστρονομίας σε μια νέας μορφής τέχνη. Το φαγητό γίνεται πλέον… έργο τέχνης σε μια διαρκή δημοπρασία που ανεβάζει συνεχώς την τιμή, μετατρέποντάς το σε μια άνευ προηγουμένου επένδυση. Επίσης, στο εγγύς μέλλον, αποκτώντας κάποιο NFT πιάτο, ο πλειοδότης θα αποκτά και τη δυνατότητα για ένα fine dining με τον δημιουργό του. Η γαστρονομία στα καλύτερά της!Μετά το special event, ο Αλέξανδρος Σπέρχος δήλωσε: «Αυτά ήταν μόνο κάποια από τα έργα μαγειρικής τέχνης που σχεδιάζουμε να παρουσιάσουμε στο κόσμο της υψηλής γαστρονομίας. Αφού όσο περισσότερο γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των NFTs, τόσο μας έρχονται νέες ανατρεπτικές ιδέες. Σήμερα είμαι ενθουσιασμένος που για πρώτη φορά τα συστήσαμε στο κοινό μας και πολύ περήφανος που πλέον έχει γίνει γνωστό πως ο πρώτος σεφ παγκοσμίως που τα πιάτα του έγιναν NFT είναι Έλληνας.. Σε ό,τι αφορά στη μαγειρική, η φιλοσοφία μου είναι να χρησιμοποιώ πάντα οργανικά συστατικά της υψηλότερης ποιότητας και να παρουσιάζω τα πιάτα μου ως έργα τέχνης. Σαν έναν πίνακα ζωγραφικής μέσα στο πιάτο μας -χρησιμοποιώντας σχήματα, χρώματα και υφές που δημιουργούν μια μοναδική μαγειρική εμπειρία. Τα επόμενά μας έργα που επίσης θα γίνουν NFTs είναι ακόμα πιο ανατρεπτικά και δεν πρέπει να τα χάσετεΜπορείτε να πλειοδοτήσετε για τα NFT πιάτα του Σεφ Σπέρχου εδώ:Ο Αλέξανδρος είναι ένας βραβευμένος σεφ, με καταγωγή από τα Καλάβρυτα. Έχει αφιερώσει την μαγειρική του καριέρα, σκοπεύοντας να τοποθετήσει την ελληνική κουζίνα στην θέση που της αξίζει στον παγκόσμιο χάρτη. Μετά από μια επιτυχημένη εμπειρία στην Αθήνα και τα ελληνικά νησιά, ο Αλέξανδρος δέχθηκε μια δελεαστική πρόταση, ώστε να προωθήσει την ελληνική κουλτούρα στο Ντουμπάι, κάτι που τον οδήγησε σε μια μόνιμη θέση στο “Royal Mirage”, όπου είχε την ευθύνη τριών εστιατορίων.Τρία χρόνια αργότερα, συνδημιούργησε το “Ena” restaurant στο Ντουμπάι, φέρνοντας εκεί περισσότερα από 200 αυθεντικά ελληνικά προίόντα, από παραγωγούς της πατρίδας μας που προέρχονται από μικρά χωριά σε ολόκληρη την επικράτεια.Το 2019, ο Αλέξανδρος έγινε ο επισημος Πρεσβευτής της ελληνικής γαστρονομίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Greek Taste beyond Borders). Με αυτήν την ιδιότητα, αφοσιώθηκε στο να συμβουλεύει εστιατόρια, να συμμετέχει με την ομάδα του σε σημαντικά παγκόσμια events, όπως το Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 στο Άμπου Ντάμπι, το Taste of the World στο Gulfood, καθώς και ιδιωτικά VIP events. Ταυτόχρονα, συντονίζει και μαθήματα μαγειρικής.Το πάθος του για την ελληνική γαστρονομία και κουλτούρα, έχει προβληθεί σε ΜΜΕ παγκοσμίως με αποκορύφωμα την παρουσία του στην υπογραφή της ιστορικής συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Αρβικών Εμιράτων και Ισραήλ, όπου ήταν ο executive chef. Ο Αλέξανδρος έχει συστήσει την ελληνική κουζινα σε πολλά μέρη του πλανήτη, όπως η Σιγκαπούρη, η Ιταλία, η Παπούα Νέα Γουϊνέα, η Σρι Λάνκα, Κατάρ, και Σαουδική Αραβία.Εδώ και δύο χρόνια ο Chef Sperxos έχει δημιουργήσει και είναι CEO του EFZIN, μια εταιρεία "δημιουργίας εμπειριών" Σπέρχου, που μεταξύ άλλων λειτουργεί δύο εστιατόρια στο Ντουμπάι, ενώ μενού που έχει ετοιμάσει το EFZIN σερβίρονται σε εστιατόρια Fine Dining σε όλο το κόσμο.