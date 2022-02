Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Γιορτή ονομαστική, την εκμεταλλευόμαστε για να κεράσουμε φίλους και γνωστούς μοναδικές χειροποίητες λιχουδιές. Γενέθλια, όπου ετοιμάζουμε απολαυστικές τούρτες για τους καλεσμένους μας. Μια στιγμή επιτυχίας που τη γιορτάζουμε με κάτι γλυκό «για το καλό». Λίγο-πολύ, όλοι έχουμε περάσει την πόρτα του αγαπημένου μας ζαχαροπλαστείου, για να αναζητήσουμε ένα γλυκό για κάποια από τις παραπάνω περιστάσεις.

Αυτά τα γλυκά, λοιπόν, που σχεδόν όλοι έχουμε δοκιμάσει και αγαπήσει, γεμίζουν με γεύση και άρωμα τις σελίδες αυτού του τεύχους και μας προκαλούν να μπούμε στην κουζίνα, να τα ετοιμάσουμε και να τα απολαύσουμε στην καλύτερη δυνατή –ΣΠΙΤΙΚΗ– εκδοχή τους!

Λαχταριστά κεράσματα, αγαπημένες πάστες και τούρτες-υπερπαραγωγή. Γεύσεις γνώριμες, παραδοσιακές, ιδανικές, για να συνοδεύσουν οποιαδήποτε γλυκιά στιγμή της ζωής μας παρελαύνουν στις σελίδες που ακολουθούν, μαζί με μυστικά, μαγειρικές συμβουλές και πληροφορίες, που θα μας βοηθήσουν να τα γνωρίσουμε ακόμα καλύτερα, να τα αγαπήσουμε ακόμα περισσότερο και να τα απολαύσουμε στο μέγιστο βαθμό μαζί με εκείνους που αγαπάμε.

Ετοιμάζουμε ολόφρεσκα κεράσματα όπως τρουφάκια, καριόκες, κοκάκια και εργολάβους γεμιστούς με πλούσια κρέμα βανίλιας.

Απολαμβάνουμε στο... ποτήρι αγαπημένα γλυκά όπως το cheesecake, το τιραμισού, το εκμέκ, το μιλφέιγ και το προφιτερόλ.

Καταπιανόμαστε με τα σιροπιαστά και κλείνουμε το μάτι σε όσους δεν πίστεψαν στις ζαχαροπλαστικές μας ικανότητες, σερβίροντας ολόφρεσκο μπαμπά με ρούμι, άψογα σιροπιασμένο γαλακτομπούρεκο, ροξάκια που δεν ξανάγιναν, ένα γιαννιώτικο κόλαση και ένα κορνέ με κρέμα σκέτη αμαρτία.

Τέλος, σκαρώνουμε τούρτες και πάστες που στιγμάτισαν την παιδική –και όχι μόνο– ηλικία μας, όπως το κλασικό ποντικάκι, η μοναδική πάστα cookies, η ανεπανάληπτη σοκολατίνα, η πεντανόστιμη σεράνο και η μοναδική πάστα με κρέμα πραλίνα φουντουκιού.

Γεύσεις χαρακτηρι στικές. Γλυκές. Γεμάτες αναμνήσεις. Τι λέτε; Πάμε να τις ξυπνήσουμε όλες, μία προς μία;

Ξεφυλλίστε το απολαυστικό μας τεύχος και βρείτε

:

Αυτό ακριβώς αποτελούν τα κεράσματα τα οποία συνοδεύουν κάθε γιορτή, χαρά και επιτυχία μας. Με λίγα λόγια, όλα όσα θέλουμε να μοιραστούμε με φίλους και γνωστούς ή -απλώς- με τους δικούς μας ανθρώπους.

.

Μικρές δόσεις απόλαυσης, υπεραρκετές για να μας εφοδιάσουν με όλη τη γλύκα και τη γεύση των αγαπημένων μας γλυκών!

.

...και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, σιρόπι. Στην ενότητα αυτή έχουμε ετοιμάσει για εσάς τα πιο απολαυστικά σιροπιαστά. Δοκιμάστε να τα ετοιμάσετε στο σπίτι και με λίγο κόπο θα έχετε μπροστά σας τα αγαπημένα σας γλυκά στην πιο νόστιμη, ολόφρεσκη εκδοχή τους.

.

Μας θυμίζουν το ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς, τα αρώματα που μας πλημμύριζαν με το που περνούσαμε την πόρτα του, τις γεμάτες βιτρίνες και το κουτί που έμπαινε στη σακούλα για να το ανοίξουμε με ανυπομονησία και να απολαύσουμε μια κουταλιά από κάθε πάστα – έτσι, για να πάρουμε γεύση απ’ όλες.

.

: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε

.

Η φαντασία του Lee Child γέννησε τον εμβληματικό ήρωα των βιβλίων του, τον Τζακ Ρίτσερ, μέσα από την πραγματικότητα. Αυτό δεν είναι αντίφαση, αλλά αντίθετα, μια επιβεβαίωση του πόσο σπουδαίος συγγραφέας συναρπαστικών ιστοριών είναι ο Child. Η «Τελική αναμέτρηση» είναι η δεύτερη κατά σειρά περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον πρώην αξιωματικό της στρατονομίας, έναν άνθρωπο που έλκει τα μπλεξίματα εκ φύσεως, σαν μαγνήτης.

Το βιβλίο βρίσκει τον Ρίτσερ σε μια συνηθισμένη σκηνή καθημερινότητας, να περιπλανιέται στους δρόμους του Σικάγου, μιας αμερικανικής μεγαλούπολης με παράδοση στην αιματηρή σύγκρουση του νόμου με το κόσμο του εγκλήματος. Ξαφνικά, όταν ο Τζακ Ρίτσερ προσπαθεί να βοηθήσει μια νεαρή γυναίκα με κινητικά προβλήματα, βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κάννες δύο όπλων που σημαδεύουν εκείνον και την άγνωστη. Πριν καν προλάβουν να καταλάβουν τι συμβαίνει, οι δυο τους βρίσκονται πισθάγκωνα δεμένοι μέσα σε ένα κλειστό φορτηγάκι, το οποίο κινείται σβέλτα προς κάποιον προορισμό που, φυσικά, μόνο οι απαγωγείς γνωρίζουν.

Κανείς δεν μιλά στους δύο ομήρους, εκείνοι, όμως, κατ' ανάγκην μιλούν μεταξύ τους. Ο Ρίτσερ μαθαίνει ότι η γυναίκα ήταν στην πραγματικότητα μια μυστική πράκτορας του FBI, η οποία παρίστανε την ανάπηρη. Ονομάζεται Χόλι Τζόνσον και βρισκόταν στο Σικάγο για μια μυστική αποστολή. Στο μεταξύ, η διαδρομή ολοκληρώνεται, όταν όμως ανοίγει η πόρτα του βαν, ο Ρίτσερ και η Τζόνσον βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν παράφρονα, μεγαλομανιακό κακοποιό. Καταλαβαίνουν ότι η απαγωγή τους είναι μέρος ενός τρελού, καταστροφικού σχεδίου, το οποίο, αν υλοποιηθεί, θα προκαλέσει μια άνευ προηγουμένου μαζική δολοφονία. Θα καταφέρει, άραγε, ο Τζακ Ρίτσερ να εμποδίσει το έγκλημα;

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το συγκλονιστικό θρίλερ «Τελική αναμέτρηση» του Lee Child.

Το γεγονός ότι τα μυθιστορήματα-θρίλερ που έχει συγγράψει έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές και αντιφατικές όψεις του συγγραφέα Λι Τσάιλντ. Ενός Βρετανού ιρλανδικής καταγωγής, ο οποίος σπούδασε νομικά αλλά δεν άσκησε ποτέ τη δικηγορία, εργάστηκε ως παραγωγός στον ημι-κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Granada (ITV) επί 18 χρόνια και, όταν απολύθηκε λόγω περικοπών προσωπικού, στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.

Κάπως έτσι, από το 1995 έως σήμερα, ο πρώην απολυμένος και άνεργος Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πλέον διάσημους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ παγκοσμίως.

Ένα από τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του Λι Τσάιλντ είναι ότι δεν ακολούθησε την αυτονόητη πεπατημένη, δηλαδή να γράψει αξιοποιώντας το βρετανικό φλέγμα, αλλά και να αξιοποιήσει την πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία μυστηρίου των συμπατριωτών του.

Αντί γι' αυτό, ο Τσάιλντ επέλεξε για τις δικές του ιστορίες το κοφτερό, ευθύβολο αμερικανικό ύφος -κάτι που αποδείχθηκε μεγαλοφυές. Πλάθοντας τον ήρωα «Τζακ Ρίτσερ», ο Λι Τσάιλντ βρήκε το φανταστικό alter ego του, έναν μοναχικό τιμωρό, πρώην στρατονόμο, ο οποίος κυνηγά εγκληματίες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το νόμο. Ο Τζακ Ρίτσερ λατρεύτηκε αμέσως από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον πλανήτη, καθώς συμβολίζει τον ιδεώδη «άγγελο της εκδίκησης», μια παρουσία μυστηριώδη και φευγαλέα, που εμφανίζεται ξαφνικά, σχεδόν από το πουθενά, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη.

Ύστερα από 26 βιβλία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Ρίτσερ και δύο κινηματογραφικές ταινίες βασισμένες στα συναρπαστικά μυθιστορήματά του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ο Λι Τσάιλντ παραμένει δημιουργικός και τολμηρός, ωθώντας τον εαυτό του σε όλο και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα: «Reacher» θα είναι ο τίτλος μιας πρωτότυπης σειράς, ειδικά γυρισμένης για την πλατφόρμα Amazon Prime, με την προβολή της να αρχίζει αυτές τις μέρες, στις 4 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, για αυτή την εκδοχή του εμβληματικού ήρωά του, ο ίδιος ο Λι Τσάιλντ επέλεξε έναν νέο ηθοποιό. Αντί του Τομ Κρουζ, τον Τζακ Ρίτσερ υποδύεται πλέον ο Άλαν Ρίτσον, ένας κατά πολύ νεότερος ηθοποιός -αλλά και πολύ πιο μεγαλόσωμος. Εξάλλου το επώνυμο «Reacher» στην πραγματικότητα είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος σημαίνει στα αγγλικά «αυτός που φτάνει».

«Reacher» ήταν το επάγγελμα στο οποίο θα διέπρεπε ο Λι Τσάιλντ, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Η οποία, κάνοντας πικρό χιούμορ με την προοπτική της ανέχειας και της μιζέριας που ανοιγόταν μπροστά της αφ' ότου ο Λι Τσάιλντ έχασε τη θέση του στη Granada TV, του συνέστησε να αναζητήσει εργασία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: «Αν αποτύχεις σαν συγγραφέας, μη στεναχωριέσαι, πάντα μπορείς να βρεις δουλειά σαν reacher, για να πιάνεις προϊόντα από τα ψηλά ράφια, εκείνα που δεν θα φτάνουν οι πελάτες».

Ο Λι Τσάιλντ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλου αναστήματος εξού και το reacher, υπέμεινε στωικά το πείραγμα της συζύγου του και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει αντί άλλου επωνύμου για τον ήρωά του. Το 1995, όταν έβαλε μπροστά του τη στοίβα με τις λευκές κόλλες χαρτιού, για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι -τότε δεν είχε καν γραφείο- ξεκινώντας να γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Λι Τσάιλντ είχε ήδη βαφτίσει τον πρωταγωνιστή του σαν «Τζακ Ρίτσερ». Θα ήταν Αμερικανός, με άριστη στρατιωτική εκπαίδευση, πανύψηλος όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και αφοσιωμένος στο ιδεώδες της δικαιοσύνης.

Ταυτόχρονα, ο έως τότε Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ, εκτός από τον φανταστικό πρωταγωνιστή, βάφτισε και τον εαυτό του. Εφηύρε την περσόνα του Λι Τσάιλντ, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και μια πρακτική σκοπιμότητα: Αν υπέγραφε τα βιβλία του σαν «Lee Child», βάσει του πρώτου γράμματος του επωνύμου του, οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών στο είδος τους, τον Raymond Chandler και την Agatha Christie -φυσικά στις προθήκες της λογοτεχνίας θρίλερ, αστυνομικού μυστηρίου κ.λπ.

Σήμερα, στα 67 του χρόνια πλέον, ο Λι Τσάιλντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, για την πίστη στη φαντασία του η οποία γεννά διαρκώς ιστορίες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν σε μια μανιώδη ανάγνωση των βιβλίων του, σχεδόν χωρίς ανάσα, από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.

Ο ίδιος έχει προ πολλού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και, προκειμένου να αναζωογονήσει την έμπνευσή του, έχει αποφασίσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον μικρότερο αδελφό του, τον επίσης μυθιστοριογράφο Άντριου Τσάιλντ. Εξάλλου, οι δύο αδελφοί έχουν ήδη συγγράψει από κοινού το «Sentinel», ένα ακόμη σαγηνευτικό βιβλίο με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σημασία του επωνύμου του, ο Ρίτσερ είναι «αυτός που φτάνει» -όχι όμως και στο τέρμα της διαδρομής του ως πρωταγωνιστής απίθανων περιπετειών.

Αυτό, άλλωστε, ισχύει κατεξοχήν για τον Λι Τσάιλντ, ο οποίος, εκτός από τον τίτλο του συγγραφέα μπεστ-σέλερ, έχει κερδίσει διακρίσεις όπως τον τίτλο του «Συγγραφέα της Χρονιάς» και βραβείο για τη δια βίου προσφορά του από τα φημισμένα British Book Awards, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ σε πανεπιστήμια, ενώ περιλαμβάνεται στους Ταξιάρχες του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έναν τίτλο τιμής που απονέμει η Βασίλισσα της Αγγλίας σε προσωπικότητες που έχουν να επιδείξουν πλούσιο και εξέχον έργο. Και ο Λι Τσάιλντ είναι ακριβώς αυτό και το αποδεικνύει σχεδόν σε κάθε σελίδα, καθενός από τα βιβλία του.



4. To GALA, το κορυφαίο περιοδικό των διασήμων.

και με την έκδοση των 2,00€



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :



Ευγενία Ξυγκόρου

Μοιραία ομορφιά

Η τηλεοπτική «Χρυσαυγή» και κορίτσι-σκάνδαλο της σειράς «Αγάπη παράνομη» που συγκλόνισε με την ερμηνεία της, αποκαλύπτει τη γυναίκα πίσω από τον ρόλο στην πρώτη της μεγάλη φωτογράφιση.



Χάρβαρντ – Κολούμπια

Τα κολέγια των ηγετών & των σταρ στην Ελλάδα

Από τον Τζον Κένεντι και τον Μπάρακ Ομπάμα μέχρι τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τη Νάταλι Πόρτμαν και τον Ματ Ντέιμον, τα δυο κορυφαία πανεπιστήμια δεν ενδιαφέρονται για αριστεία, όταν επιλέγουν τους φοιτητές τους αλλά πρωτίστως, για προσωπικότητες.



Κατερίνα Θεοδωρίδου

Η ιέρεια του αθηναϊκού clubbing

Η γυναίκα που έκανε πόρτα στα πιο φημισμένα clubs της πρωτεύουσας θυμάται ιστορίες και πρόσωπα από μια πόλη που κάποτε δεν κοιμόταν ποτέ.



Δημήτρης Κανέλλης

Ο γκουρού των επιδραστικών & ο θρίαμβος του «Thank you, next»

Μπορεί να σε γιγαντώσει στα κοινωνικά δίκτυα και να σε βοηθήσει να τα καταφέρεις επαγγελματικά. Είναι ο άνθρωπός σου, αν ζεις στο 2022 και προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στην πραγματικότητα και το meta-verse.



Ακόμα:



Έλια Πορταλάκη

Η Ελληνίδα του οίκου Sotheby’s



Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος

Ο αρχιτέκτονας του Ολυμπιακού Μουσείου της Αθήνας



Μόδα & Ομορφιά

Looks με έμπνευση απ’ τη φύση & μακιγιάζ με διαχρονικό μαύρο και απέριττο λευκό



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



5. Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για μία μεγάλη παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων, με ένα κουπόνι που θα βρείτε, τόσο στην ακριβή όσο και στη φθηνή έκδοση της εφημερίδας.



Αποκτήστε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων «8 γυναίκες» στο Θέατρο Αλίκη



και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)

Αυτή την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τόσο στην απλή έκδοση των 2,00 ευρώ όσο και στην έκδοση με τις προσφορές των 4,25 ευρώ θα υπάρχει ένα κουπόνι, με το οποίο, αγοράζοντας ένα εισιτήριο σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε άλλο ένα εισιτήριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.



Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει :

-Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα (10:00 πμ - 19:00μμ) / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) από την Τρίτη 15/2 έως και την Παρασκευή 18/2/2022 ή/και

-Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης

https://www.viva.gr/tickets/festival/theater/8-gynaikes/ , με τη χρήση του κωδικού okto από τη Δευτέρα 14/2 έως και την Παρασκευή 18/2/2022.



Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις :

Τετάρτη 16/2 στις 20.00

Πέμπτη 17/2 στις 21.00

Παρασκευή 18/2 στις 21.00

Σάββατο 19/2 στις 18.00 και στις 21.00

Κυριακή 20/2 στις 20.00

για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.





ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ

8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ του Ρομπέρ Τομά



Σκηνοθεσία : Πέτρος Ζούλιας



Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:

Ιωάννα Ασημακοπούλου, Κάτια Γκουλιώνη, Ναταλία Δραγούμη, Γεωργία Καλλέργη,

Νικολέττα Κοτσαηλίδου, Άννα Κωνσταντίνου, Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Μαρίνα Ψάλτη



Η ιστορία:

Το έργο διαδραματίζεται σε μια απομονωμένη έπαυλη, παραμονή Χριστουγέννων.



Με αφορμή την οικογενειακή γιορτή, βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, η Γκάμπυ, σύζυγος του μεγαλοεργοστασιάρχη Μαρσέλ, οι δυο του κόρες, Σουζάνα και Κατρίν, η γεροντοκόρη κουνιάδα του, Αυγουστίνα, η πεθερά του, η απρόσκλητη και ανεπιθύμητη αδελφή του, Πιερέτ και το υπηρετικό τους προσωπικό. Η επιστήθια οικονόμος, μαντάμ Σανέλ και η όμορφη καμαριέρα Λουίζ. Ο οικοδεσπότης Μαρσέλ, μοναδικός άνδρας του σπιτιού, βρίσκεται άγρια δολοφονημένος στο δωμάτιό του. Η αστυνομία, εξαιτίας της κακοκαιρίας, δε μπορεί να φτάσει και η συνύπαρξη των γυναικών αρχίζει να ξερνά μυστικά και ψέματα για τη σχέση τους με τον άτυχο νεκρό.



Και οι «8 γυναίκες» του… τον κλαίνε άραγε; Όχι ακριβώς. Ταράζονται, λιποθυμούν, υποπτεύονται η μία την άλλη και σφάζονται με το γάντι, όπως ακριβώς ταιριάζει στις κυρίες της τάξης τους. Υποκρίτριες, παραδόπιστες, άπιστες, διεφθαρμένες. Όλα τα επίθετα τους ταιριάζουν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρξαν και θύματα; Μπορεί; Τώρα όμως αγωνιούν για τον άγνωστο δολοφόνο, που όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι σίγουρα ανάμεσά τους. Ποια μπορεί να είναι; Όλες μοιάζουν ένοχες και όλες αθώες την ίδια στιγμή!



Ο Ρομπέρ Τομά έβαλε την υπογραφή του σε μια ιστορία κλασσική που είναι και σύγχρονη και γοητευτική συγχρόνως, όπως κάθε μυστηριώδης υπόθεση, ανεξάρτητα από τις θεατρικές «τάσεις» της κάθε εποχής.



Διάρκεια παράστασης: 90΄



ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

1. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση «8 γυναίκες» στο Θέατρο Αλίκη, για τις ημερομηνίες : 16/2 στις 20.00, 17/2 στις 21.00, 18/2 στις 21.00, 19/2 στις 18.00 και στις 21.00, 20/2 στις 20.00, για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας.

2. Η εξαργύρωση των κουπονιών και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από την Τρίτη 15/2 έως και την Παρασκευή 18/2, με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και από τη Δευτέρα 14/2 έως και την Παρασκευή 18/2 με τη χρήση του κωδικού okto στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης.

3. Η προσκόμιση των κουπονιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων.



Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :



1. Την εφημερίδα.



2. To GALA, το κορυφαίο περιοδικό των διασήμων.

και με την έκδοση των 2,00€



Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :



Ευγενία Ξυγκόρου

Μοιραία ομορφιά

Η τηλεοπτική «Χρυσαυγή» και κορίτσι-σκάνδαλο της σειράς «Αγάπη παράνομη» που συγκλόνισε με την ερμηνεία της, αποκαλύπτει τη γυναίκα πίσω από τον ρόλο στην πρώτη της μεγάλη φωτογράφιση.



Χάρβαρντ – Κολούμπια

Τα κολέγια των ηγετών & των σταρ στην Ελλάδα

Από τον Τζον Κένεντι και τον Μπάρακ Ομπάμα μέχρι τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, τη Νάταλι Πόρτμαν και τον Ματ Ντέιμον, τα δυο κορυφαία πανεπιστήμια δεν ενδιαφέρονται για αριστεία, όταν επιλέγουν τους φοιτητές τους αλλά πρωτίστως, για προσωπικότητες.



Κατερίνα Θεοδωρίδου

Η ιέρεια του αθηναϊκού clubbing

Η γυναίκα που έκανε πόρτα στα πιο φημισμένα clubs της πρωτεύουσας θυμάται ιστορίες και πρόσωπα από μια πόλη που κάποτε δεν κοιμόταν ποτέ.



Δημήτρης Κανέλλης

Ο γκουρού των επιδραστικών & ο θρίαμβος του «Thank you, next»

Μπορεί να σε γιγαντώσει στα κοινωνικά δίκτυα και να σε βοηθήσει να τα καταφέρεις επαγγελματικά. Είναι ο άνθρωπός σου, αν ζεις στο 2022 και προσπαθείς να ισορροπήσεις ανάμεσα στην πραγματικότητα και το meta-verse.



Ακόμα:



Έλια Πορταλάκη

Η Ελληνίδα του οίκου Sotheby’s



Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος

Ο αρχιτέκτονας του Ολυμπιακού Μουσείου της Αθήνας



Μόδα & Ομορφιά

Looks με έμπνευση απ’ τη φύση & μακιγιάζ με διαχρονικό μαύρο και απέριττο λευκό



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



3. Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για μία μεγάλη παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων, με ένα κουπόνι που θα βρείτε, τόσο στην ακριβή όσο και στη φθηνή έκδοση της εφημερίδας.



Αποκτήστε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων «8 γυναίκες» στο Θέατρο Αλίκη



και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)

Αυτή την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τόσο στην απλή έκδοση των 2,00 ευρώ όσο και στην έκδοση με τις προσφορές των 4,25 ευρώ θα υπάρχει ένα κουπόνι, με το οποίο, αγοράζοντας ένα εισιτήριο σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε άλλο ένα εισιτήριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.



Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει :

-Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα (10:00 πμ - 19:00μμ) / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) από την Τρίτη 15/2 έως και την Παρασκευή 18/2/2022 ή/και

-Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης

https://www.viva.gr/tickets/festival/theater/8-gynaikes/ , με τη χρήση του κωδικού okto από τη Δευτέρα 14/2 έως και την Παρασκευή 18/2/2022.



Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις :

Τετάρτη 16/2 στις 20.00

Πέμπτη 17/2 στις 21.00

Παρασκευή 18/2 στις 21.00

Σάββατο 19/2 στις 18.00 και στις 21.00

Κυριακή 20/2 στις 20.00

για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.





ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ

8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ του Ρομπέρ Τομά



Σκηνοθεσία : Πέτρος Ζούλιας



Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:

Ιωάννα Ασημακοπούλου, Κάτια Γκουλιώνη, Ναταλία Δραγούμη, Γεωργία Καλλέργη,

Νικολέττα Κοτσαηλίδου, Άννα Κωνσταντίνου, Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Μαρίνα Ψάλτη



Η ιστορία:

Το έργο διαδραματίζεται σε μια απομονωμένη έπαυλη, παραμονή Χριστουγέννων.



Με αφορμή την οικογενειακή γιορτή, βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, η Γκάμπυ, σύζυγος του μεγαλοεργοστασιάρχη Μαρσέλ, οι δυο του κόρες, Σουζάνα και Κατρίν, η γεροντοκόρη κουνιάδα του, Αυγουστίνα, η πεθερά του, η απρόσκλητη και ανεπιθύμητη αδελφή του, Πιερέτ και το υπηρετικό τους προσωπικό. Η επιστήθια οικονόμος, μαντάμ Σανέλ και η όμορφη καμαριέρα Λουίζ. Ο οικοδεσπότης Μαρσέλ, μοναδικός άνδρας του σπιτιού, βρίσκεται άγρια δολοφονημένος στο δωμάτιό του. Η αστυνομία, εξαιτίας της κακοκαιρίας, δε μπορεί να φτάσει και η συνύπαρξη των γυναικών αρχίζει να ξερνά μυστικά και ψέματα για τη σχέση τους με τον άτυχο νεκρό.



Και οι «8 γυναίκες» του… τον κλαίνε άραγε; Όχι ακριβώς. Ταράζονται, λιποθυμούν, υποπτεύονται η μία την άλλη και σφάζονται με το γάντι, όπως ακριβώς ταιριάζει στις κυρίες της τάξης τους. Υποκρίτριες, παραδόπιστες, άπιστες, διεφθαρμένες. Όλα τα επίθετα τους ταιριάζουν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρξαν και θύματα; Μπορεί; Τώρα όμως αγωνιούν για τον άγνωστο δολοφόνο, που όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι σίγουρα ανάμεσά τους. Ποια μπορεί να είναι; Όλες μοιάζουν ένοχες και όλες αθώες την ίδια στιγμή!



Ο Ρομπέρ Τομά έβαλε την υπογραφή του σε μια ιστορία κλασσική που είναι και σύγχρονη και γοητευτική συγχρόνως, όπως κάθε μυστηριώδης υπόθεση, ανεξάρτητα από τις θεατρικές «τάσεις» της κάθε εποχής.



Διάρκεια παράστασης: 90΄



ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

1. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση «8 γυναίκες» στο Θέατρο Αλίκη, για τις ημερομηνίες : 16/2 στις 20.00, 17/2 στις 21.00, 18/2 στις 21.00, 19/2 στις 18.00 και στις 21.00, 20/2 στις 20.00, για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας.

2. Η εξαργύρωση των κουπονιών και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από την Τρίτη 15/2 έως και την Παρασκευή 18/2, με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και από τη Δευτέρα 14/2 έως και την Παρασκευή 18/2 με τη χρήση του κωδικού okto στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης.

3. Η προσκόμιση των κουπονιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων.



4. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku.



Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.









Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.Εργολάβοι με κρέμα βανίλιας, Καριόκες, Τρουφάκια με μπισκότα, ΚοκάκιαCheesecake με βύσσινο, Μιλφέιγ, Προφιτερόλ, Εκμέκ με τσουρέκι, ΤιραμισούΑτομικά γαλακτομπούρεκα, Μπαμπάς με ρούμι, Γιαννιώτικο, Ροξάκια, Κορνέ με κρέμαΠοντικάκι, Cookies, Σοκολατίνα, Κρέμα πραλίνα φουντουκιού, ΣεράνοΣε έναν κόσμο που θυμίζει video game επιβίωσης όπου το κακό και η παράνοια παραμονεύουν σε κάθε βήμα, η τυχαία συνάντηση ενός άντρα και μια γυναίκα δεν μπορεί παρά να εξελιχθεί σε ένα ιλιγγιώδες θρίλερ, μια κούρσα ταχύτητας ενάντια στο έγκλημα.