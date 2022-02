Φοιτητές γιόρτασαν την κινεζική Πρωτοχρονιά στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η κινέζικη Πρωτοχρονιά γιορτάστηκε στηνΤα τελευταία χρόνια η παρουσία Κινέζων φοιτητών στη Φιλοσοφική Σχολή είναι ιδιαίτερα αισθητή. Εκτός από τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί στο αγγλόφωνο προπτυχιακό, αρκετοί Κινέζοι φοιτούν σεπρογράμματα ή είναι υποψήφιοι διδάκτορες. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή ευρίσκονται στη Φιλοσοφική Σχολή πάνω από 50 φοιτήτριες και φοιτητές από την Κίνα που συμμετέχουν στα διάφορα προγράμματα που προαναφέρθηκαν.Όπως είπε και ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στην Ελλάδα κος XIAO Junzheng η παρουσία των κινέζων φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς συνεισφέρει στην μη κυβερνητική διπλωματία και στην(people-to-people exchanges) μεταξύ Ελλάδας και Κίνας.Ετσι , στο πλαίσιο του εορτασμού της, ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κος XIAO Junzheng συνάντησε το Σάββατο, στο χώρο τηςτης Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου φοιτητές και φοιτήτριες από την Κίνα που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιό μας και τους ευχήθηκε «Καλή Χρονιά». Η ομάδα των φοιτητών ήταν αντιπροσωπευτική καθώς τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.Τον Πρέσβη συνόδευαν μέλη της κινεζικής Πρεσβείας μεταξύ των οποίων ο Εκπαιδευτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας κος TIAN Lei. Τον υποδέχθηκε στη Βιβλιοθήκη η, πρώην Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής, Διευθύντρια του αγγλόφωνου προπτυχιακού «BA Program in Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece” και Πρόεδρος του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Τον Πρέσβη και την ακολουθία του ξενάγησε η επόπτης της Βιβλιοθήκης Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ευδοκία Μπαλάση.Η εκδήλωση έδωσε ζωντάνια στη χιονισμένη Πανεπιστημιούπολη και κύλησε σε πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ο Πρέσβης πρόσφερε στις φοιτήτριες και στους φοιτητές μία, συμπεριλαμβανομένων και ενθυμίων από τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες, και τους παρότρυνε να επωφεληθούν από την πολύτιμη εμπειρία των σπουδών στην Ελλάδα, να εργάζονται σκληρά και να τιμήσουν τη χώρα τους. Στο λόγο του αναφέρθηκε στο θαυμασμό του για τον ελληνικό πολιτισμό, τη σημασία που αποδίδει στις σπουδές των κινέζων φοιτητών στο ελληνικό Πανεπιστήμιο, θαύμασε τον πνευματικό πλούτο της Βιβλιοθήκης, και ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου για την δημιουργία των προγραμμάτων σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής για φοιτητές των Κινεζικών Πανεπιστημίων καθώς και την στήριξη των κινέζων φοιτητών στο αγγλόφωνο προπτυχιακό της Σχολής.Η κ. Καραμαλέγκου τόνισε τις στενές σχέσεις Ελλάδας και Κίνας στους τομείς τηςκαι τις πολύ καλές επιδόσεις των Κινέζων φοιτητών στα διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μετέφερε τον χαιρετισμό του Πρύτανη Καθηγητή Θάνου Δημόπουλου και του Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Καθηγητή Αχιλλέα Χαλδαιάκη.Οι φοιτητές που προσκλήθηκαν στην εκδήλωση εκπροσώπησαν τα διάφορα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της Φιλοσοφικής: Το αγγλόφωνο προπτυχιακό «BA Program in Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece”, το οποίο αριθμεί δύο χρόνια επιτυχούς εκπαιδευτικής λειτουργίας και έχει φοιτητές και φοιτήτριες από περισσότερες από δέκα χώρες μεταξύ των οποίων δεκαοκτώ φοιτητές και φοιτήτριες από την Κίνα. Τρεις από αυτούς έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα για ένα έτος, στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας με το κινεζικό πανεπιστήμιο Southwest University.Επίσης, έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες με όλα σχεδόν τα Πανεπιστήμια της Κίνας τα οποία διαθέτουν τμήματα ελληνικών σπουδών.Βάσει αυτών των συμφωνιών, τα Shanghai International Studies University, Guangdong University of Foreign Studies, Beijing Foreign Studies University και Tianjin Foreign Studies University αποστέλλουν σχεδόν κάθε χρόνο φοιτητές ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού για να διανύσουν ένα έτος των σπουδών τους στη Φιλοσοφική Σχολή, παρακολουθώντας ταυτόχρονα στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του ΕΚΠΑπροσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.Πολλοί από τους συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα επιλέγουν μετά την αποφοίτησή τους να εγγραφούν στα ελληνόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα της Φιλοσοφικής Σχολής και του ΕΚΠΑ γενικότερα.Τέλος, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από την πλευρά των κινεζικών ιδρυμάτων για την οργάνωση θερινών σχολείων από Φιλοσοφική Σχολή σε θέματα ελληνικού πολιτισμού. Ενδεικτικά αναφέρουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα που οργανώθηκε για το University of Chinese Academy of Sciences (UCASS).