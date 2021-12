Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

1. Την εφημερίδα2. Το Marie Claire, το μεγαλύτερο και πιο αγαπημένο περιοδικό μόδας.Στο Marie Claire Ιανουαρίου, που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ:2022 : Let’s celebrate! Έτοιμες για τη μεγάλη γιορτή!Στο εξώφυλλο η Νταιάν Κρούγκερ, Ευρωπαία σταρ με διαρκή παρουσία στο Χόλιγουντ, που επιστρέφει ως σκληρή ηρωίδα στη «γυναικεία» ταινία δράσης «The 355» μαζί με τέσσερις διάσημες συμπρωταγωνίστριες, μιλάει στο Marie Claire για τις πολλές πατρίδες της, για τα πρώτα της βήματα στα catwalks στο Παρίσι και για τη ζωή στην Καλιφόρνια δίπλα στον τηλεοπτικό αστέρα σύντροφό της.Στις σελίδες του πρώτου τεύχους του 2022, η μόδα είναι πιο αστραφτερή από ποτέ!Διαμάντια και εμβληματικά κοσμήματα στολίζουν όλα τα σύνολα.Ο κώδικας του βραδινού ντυσίματος ανανεώνεται, με αστραφτερά παντελόνια, έντονο χρώμα και πλούσιες γραμμές που θυμίζουν πάρτυ της δεκαετίας του 80. Προτείνουμε τα καλύτερα.Η Μόδα εμπνέεται από τον κόσμο της νύχτας και του θεάματος και φλερτάρει με φτερά, πούλιες και ταφτάδες.Γιορτές σημαίνει και νωχελική διάθεση που όμως δεν θυσιάζει τη λάμψη, για να γιορτάσετε μέσα και έξω από το σπίτι.Μεταλλιζέ υφές, έντονα χρώματα, sparkly αξεσουάρ και ψηλά τακούνια για προσιτά party σύνολα.Όπως κάθε μήνα στο Marie Claire μιλούν τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική πραγματικότητα και πολιτιστική ζωή.Η stand up κωμικός με τη διεθνή καριέρα, μία γυναίκα που μιλά για τις δυσκολίες της με χιούμορ και θάρρος, η Κατερίνα Βρανά, ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Ήβη και υποδύεται την πιο φάλτσα σοπράνο στη γη. Μας μιλά για τον νέο της ρόλο δίπλα στον Γιώργο Καπουτζίδη.Ο Γιώργος Πυρπασόπουλος, μοιράζεται μαζί μας τις καλύτερες στιγμές του από τα γυρίσματα με τον Ντέβιντ Κρόνενμπεργκ στην Αθήνα, δεν κρύβει την χαρά του ως μέλλοντας πατέρας και μας εξηγεί, γιατί ο ρόλος του στην παράσταση “Τα Αξύριστα Πηγούνια” είναι τόσο επίκαιρος.Το τεύχος Ιανουαρίου υποδέχεται το 2022 με 150 φανταστικά δώρα: για λάτρεις της μόδας, για τέλειες οικοδέσποινες, για σινεφίλ, για εκείνους που τα έχουν όλα, για φρεσκοερωτευμένους και για χρόνια παντρεμένους, για μικρούς και για μεγάλους. Οι editors του Marie Claire έφτιαξαν και πάλι τη νοερή λίστα των υλικών επιθυμιών μας, για ατελείωτη έμπνευση.H περιποίηση της ομορφιάς είναι μια διαδικασία που μας γεμίζει όρεξη για ζωή και βελτιώνει την διάθεσή μας:Δίνουμε ραντεβού με τον εαυτό μας στο μπουντουάρ για μια επιδερμίδα που θα είναι φωτεινή και απαλή όλο το χρόνο.Οι παλέτες με σκιές ματιών γίνονται ο πιο πολύτιμος σύμμαχος για ένα βλέμμα που μαγνητίζει και κερδίζει τις εντυπώσεις σε κάθε έξοδο.Ενώ τα νέα signature αρώματα της χρονιάς μας σαγηνεύουν.Στο Οlive Ιανουαρίου που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑετοιμάζουμε Μαγειρικές για μια νόστιμη χρονιά!Φέτος, στο γιορτινό τραπέζι σερβίρουμε πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη, με πρώτες ύλες ελληνικές και έμπνευση αυθεντική!Ο Γκίκας Ξενάκης προτείνει 5 νόστιμες σούπες που ανοίγουν το γεύμα και την όρεξη, μας ζεσταίνουν και μας προετοιμάζουν για τα επόμενα.Βελουτέ κολοκύθας, με μήλο, κολοκυθόσπορο και φρέσκο κόλιανδρο, Κρέμα κουνουπιδιού, κατσικίσιο τυρί, πεκάν και σχοινόπρασο, Βελούδινη σούπα από κάστανο, γαρίδες, μπέικον και λεβάντα, Σούπα με κοτόπουλο αυγολέμονο και αγκινάρες Ιερουσαλήμ αρωματισμένες με λεμονόχορτο, Διαυγής σούπα με άγρια μανιτάρια, απάκι, σέλινο και μπρουσκέτα με κασέρι και μαύρη τρούφα.Το επίσημο τραπέζι στρώνεται και υποδέχεται συνταγές που μας ανοίγουν την όρεξη, διά χειρός Δημήτρη Τζιοβάρα.Αθηναϊκή σαλάτα, Σολομός ταρτάρ με σαλάτα αβοκάντο και κόλιανδρο, Λαχανοντολμάδες με κιμά γαρίδας και καλαμάρι, αυγολέμονο, Ριζότο με κάστανα, ραντίτσιο και γκοργκοντζόλα, Κρεατόπιτα ρολό.Ανάβουμε φούρνους και εστίες για κόκορες και χήνες, μοσχάρι, χοιρινό και αρνί, τους πρωταγωνιστές του τραπεζιού, από τα χέρια του Φάνη Μαϊκαντή.Χοιρινό κότσι με ψητά παντζάρια, μανταρίνι και κάσιους, Αρνί μπούτι με ψητά πράσα, πατάτες και κουμκουάτ, Χήνα γεμιστή με σιτάρι και καπνιστό μπέικον και κράνμπερι σε κονιάκ, Κόκορας στιφάδο με κάστανα, καρδάμωμο και πορτοκάλι, Μοσχάρι ρολό στη γάστρα με λάχανο μπρεζέ και ρόδι.Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος προτείνει συνταγές που λειτουργούν ως κυρίως πιάτα για όσους έχουν απαρνηθεί την κρεατοφαγία, είτε ως συνοδευτικά.Πουρές γλυκοπατάτας με τζίντζερ, νιόκι και μανιτάρια, Vegan ροτί με πορτσίνι, κράνμπερι, κάστανα και λαχανικά, Εύκολο vegan Wellington με μανιτάρια, καρότα και λαχανάκια Βρυξελλών, Ψητό κουνουπίδι μαριναρισμένο με πουρέ πιπεριάς Φλωρίνης και ζεστή φάβα με παντζάρια, Vegan πολέντα με γάλα καρύδας, σπανάκι, λιαστές ντομάτες, καραμελώμενα κρεμμύδια και κουκουνάρια με πέστο, Πουγκιά λάχανου με μανιτάρια πορτομπέλο, κινόα και σος λεμονιού με κάρυ.Ο Γρηγόρης Χέλμης ετοιμάζει 5 ορεκτικά που ταιριάζουν στη γιορτινή μας διάθεση.Κροκέτες μανιταριών με γραβιέρα και φρίκε, Γλυκοπατάτες au gratin με κρέμα καρύδας, Χωριάτικα λουκανικοπιτάκιαμε ελιές, Τηγανίτες καρότου με φέτα, Vegan ή Vegetarian τραγανές πατάτες φούρνουΗ Νανά Δαρειώτη προτείνει τυριά και αλλαντικά μικρών ελλήνων παραγωγών που συνοδεύονται με τσάτνεϊ, σπιτική μπαγκέτα και ζεστές σαλάτες.Ψητή, χειμωνιάτικη σαλάτα λαχανικών,Τραγανή γαλλική μπαγκέτα, Τσάτνεϊ με μπέικον, μάραθο και ξινόμηλο, Ζεστή χειμωνιάτικη σαλάτα, Το τσάτνεϊ του τεμπέλη.Η Εύα Μονοχάρη δημιουργεί επιδόρπια ανάλαφρα, δροσερά και αέρινα για να κλείσει το κάλεσμα με τον πιο γλυκό τρόπο.Σουφλέ λεμόνι, Cheesecake ψυγείου σοκολάτα με χριστουγεννιάτικα gingerbread μπισκότα, Trifle με κρέμα σοκολάτα, εσπρέσο και πανετόνε, Εύκολο τιραμισού με γλυκόσαμιώτικο κρασί, Lemon pie με κουραμπιέ σε ποτήρι, Κορμός με bitter σοκολάτα και κάστανο, Ζελέ ροδιού με ροδόνερο,μπεζέδες και φιστίκι.Λαχανικά, φρούτα, ξηροί καρποί, τυριά και αλλαντικά επιστρατεύονται για να γεμίσουν τις σαλατιέρες χρώματα, γεύση και φαντασία, διά χειρός Μάκη Γεωργιάδη.Σαλάτα με κουνουπίδι, καραμελωμένα καρύδια και κρουτόν γραβιέρας, Σαλάτα με σπανάκι και σάλτσα μανταρινιού, Σαλάτα με ρόκα, αντίδια, μανιτάρια και γκρέιπ φρουτ, Πατατοσαλάτα με πορτοκάλι, κρεμμύδι και πράσινες ελιές, Λαχανοσαλάτα με πίκλααγγουριού και παστέλι, Καροτοσαλάτα με τζίντζερ, κόλιανδρο και φιστίκια.Ο Γιώργος Δημητρακόπουλος ετοιμάζει ένα πριβέ εορταστικό μενού που θα μας μείνει αξέχαστο!Ψητό baby κοτόπουλο ή φραγκόκοτα με μπέικον και πατάτες Boulanger, Μους με συκωτάκια κοτόπουλου, Αξεπέραστο τιραμισού.Αν ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων που περιμένουν πώς και πώς το επιδόρπιο, αυτές οι ευρωπαϊκές προτάσεις του Γιώργου Δημητρακόπουλου θα σας ενθουσιάσουν!Κέικ μανταρινιού με γλάσο, Paris-Brest με πραλίνα και καραμελωμένους ξηρούς καρπούς,Maritozzi, γλυκά ψωμάκια από τη Ρώμη, Δανέζικα γλυκίσματα με λευκή σοκολάτα και σπασμένες μάντολες, Βιενέζικα μπισκότα πορτοκαλιού.*Μαθαίνουμε όλα τα μυστικά του καφέ βιενουά!*Λαχταριστές συνταγές για χορτοφάγους!Ιδέες και προϊόντα για το σπίτιΜαγειρεύουμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, τον εμπνευστή της Κοινωνικής Κουζίνας, που εδώ και 10 χρόνια ετοιμάζει φαγητό για όσους έχουν ανάγκη!ΒιβλίοΤα κρασιά του μήνα!Κοκτέιλ με σαμπάνια!Πού θα βρούμε τις καλύτερες βασιλόπιτες!και με την έκδοση των 2,00€Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :«Είμαι αφεντικό του εαυτού μου»Η γαλλίδα σοπράνο μιλάει για την καθημερινότητα στο δικό της κάστρο και την αναγνωρισιμότητα που φρενάρει τους άντρες.Μοντέρνος ΚαρυοθραύστηςΟ διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, οι διάσημοι σχεδιαστές και η παράσταση-ωδή στα 90s.«Μετά τα 35 αρπάζω τη ζωή απ’ τα μαλλιά»Το αγρίμι των 90s ωρίμασε, παντρεύτηκε, υιοθέτησε ένα κοριτσάκι από την Αφρική και μιλάει για όσα τής έμαθε η ζωή.Greeks Bearing GiftsOι κυρίες της ναυτιλίας και το νέο ιντερνετικό project με design δώρα από Έλληνες και ξένους δημιουργούς.10 xρόνια top hitsΗ all star συναυλία για τη δισκογραφική εταιρία που άλλαξε τον χάρτη της ελληνικής μουσικής σκηνή.Ο αρχιτέκτονας της ChanelΗ ελληνική φωνή της ΒαυαρίαςΤα γιορτινά σύνολα και το μακιγιάζ που μας κάνει κούκλες-χωρίς υπερβολές.



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.



Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.





5. Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για μία μεγάλη παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων, με ένα κουπόνι που θα βρείτε, τόσο στην ακριβή όσο και στη φθηνή έκδοση της εφημερίδας.



Αποκτήστε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων «8 γυναίκες»

στο Θέατρο Αλίκη



και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)

Αυτή την Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τόσο στην απλή έκδοση των 2,00 ευρώ όσο και στην έκδοση με τις προσφορές των 4,25 ευρώ θα υπάρχει ένα κουπόνι, με το οποίο, αγοράζοντας ένα εισιτήριο για την παράσταση «8 γυναίκες» σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε άλλο ένα εισιτήριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει από τη Δευτέρα 20/12 έως και την Παρασκευή 24/12/2021, ως εξής:



Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα (10:00 πμ - 19:00μμ) / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και



Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης https://www.viva.gr/tickets/festival/theater/8-gynaikes/ , με τη χρήση του κωδικού okto :





ΠΡΟΣΟΧΗ! Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις :

Τετάρτη 22/12, στις 20:00

Πέμπτη 23/12, στις 21:00

Σάββατο 25/12, στις 21:00

Κυριακή 26/12, στις 20:00

Τρίτη 28/12, στις 21:00

Τετάρτη 29/12, στις 20:00

Πέμπτη 30/12, στις 21:00

Σάββατο 1/1, στις 21:00

Κυριακή 2/1, στις 20:00

Τρίτη 4/1, στις 21:00

Τετάρτη 5/1, στις 20:00



για όλες τις ζώνες των θεάτρων και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.





ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΙΚΗ

8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ του Ρομπέρ Τομά



Σκηνοθεσία : Πέτρος Ζούλιας



Πρωταγωνιστούν αλφαβητικά:

Ιωάννα Ασημακοπούλου, Κάτια Γκουλιώνη, Ναταλία Δραγούμη, Γεωργία Καλλέργη,

Νικολέττα Κοτσαηλίδου, Άννα Κωνσταντίνου, Ευφροσύνη Σακελλαρίου, Μαρίνα Ψάλτη



Η ιστορία:

Το έργο διαδραματίζεται σε μια απομονωμένη έπαυλη, παραμονή Χριστουγέννων.

Με αφορμή την οικογενειακή γιορτή, βρίσκονται στο ίδιο σπίτι, η Γκάμπυ, σύζυγος του μεγαλοεργοστασιάρχη Μαρσέλ, οι δυο του κόρες, Σουζάνα και Κατρίν, η γεροντοκόρη κουνιάδα του, Αυγουστίνα, η πεθερά του, η απρόσκλητη και ανεπιθύμητη αδελφή του, Πιερέτ και το υπηρετικό τους προσωπικό. Η επιστήθια οικονόμος, μαντάμ Σανέλ και η όμορφη καμαριέρα Λουίζ. Ο οικοδεσπότης Μαρσέλ, μοναδικός άνδρας του σπιτιού, βρίσκεται άγρια δολοφονημένος στο δωμάτιό του. Η αστυνομία, εξαιτίας της κακοκαιρίας, δε μπορεί να φτάσει και η συνύπαρξη των γυναικών αρχίζει να ξερνά μυστικά και ψέματα για τη σχέση τους με τον άτυχο νεκρό.

Και οι «8 γυναίκες» του… τον κλαίνε άραγε; Όχι ακριβώς. Ταράζονται, λιποθυμούν, υποπτεύονται η μία την άλλη και σφάζονται με το γάντι, όπως ακριβώς ταιριάζει στις κυρίες της τάξης τους. Υποκρίτριες, παραδόπιστες, άπιστες, διεφθαρμένες. Όλα τα επίθετα τους ταιριάζουν. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι υπήρξαν και θύματα; Μπορεί; Τώρα όμως αγωνιούν για τον άγνωστο δολοφόνο, που όπως δείχνουν τα πράγματα, είναι σίγουρα ανάμεσά τους. Ποια μπορεί να είναι; Όλες μοιάζουν ένοχες και όλες αθώες την ίδια στιγμή!

Ο Ρομπέρ Τομά έβαλε την υπογραφή του σε μια ιστορία κλασσική που είναι και σύγχρονη και γοητευτική συγχρόνως, όπως κάθε μυστηριώδης υπόθεση, ανεξάρτητα από τις θεατρικές «τάσεις» της κάθε εποχής.



Διάρκεια παράστασης: 90΄





ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ

1. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση «8 ΓΥΝΑΙΚΕΣ» στο θέατρο Αλίκη, για τις παραστάσεις : 22/12 στις 20.00, 23/12 στις 21.00, Σάββατο 25/12 στις 21.00, Κυριακή 26/12 στις 20.00, Τρίτη 28/12 στις 21.00, Τετάρτη 29/12 στις 20.00, Πέμπτη 30/12 στις 21:00, Σάββατο 1/1 στις 21:00, Κυριακή 2/1 στις 20.00, Τρίτη 4/1 στις 21:00, Τετάρτη 5/1 στις 20:00, για όλες τις ζώνες των θεάτρων και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας.

2. Η εξαργύρωση των κουπονιών και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από τη Δευτέρα 20/12 έως και την Παρασκευή 24/12/2021, με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και με τη χρήση του κωδικού okto στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης.

4. Η προσκόμιση των κουπονιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων.



4. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku.

Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.