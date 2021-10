Μαρία Συρεγγέλα: Στόχος μας να ενισχύσουμε τη γυναικεία συμμετοχή σε νέους επιχειρηματικούς τομείς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο 5ο EU-GCC Business Forum, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της World Expo 2020 στο Ντουμπάι στις 23 Οκτωβρίου 2021, με θέμα «Accelerating GCC Economic Diversification After The Crisis: The Way Forward», συμμετείχε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια,Η υφυπουργός μίλησε για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή, τηστην εποχή της πανδημίας, καθώς και τις πολιτικές για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εργασία.και ιδιαίτερα οι τομείς των ταχύτατα αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων παρέχουν στις γυναίκες ευκαιρίες, μέσα έκφρασης και συμμετοχής και μπορεί να αποτελέσει έναγια την προώθηση της ισότητας των φύλων. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης και υψηλών αποδοχών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων, το λεγόμενο, τόνισε η κα Συρεγγέλα.Η ανάγκη γιαείναι επιτακτική, επισήμανε η υφυπουργός και αναφέρθηκε στη δημιουργία του Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες - #GIL4W, την ελληνική πρωτοβουλία που στοχεύει στη συνεργασία κυβερνητικών, κοινωνικών φορέων και φορέων της αγοράς, με τη δέσμευσή τους ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας δεν θα προκαλεί αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας.Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που ενισχύει την προσέλκυση περισσότερων κοριτσιών σεκαι στοχεύει στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρήσεις που βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία. «Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ίση συμμετοχή στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται και αντιμετωπίζουμε την υποεκπροσώπηση των γυναικών στην επιστήμη», σημείωσε η κα Συρεγγέλα. Και πρόσθεσε ότι «στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεωννα κυνηγήσουν, να πετύχουν τους στόχους τους και να παραμείνουν στο επιχειρείν με βάση τα νέα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία στην επαγγελματική ζωή και την καθημερινότητα».Στο πλαίσιο της επίσκεψής της στο 5ο EU-GCC Business Forum η κα Συρεγγέλα συναντήθηκε με τον Aντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, όπου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και τη στήριξή τους αλλά και για την επίτευξη της ισότητας γυναικών και ανδρών στον επαγγελματικό στίβο και την οικογένεια.