Ξεκίνησε το 77ο ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας

Τις πύλες του άνοιξε τοτο οποίο διεξάγεται από 6 έως 9 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Έχουν προσκληθεί και θα λάβουν μέρος διεθνείς προσωπικότητες με αναγνωρισμένο επιστημονικό κύρος από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με αφορμή τους εορτασμούς για την Επανάσταση του 1821 Έλληνες Ορθοπαιδικοί της Διασποράς.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι στην τελετή έναρξης μίλησε με θέμα «Lord Elgin’s Plunder of the Parthenon Marbles» ο διάσημος Βρετανός δικηγόρος, ο οποίος έχει τιμηθεί από τη Βασίλισσα Ελισάβετ με τον τίτλο του «Commander of the most excellent order of the British Empire – CBE» και ο οποίος δραστηριοποιείται παγκόσμια για το θέμα της επιστροφής τωνΣτο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Δρ Θεόδωρος Π. Κορμάς, Συντονιστής Διευθυντής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας», αναφέρει:«Με ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στο 77ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας το οποίο διεξάγεται από 6 έως 9 Οκτωβρίου 2021 στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών. Πιστοί στη μακρά μας παράδοση, καταρτίσαμε ένα άρτιο επιστημονικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν εκλεκτοί συνάδελφοι από την Ελλάδα και το Εξωτερικό ενώ με αφορμή τους εορτασμούς για την Επανάσταση του 1821, απευθύναμε ξεχωριστή πρόσκληση στους Έλληνες Ορθοπαιδικούς της Διασποράς, από τους οποίους υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον και θερμή ανταπόκριση.Το φετινό Συνέδριο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των ασθενών μας και στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις. Το πρόγραμμα είναι πολύ ελκυστικό αφού καλύπτει όλες τις εξειδικεύσεις, περιέχει εκπαιδευτικές συνεδρίες χρήσιμες για όλους και θα παρουσιασθεί εξαιρετικά μεγάλος αριθμός Επιστημονικών Εργασιών. Υπάρχουν διδακτικές διαλέξεις για τους νέους ιατρούς και ξεχωριστή θεματολογία που αφορά στις παθήσεις που αντιμετωπίζονται στα Εξωτερικά Ιατρεία. Οι πιο έμπειροι χειρουργοί θα βρουν περισσότερο χρήσιμη την ιδέα «Ειδικοί συναντούν Ειδικούς» για ανταλλαγή απόψεων σε δημόσιες συζητήσεις που καλύπτουν ποικίλες πτυχές της Ορθοπαιδικής. Δίνεται η ευκαιρία ανταλλαγής ιδεών ανάμεσα σε Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς που ασχολούνται με διαφορετικά ειδικά αντικείμενα και ο καθένας έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, όχι μόνο στο ιδιαίτερο αντικείμενο με το οποίο ασχολείται συστηματικά αλλά μπορεί να διευρύνει τις γνώσεις του στην ειδικότητα συνολικά.Στόχος αυτής της πολύπλευρης προσέγγισης και της πληθώρας των επιλογών είναι να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες όλων των συνέδρων και επειδή η ενεργός και διαδραστική συμμετοχή στις επιστημονικές μας εκδηλώσεις αποτελεί την κινητήριο δύναμη για την προαγωγή και την εξέλιξη της Ορθοπαιδικής, σας περιμένω όλους για να ανταλλάξουμε γνώσεις και εμπειρίες».Όσο για την θεματολογία του φετινού συνεδρίου θα καλύπτει πολλούς τομείς όπως Έρευνα & Εμβιομηχανική, Ορθοπαιδική Παίδων, Mυοσκελετική Oγκολογία, Χειρουργική διάσωσης μέλους, Eπανορθωτική Χειρουργική Ισχίου και Γόνατος, Oστεοπόρωση, Αθλητικές κακώσεις, κατάγματα, Παθήσεις & παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης, Λοιμώξεις, Οστεοαρθρίτιδα, Βιολογικές θεραπείες, Μικροχειρουργική, Παθήσεις άνω άκρου, επείγουσα τραυματολογία κ.ά.Mεγάλη σημασία έχει δοθεί φέτος σε θέματα ασφαλείας των ασθενών και σε αυτά που θα καθορίσουν στο μέλλον την Ορθοπαιδική, όπως Ρομποτική χειρουργική και Πλοήγηση (Robotics and Navigation),, Ορθοπαιδική με μικτή και με επαυξημένη πραγματικότητα (Mixed reality και Augmented reality Surgery), Εκτύπωση ογκολογικών μεγαπροθέσεων με 3D printer.Δείτε το πρόγραμμα