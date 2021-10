Συνάντηση στο Βατικανό Οικουμενικού Πατριάρχη –Πάπα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μαζί με τον Πάπα, τον Αρχιεπίσκοπο Καντουαρίας και άλλους θρησκευτικούςΣυνάντηση με τον Πάπα είχε χθες,. O Οικουμενικός Πατριάρχης μαζί με την τον Πάπα Φραγκίσκο παρέστησαν στην επίσημη τελετή υπογραφής της εκκλήσεως θρησκευτικών ηγετών υπό τον τίτλο "Faith and Science: Towards COP26". Μετά την υπογραφή του κειμένου ακολούθησαν σύντομες παρεμβάσεις από τον Πάπα, τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τονκαθώς και εκπροσώπους των κυριωτέρων θρησκευτικών Κοινοτήτων, της Νεολαίας και του Πολιτικού, Διπλωματικού και Ακαδημαϊκού χώρου.και είχε εγκάρδια αδελφική επικοινωνία επί θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.Το απόγευμα ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε στην συνάντηση "Science and Ethics for Happiness Project"σχετικά με την φτώχεια στον κόσμο.Αργότερα, ο Πατριάρχης ευλόγησε την τράπεζα που παρέθεσε προς τιμήν του ο Πρέσβης της Ελλάδος στο Βατικανό Παναγιώτης Καλογερόπουλος, με την συμμετοχή