Έλληνας ο Μαρκ Μαζάουερ - Πολιτογραφήθηκε τιμητικά ο Βρετανός ιστορικός και καθηγητής

Έλληνας μετά από τιμητική πολιτογράφηση είναι πλέον, ένας από τους πλέον ειδικούς σχετικά με την ιστορία του ελληνικού έθνους και, ο Βρετανός ιστορικός και καθηγητής στο πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης,Όπως φαίνεται στο ΦΕΚ από την προεδρία της κυβέρνησης που φέρει την υπογραφή της Κατερίνας Σακελλαροπούλου και δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, η πολιτογράφηση δρομολογήθηκε μετά από πρόταση του υπουργού Εσωτερικών,«Ο αλλοδαπός Μαζάουερ Μαρκ ΑΣ είναι ένας διακεκριμένος ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας παγκοσμίως, ο οποίος μέσω της επιστημονικής ενασχόλησής του με την σύγχρονη ελληνική ιστορία έχει συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικά διαμορφωμένης ταυτότητας του ελληνικού λαού και στην προβολή της χώρας, της μακράς ιστορίας της και του πολιτισμού της στο διεθνές ευρύ κοινό», αναφέρει χαρακτηριστικά τοΟ Μαρκ Μαζάουερ, από τους πιο διάσημους ιστορικούς της εποχής μας, με παγκόσμια απήχηση,Είναι γνωστός για το μνημειώδες έργο του για τη Θεσσαλονίκη «», που καταγράφει την πολυπολιτισμικότητα της πόλης όπου επί τρεις και πλέον αιώνες συνυπήρξαν αρμονικά Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Ορθόδοξοι, έως τις αρχές του 20 αιώνα όταν η έκρηξη του εθνικισμού στα Βαλκάνια έβαλε τέλος στην ειρηνική συνύπαρξη των τριών από τις σημαντικότερες θρησκείες στον πλανήτη.Ο Μαζάουερ σπούδασε κλασική φιλολογία και φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και διεθνείς σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς της Βαλτιμόρης, απ' όπου αποφοίτησε το 1981 και το 1983 αντίστοιχα.(1988). Διετέλεσε Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπίρκμπεκ του Λονδίνου, στο Πανεπιστήμιο του Σάσσεξ και στο Πανεπιστήμιο Πρίνστον. Σήμερα είναι καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.Από το 2002 αρθρογραφεί σε διάφορες εφημερίδες και γράφει άρθρα και σχολιασμό πάνω στις διεθνείς σχέσεις και σε κριτικές βιβλίων για τους Financial Times και τον The Independent.Είναι μέλος της επιτροπής τηςΙστορικών Εκπαιδευτών ().Ο Μαζάουερ έχει γράψει εκτενή έργα για την ελληνική και βαλκανική ιστορία. Το βιβλίο του Τα Βαλκάνια κέρδισε το βραβείο Wolfson History Prize και το βιβλίο Inside Hitler's Greece: The Experience of Occupation, 1941–44, κέρδισε το βραβείο Longman History Today ως Βιβλίο της Χρονιάς. Το βιβλίο Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews 1430–1950 κέρδισε το βραβείο Runciman Prize και το βραβείο Duff Cooper ενώ ήταν επίσης υποψήφιο για το βραβείο Hessell-Tiltman.Επιπλέον, ο Μαζάουερ ενδιαφέρεται και για την ευρωπαϊκή ιστορία του 20ού αιώνα. Το βιβλίο του Dark Continent: Europe's 20th century υποστήριξε ότι ο θρίαμβος της δημοκρατίας στην Ευρώπη δεν ήταν αναπόφευκτος αλλά περισσότερο ήταν αποτέλεσμα τύχης από την πλευρά των πολιτών και των πολιτικών αρχηγών.Στο βιβλίο, ο Μαζάουερ έκανε μια σύγκριση της ναζιστικής κατοχής της Γερμανίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.Ένα από τα πιο πρόσφατα βιβλία του Μαζάουερ, το No Enchanted Palace, δημοσιεύτηκε το 2009. Αφηγείται την ιστορία των Ηνωμένων Εθνών και τους στενούς δεσμούς τους με την αποικιοκρατία. Στην δημοσίευσή του το 2012 με τον τίτλο Governing the World, αυτή η αφήγηση πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και αξιολογεί γενικά την ιστορία των διεθνών οργανισμών, ξεκινώντας από την αρχή του 19ου αιώνα.Το έργο του Μαζάουερ ερευνά ιδιαίτερα τα περί της ελληνικής ιστορίας της νεότερης εποχής, της ιστορίας των Βαλκανίων και της ιστορίας του εθνικοσοσιαλιστικού κράτους στην Ευρώπη και των ιδεολογιών στον 20ο αιώνα. Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός με το βιβλίο του Σκοτεινή ήπειρος. Το 2015 ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του